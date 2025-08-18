La povertà e la rinascita: ecco Leon Bailey, figlio del vento

Leon Bailey non è il primo né l’ultimo a poter raccontare una storia di povertà e di rinascita, d piaghe sociali e benessere, di sparatorie e tintinnio di soldi, adesso tanti. La vita ricomincia sempre, ogni giorno, scrive oggi Il Messaggero (A. Angeloni).
A volte anche in meno tempo ti sa dare una chance. Per qualcuno sono prove dell’esistenza di Dio, per altri fortuna. Leon Bailey non è nemmeno l’ultimo della serie, di strada ne ha fatta, correndo veloce come il vento, come il mito del suo paese, Usain Bolt. Fame e velocità, sono le qualità che Gasp cerca. Bailey ce le ha, oggi almeno la velocità, quella si, gli è rimasta.
La Roma lo aspetta, specialmente Gasp, che lo ha rivisto nell’ultima amichevole contro la Roma e se n’è invaghito, Emery glielo ha raccontato come si deve. E già un discreto background da calciatore, avendo militato per citare due grandi campionati, in Bundesliga. Bailey, soprannominato Chippy, non sapeva leggere né scrivere fino a quattordici anni, oggi legge e scrive in sei lingue, tedesco, francese, olandese, fiammingo, inglese, giamaicano e, chissà, se andrà tutto in porto, tra qualche mese masticherà bene pur l’italiano.
Buttler aveva fondato una società, Phoenix, per reclutare i ragazzi e toglierli dalla strada: si giocava a calcio, si affinava la tecnica e si allenava quello che già era un talento naturale per i giamaicani, la velocità. Il trasferimento in Europa è stato naturale, necessario: un valigia, tante scatole di tonno e pochi soldi. Solo speranza. Si è partiti per l’Austria, poi per il Belgio, l’Olanda, Germania, e quindi l’Inghilterra: Gent è stata la prima tappa per Bailey, poi il Leverkusen, quindi l’Aston Villa. Il papà oggi è un manager di successo, ieri ha posto foto dal Colosseo.
Fonte: Il Messaggero
Io conoscevo Huyi di kenshiro come figlio del vento
Io Carl Lewis
3 gol la scorsa stagione….
28 anni…….
E questo dovrebbe essere cosa?
Ma perché quanti gol ha segnato Soule? oppure dimmi come è andato Pellegrini? Oppure dammi medi gol/partite di Paulito…quindi Massara è scemo e Gasp un pazzo autolesionista
appunto soule alle prime esperienze ad alti livelli fa meglio di un giocatore di 28 anni che in teoria dovrebbe essere all’apice della carriera…
Però anche 10 nella stagione precedente…diciamo che non è un mostro di continuità.
Ha almeno quelle caratteristiche tecniche, il cambio di passo, che latita terribilmente nel nostro reparto avanzato.
Intendiamoci, è lungi dall’essere l’uomo dei sogni, però in Bundesliga, un campionato più vicino ai livelli di quello italiano rispetto alla Premier, ha fatto discretamente bene.
Di sicuro lo cambio con chiunque di quelli che al momento potrebbero scendere in campo in quella posizione.
Due anni fa ha segnato 10 reti in Premier League, un torneo dove i tanto osannati, su questo forum, Zirkzee e Hojlund, giocando da centravanti, segnano meno di lui. Nell’ultimo anno è stato frenato dagli infortuni, con la pozione magica di Gasperini potrebbe tornare quello di due anni. Ah, per inciso: dieci sono le reti che Lookman ha segnato nei due anni trascorsi in Premier, in totale…
Costruire un gruppo non è facile avendo il bavaglio del FPF penso che a fine mercato la Roma avrà almeno un paio di giocatori di valore da aggiungere alla rosa dello scorso anno, per come la vedo io almeno un titolare dietro e un esterno con la speranza che i vari Ghilardi, Wesley e tutti quelli che faranno panchina ecc. maturino il gioco di Gasperini. Per quello che si è visto fino ad adesso nelle amichevoli penso che la formazione titolare che ha in testa Gasperini, per ovvie difficoltà di mercato, non si discosti da quella dello scorso anno con i soliti leader in campo….per arrivare allo scudetto servono i trascinatori per adesso abbiamo Cristante e Mancini che secondo me con il gioco di Gasp c’entrano poco…. e allora anche al centro del campo servirebbe un investimento di grande spessore sia di qualità che di personalità ma forse questa ipotesi la società l’ha rimanderà al prossimo anno
storia commovente ma sta di fatto che non è un campione e che viene da stagioni anonime . speriamo bene, già abbiamo preso la fregatura con Wesley… Forza Roma
“Già abbiamo preso la fregatura con Wesley”: spero solo che il brasiliano ti smentisca di brutto in modo da costringerti a cambiare per l’ennesima volta nick. Perché ove accadesse metterò questo epitaffio in calce a ogni mio messaggio.
Ben arrivato Leon, ci serve proprio un leone in attacco!!
Bravo!!!!
Soprattutto un leone riposato, viste le ultime stagioni….
Sarà il nostro crack!!!!
Ma è sicuro che arrivi?
Fino a quando non c’è il comunicato ho la speranza che non arrivi!!!
Continuo a dire che non sono questi i profili per noi!!!
W Papa Leone
un altro scarto … i friedkin pensano di fare le nozze con i fichi secchi . il mercato che doveva essere : de cuyper , gosens , rios , o riley , mikhautadze , nene dorgeles . non ci siamo
Il fatto che abbia una storia da libro Cuore non cambia di una virgola quello che sia una terza o quarta scelta, as usual, o proprio uno scarto dell’Aston Villa.
Io credo che la Roma abbia solo due possibilità: 1-prendere giocatori da rilanciare dalle squadre top (gli scarti come dicono i tifosi forti); 2- comprare giocatori giovani e sconosciuti ai più, sperando che siano quelli che poi andranno nelle top. Chiunque creda che possano arrivare a raffica i giocatori da 30/40 mln mi sa che ha sbagliato approccio e rimarrà sempre deluso
Si può sempre cambiare squadra!
Riccardo s io credo che se vuoi arrivare in champions devi comprare a 25/30 nene sperando che l’anno dopo valga 50 .. martinelli a 25 e sperare che anche lui arrivi a valere 40 .. più i soldi per la qualificazione champions . così la società cresce . quetsa cosa con gli scarti non puoi farla . bailey anche se facesse un campionato buono a 28 anni lo acquisteresti a quanto ? per dartelo poi sui denti dopo due anni . dovbyk 40 mln oggi quanto vale ? non ci siamo proprio .
Tutti quelli da te citati non hanno avuto confronti con il miglior campionato del mondo, a dire il vero, tranne quel O’Riley che infatti è completamente naufragato al primo anno di Premier League.
La strategia degli scarti ci ha donato il sesto posto perpetuo e dopo cinque anni la colpa è ancora di Pallotta. mi sembra chiaro che se devi anche ragionare da commercialista (come dicono in tanti, e mi pare che vale solo per noi…) il figlio del vento non ci azzecca proprio.
A pochi giorni dall’inizio, la strategia che ci avevano raccontato o fatto credere all’arrivo di Gasp dove è andata a finire?
Questo per una vita ha fatto ingozzare Percassi e adesso viene qua e mi chiede Bellingham?
Tre anni hanno detto? Pochi soldi? Bene. Ma lasciamo stare le mummie strapagate della Premier e andiamo su profili alla Gasp.
Quando sei ricco e pieno di soldi, tre sedute di allenamento al giorno non ti va di farle. Giovani, sani, poco conosciuti e affamati. Questi sono i giocatori da portare a Gasp.
Con i figli del vento, vai in Conference
Leggo che qui dentro siete tutti commercialisti, direttori sportivi, allenatori. Insomma siete tutti sapientoni con le palle che fumano mentre Massara è un pivellino che non sa comprare, non sa fare il mestiere per il quale voi siete tutti tagliati.
Senza la solita retorica trita e ritrita del “…e allora andateceve voi a fà il DS…”, la differenza è che noi siamo semplici tifosi che commentano e, ognuno a modo suo, paga per seguire (e amare) la Roma e tutti siamo giudicati nel nostro lavoro lavoro da chi di dovere, mentre Massara è il professionista, lautamente pagato per altro, che, come noi, viene giudicato per quello che fa e i risultati che porta.
A te quello che sta facendo ti soddisfa? Bene, goditelo, a me nemmeno un pò e lo ritengo assolutamente inadeguato per questa piazza, soprattutto in questo periodo, senza nessuna pretesa di mandare il CV a Trigoria perchè ne capisco più di lui….
Eh si.
7 anni senza champions.
C’eravamo noi a fa i ds….
Sono legittime opinioni, espresse educatamente e senza togliere il posto di lavoro a Massara, che certo non è un fesso.
Però la palla è un gioco semplice. Più difficili da capire sono le dinamiche dietro le società di calcio e le loro proprietà. Queste le lascio stare, non ho titoli per parlare, però se per prendere Ziocoso ci vuole mese, qualche ipotesi la faccio…
E se arrivo sempre sesto, posso dire che non siamo nel campo delle ipotesi?
Quindi se non siamo Diesse non si può nemmeno commentare? O essere delusi? O scettici? A che serve sto forum secondo te? Ds.net dovevano chiamarlo allora. ,Mak e stai a di
ennesima ala destra dopo dybala, soulé e bsldanzi quando a sinistra continua ad esserci il solo el sharawy , ennesimo acquisto senza senso.
Neanche lo hanno annunciato e lo abbiamo già seccato… potreste anche andare a scrivergli qualche insulto sui social, tipo EA….
che dopo 10gg qui alla prima intervista non ha detto “sono rapito dal calore della tifoseria”, ma “farò ricredere quelli che mi hanno criticato prima ancora che arrivassi”….
Avanti così….
Per l’amico RiccardoS, toccato un po’ sul vivo a quanto pare, ma non me ne volere.
Soulè ha 21 anni, forse farà una stagione da titolare quest’anno, e secondo me si può tentare, stante l’investimento fatto, i numeri che ha mostrato e la professionalità.
Su Pellegrini non dico nulla, per me è fuori da un paio di stagioni almeno, con l’aggravante della fascia e di tutti i capitomboli che gli ho visto fare.
Dybala, al momento è l’unico che ha nelle corde il colpo del campione. Ne vedi altri? Certo, nell’ottica che ci hanno raccontato deve fare le valigie anche lui, super ingaggio, fisico provato, mi sembra ovvio.
Io non conosco le strategie di Massara (che scemo non è), ma la cura di Gasperini, o meglio la famosa pozione, fai prima ad applicarla a profili giovani, sani e affamati. Così fai felice pure il bilancio e i commercialisti, apri spazi finanziari e solo allora puoi spendere per gente matura che ti fare il salto di qualità definitivo.
Altrimenti va bene pure per me….. costo poco e sono pure romano e romanista, certo non sono giovane….
Vediamo se il Napoli per sostituire Lukakone se accatta Dovbyk
Bailey ok è uno motivato e mi piace anche perché ha un passato difficile ed è amico di Bolt. Sancho può andare al Besiktas. Da cedere Pellegrini, Eddine, Darboe. Pisilli, Baldanzi, Cherubini in prestito.Da prendere Ziolkowski, un terzino sinistro preferibilmente no Malacia e un un’altro centrocampista, se non chiedono troppo Fabbian
