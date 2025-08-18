Due esterni non bastano: Gasp vuole anche un altro numero nove

Leon Bailey e Jadon Sancho non bastano. Gasperini, che li considera pedine cruciali per alzare il livello sulle fasce, ha ribadito anche a Ryan Friedkin e al ds Massara un concetto semplice: senza un numero 9 affidabile, la Roma non può pensare in grande.

Il problema dei gol

L’ultima stagione lo ha confermato: la Roma ha chiuso con 28 reti in meno rispetto all’Atalanta “versione Gasp”, abituata a viaggiare sulle 80-90 marcature stagionali con almeno tre o quattro giocatori in doppia cifra. «Con attaccanti forti sei più competitivo, e dobbiamo saperlo bene anche noi», ha ribadito l’allenatore, mandando un chiaro messaggio alla società. Tradotto: non si può chiedere la Champions senza arrivare a dama con un altro centravanti.

Ferguson e Dovbyk, dubbi pesanti

Il tecnico non ha certezze né da Ferguson, spesso frenato dai problemi fisici, né da Dovbyk, arrivato in ritardo di condizione e ancora poco integrato negli schemi. Lo scenario più clamoroso, addirittura, è che l’ucraino possa partire già in questa sessione di mercato.

L’identikit del bomber

Per questo Gasp spinge per un centravanti in grado di garantire gol e peso offensivo. Krstovic del Lecce è un profilo che piace moltissimo, ma il club salentino chiede almeno 25 milioni (possibile la formula del prestito oneroso con riscatto nel 2026). Restano vive anche le piste che portano a Fabio Silva, jolly offensivo del Wolverhampton: contratto in scadenza tra un anno, i Wolves partono da 20-25 milioni, mentre Massara si è spinto finora fino a 15.

Fonte: Corriere dello Sport