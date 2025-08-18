Koné adesso può partire: l’Inter fa cassa e aspetta la Roma

L’Inter sta cercando di mettere ordine nel proprio mercato e al centro dei loro piani per il centrocampo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è un giocatore giallorosso: Manu Koné. Sembrava destinato ai nerazzurri già la scorsa estate, prima che la Roma lo sfilasse dal mercato con una chiamata diretta. Ora, però, la situazione a Trigoria appare ben più fluida.
Nonostante l’iniziale chiusura totale, ci sarebbe una nuova apertura alla cessione di Koné. Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, potrebbero essere lette in questa chiave: la Roma, pur volendo mantenere i propri big, potrebbe essere costretta a una “dolorosa perdita”. Questo è dovuto sia alle restrizioni imposte dal Financial Fair Play UEFA sia alla stringente necessità di ricostruire il reparto offensivo per le esigenze di Gasperini.
L’Inter, dal canto suo, ha un “gradimento assoluto” per Koné e ha già liberato fondi importanti, anche dalla cessione di Zalewski. I nerazzurri, dopo il mancato arrivo di Lookman, sono pronti a dirottare la somma destinata al nigeriano sull’acquisto del centrocampista francese, considerandolo un vero “pugno sul tavolo della Serie A” per la sua capacità di cambiare l’anima della squadra.
Il dialogo tra Roma e Inter si era interrotto, ma la situazione potrebbe riaprirsi improvvisamente nelle prossime ore. L’Inter è pronta a investire su un giocatore come Koné, individuando in lui la figura salvifica per il centrocampo. I giallorossi, quindi, si trovano di fronte a una potenziale cessione importante che, seppur dolorosa, potrebbe fornire le risorse necessarie per le operazioni in entrata richieste dal nuovo tecnico.
fateve na vita…siete diventati peggio de tuttosport
L’inter fa cassa coi soldi della Roma… su Zalewsky l’inter senza fa nulla ha fatto + 11 di plusvalenza.
La Gazzetta….devono peronare la causa…non si arrendono neanche alla verità.
Una barzelletta pensano davvero che crediamo che hanno venduto una sega come zelewsky a 17 milioni se non per fare un impiccio per lookman😂😂😂😂
ma veramente ,ammettendo pure che acquisto di zelesky da parte atalanta per quasi il triplo del valore non sia una mossa fa società amiche per fare plusvalenza (solo così si spiega) con 10 milioni fai cassa per prendere kone e forse pure lookman? più verosimilmente Inter fra un po’ fare un offerta da 50/55 milioni( plusvalenza per. atalanta) e la cifra meno i 10 milioni sono quelli offerti all inizio in pratica maneggi,in tutto questo che c’entra Kone e la Roma? kone in questo momento se lo vendi in premier fai 50 k a occhi chiusi e il prossimo anno con una buona stagione pure molto di più (perché è fortissimo perché a 23 anni perché ancora ci ha uno stipendio abbordabile ) ma di che stiamo a parlare
vero! assolutamente osceni,sempre a insinuare e a mettere zizzania,vedono quello che vogliono vedere, anche quello che non c è! Gasperini ha detto:che è un giocatore molto importante e sarebbe un peccato perderlo… quindi ribadisce la centralità del ragazzo nel progetto e il fatto che lui sarebbe molto dispiaciuto
i pennivendoli della gazzetta ci vedono un ‘apertura…ma de che… narrazione finta come nel resto del mainstream
La fonte di questo articolo non è certo neutrale, però le parole di Gasp su Kone non mi lasciano per niente tranquillo.
Anche perché lui vuole giocatori adatti al suo calcio e non mi sembra soddisfatto finora.
Se risorse per acquisti non ci sono più allora serve fare cassa e allora gli unici candidati che hanno mercato sono due, Kone e Ndicka.
Oggettivamente ora Kone non parte più. Con il solito gioco delle plusvalenze incrociate Inter e Atalanta si sono accordati per la cessione di Lookman al prezzo chiesto da Percassi che sarà compensata finanziariamente dalla cessione di Zalewski.
Resta il fatto che il primo mercato di Massara deludente spendendo 50 mln per due giocatori (di cui l’esterno è sembrato meno forte del previsto e non superiore a Rensch come finalmente si è accorti Gasp) ed ha perso altri elementi importanti Rios per pochi milioni.
Difficile sbagliare per la terza volta di fila il DS.. viene il dubbio che non viene data sufficiente importanza all’asset acquisito.
Il loro obiettivo primario è Lookman e che fanno certi giornalai? Insistono con Koné…
Ormai quando leggo certe cose anche nel mercato , incomincio a pensare che si sia sempre più del marcio… soprattutto ad opera di certe squadre, che guarda caso, anche se con introiti superiori, hanno o dovrebbero anche loro avere dei problemi con il FFP, e quando vedo che l’Inter vende un giocatore che ha acquistato dalla Roma solo un paio di mesi fa dopo 6 mesi di prestito che non ha fatto chissà quali prestazioni, parlo di Zalewski, appunto acquistato per 6,5 milioni e stranamente rivenduto 2 mesi dopo a 17 milioni… su quali basi non si sa, la cosa che mi puzza è che potrebbe essere una di quelle operazioni dove viene sopravvalutato il giocatore per poi dare alla stessa squadra i soldi che richiedono per Lookman… o forse anche qualcosa in più facendo diventare una parte dei soldi versati per Zalewski una sorta di sconto occulto per l’altro cioè alla fine magari l’Inter acquisterà Lookman per 50/60 milioni sulla carta ma 10,5 li ha presi dalla stessa Atalanta, ripeto è solo un mio pensiero ma da da pensare, quelle strane plusvalenze che anche nelle scorse stagioni sono state contestate anche ad altri Club e poi finiti come tutti sappiamo
Quello che mi fa schifo è il calciatore, che ha dimostrato che tutto l’attaccamento sia come giocatore che come tifoso alla Roma forse era solo di facciata, altrimenti avrebbe fatto il rinnovo con noi.. e questo ci avrebbe consentito forse di fare quella cifra…anche se dubito che quella sia il suo reale valore di mercato
Asterix
qui bisogna far pace con la testa, vero che ci si aspettava di più sul mercato in entrata, ma è anche vero che Ranieri mesi va aveva anticipato proprio per non avere problemi con la gente che queste 2 sessioni si doveva tirare un pò la cinta, tu dici che l’esterno è meno forte e non superiore a Rensch, può essere, ma è anche vero che qui c’è gente che se non lo portavi a casa , come con Rios avrebbe fatto un casino contestando per ogni cosa la società sembrava che senza questi 2 non si poteva più giocare a pallone… poi magari veniva pure Rios e steccava avrebbero detto che era una pixxa sull’esterno ho sentito lamentele tutti i giorni fino a quando non è arrivato, tuti ad infangare la società , il direttore, Ranieri e Gasp… adesso che lo abbiamo,” è ma non vale e non è più forte di chi abbiamo già”…vedi come siamo fatti noi tifosi? volgiamo una cosa solo per 2 cavolate viste sul Web in cui sembrano tutti fenomeni, linceremmo tutti se non li prendono e poi quando li prendiamo lo bocciamo subito se non corrisponde a ciò che nel nostro immaginario avevamo pensato che potesse essere….
@micione
ricordo bene le parole di Ranieri però mi aspettavo per questo che si partisse con un vero progetto giovani facendo scommesse avendo uno come Gasperini capace di valorizzarle.
Quando prendi giocatori a 25 e 30 non stai facendo scommesse ma giocatori già formati.
Massara mi ha deluso, tutto sto scouting non l’ho visto (tranne Ghilardi) mentre invece proprio quello serviva con un allenatore come Gasperini.
Continuo a credere che la società lo abbia preso più per il nome, senza capire come sfruttarne le potenzialità.
Poi per me era più importante comprare due centrocampisti (sia Rios che EA) e l’esterno sinistro che il destro.
Rensch dalle partite giocate abbiamo subito visto la sua qualità (è l’unico che sa crossare bene in corsa fino ad arrivare al fondo)..
Speriamo nell’allenatore (come da 5 anni DS non pervenuto).
Forza Roma
abbastanza incredibile per le nostre rispettive posizioni passate ma sto 100 100 con Asterix, a parte Ghilardi e Ferguson, non vedo operazioni particolarmente valide. Quantomeno zero scouting. Avevamo in pugno Gourna Duath un prospetto fortissimo di venti anni, si vociferava di Reitz, etc.
Gasp sta facendo po str****o come suo solito. Mi fido solo di Ranieri, ma credo che avrebbe dovuto fare di più per tenere Ghiso, e portare a Roma Cesc. Il Catalano secondo quanto si scriveva era tra le primissime opzioni.
Buongiorno…dai su accorrere antisocietari dai..
Non lasciatevi sfuggire sta occasione.
Tranq, mo arriva quello che posta una miriade di commenti dicendo: “Eh, ma il Napoli … Quella si che è una società seria”, oppure se sfoga riempendoti di spolliciate😅
Ieri Konè ha postato una foto in divisa giallorossa da Trigoria con la caption “MOTIVATION”.
Non mi pare il messaggio di uno che voglia andar via.
Stanno ricamando da 2 giorni su una semplice affermazione di Gasp.
Che pena.
Del resto ricordiamo che Svilar non avrebbe rinnovato e che Ndicka andava ceduto entro il 30/6 pena il fallimento, l’esclusione dalle coppe e la fustigazione in sala mensa…
so’ gli stessi eh.
Potrebbe pure cambiare squadra e tifare Napoli..😂😂
Mmm… Tengo un paio de bollette da pagà. Mo mando na Pec a De Laurentis hai visto mai che ce pensa lui
Ricordiamo anche la campagna contro Ranieri quando volevano precettarlo a forza per la nazionale.Questi sembrano Trump quando vuole bullizzare l’Europa e il mondo intero.Solo che il loro target preferito e’l’As Roma.Mi aspetterei almeno una intervista da parte di Sir Claudio,perche’la misura e’veramente colma..(L’ho detta bene,moderazione?)
la gazzetta é la stessa che diceva che kone fosse stato proposto dalla Roma per 30 milioni 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 kone non verrà ceduto in Italia la sua valutazione é 70 milioni
Ancoraaaaaaa ma basta per loro dovevamo vende svilar ndicka soile dybala e er colosseo e bastaaaa scrivete de quelli vistri
Tenere ancora un anno almeno Koné e poi con una valutazione che già ora dovrebbe essere intorno ai conquanta-sessanta milioni aprire un asta tra le big europee. Cederlo adesso e per le cifre di 40 milioni sarebbe regalarlo a una concorrente e non è giustificabile né accettabile. I tifosi della Roma non comprenderanno una tale soluzione…
Il sopracciglio festro di Gasperini durante l’ultima intervista era piegato in modo tale da formare una “K” con il naso, segno inequivocabile che Koné è “di nuovo” in vendita.
Quello che succederà non lo so. ma mi sfugge la logica secondo cui le cose sarebbero cambiate da 2 gg fa.
😂😂😂 il sopracciglio….
Embè , sono andato allo specchio ho provato anche il a piegare il sopracciglio . è uscita una C…iniziale di caxcate
Kone resta a Roma…..inutile fare supposizioni senza fondamento .,..tanto per vendere una copia in più
Cioè una settimana fa è stato tolto dal mercato e adesso ridiventa cedibile? Considerato che l’articolo è pieno di condizionali, domani che succederà?
La calzetta dello sporc
…Tuttosport dovrà pure riempire i propri spazi sul giornale… a suon di buffonate
dacci oggi il nostro veleno quotidiano…
Un pugno sul tavolo della serie A….arroganti, l’Inter è veramente il peggio spero per loro che sia una stagione pessima, gli auguro il peggio in senso sportivo, questo è il mio buongiorno verso di loro
Sempre Forza Roma
Ancora? Non mollano mai questi
Oltretutto Gasperini non ha aperto a una vendita come sbandierato da tutti i giornali, ma chiede che si muova il mercato “senza perdere giocatori” (per lui importanti) e per Koné ha espresso grande gradimento. Ergo non dovrebbe essere sul mercato
Già, ma vedi tu che ci sarà chi li giustifica, questi continueranno a dare come gli pare.
A primo impatto pure io avevo capito che Kone era ancora in vendita, poi dopo attenta lettura, di capisce chiaramente Cisa dice.
Dive : Se di può fare mercato senza scarificare nessuno per il Fpf ,va bene , altrimenti stiamo bene così.
E l”operazione Zalewsky è finalizzata all’acquisto di Lookman . Tu mi dai una plusvalenza a me ..e io ti do 55 mln. a te..
Quindi la Roma a meno di una settimana dall ‘inizio del campionato, sguarnita in tutti i reparti, smantella il centrocampo dando il suo giocatore migliore a l ‘Inter, che glielo paga, in parte, con i soldi incassati dalla vendita di un altro giocatore preso in saldo. dalla Roma, un anno prima? Se andasse così, sarebbe l ennesima prova di una regola fissa. Quando il presidente non sa di calcio dirigenti e allenatori diventano creativi e pera antipatie, simpatie, interessi vari, cominciamo a fare e disfare apiacimento. Ditemi voi se Dino Viola avrebbe consentito a Mascetti o Perinetti di vendere Kone per prendere Bailey, Sancho e qualche altro scarto di qualcun altro, con quadrupla commissione ad agenti, mediatori ecc. Cose da pazzi, letteralmente
Kone non avrebbe giocato sabato se era stato già venduto , o in procinto di essere venduto
Io Roma, devo ” sacrificare ” il mio prezzo pregiato del centrocampo , per fare gli acquisti richiesti da Gasperini , e lo faccio giocare col rischio di un infortunio , che pregiudicherebbe tutte le cose?
Solo questi basta e avanza per mettere stila fine su sta storia.
Scusa, visto che sai che Kone è stato venduto, sai dirmi a quanto?
ed infatti nemmeno ora è successo.
non c’è più logica nel calcio….
il polacco valutato 17 mln, vabbè uno dice te lo avevi a scadenza loro no. bene ma non 17. forse 10/12… ora voglio vedere come finisce il caso lookman. se la Roma vuole indebolirsi può vendere kone . come fa la vendita di kone, per rispettare i paletti fpf, a consentire di acquistare un sostituto e due ali… prendi le due ali e il Fair play lo sistemi al mercato di gennaio, dove potresti anche vendere pellegrini dopo che si dimostra che è guarito.
Giusto.
Ma vedi i caxxsri proni delle strisciate, non solo tacciono di fronte all’ennesima por@ata di Marotta , ma dopo aver scritto sul nulla per un giorno e mezzo. Mica dicono scusate ci siamo sbagliati , nooo insistono, tanto sanno che prima o poi le cose possono cambiare , e allora vai con la sagra del ” io l’avevo detto …
Cari nerazzurri, c’è Cristante, se proprio vi serve uno!
il problema tuo e loro è che per ora Cristante serve a noi.
il centrocampo della Roma senza kone’ è da decimo posto situazione imbarazzante per un club che ha 60000 spettatori di media
Personalmente la cosa la considero improponibile, poi se leggo attentamente, l’articolo è infarcito di “ci sarebbe”, “potrebbe”, “potrebbe essere letta in questa maniera”. Ma sarebbero articoli giornalistici questi così infarciti di condizionali? Poi chi scrive?…la Gazzetta, il Corriere, La Stampa, il Tempo…io continuo a pensare che sia tutta fuffa…e spero, sinceramente, di non essere smentito da fatti “improponibili”.
SSFR
Spero tanto che Koné resti alla Roma, prima di tutto perché è un grande giocatore, e poi perché dopo la seconda squadra della Capitale, quella con la maglia sbiadita, l’Inter è la squadra che mi è più antipatica, persino più della Juventus, del Napoli e del Milan. Questione di gusti personali…
Ancora per loro dovevamo vendere svilar ndicka doule kone dybala ed il colosseo e bastaaaaaaa
far comprare koné (a quelle cifre) all Inter con parte dei soldi della vendita di Zalewsky sarebbe diabolico.Se compriamo e vendiamo cosí avoja a Fair Play Finanziario.Ce lo meriteremo.Non impariamo mai
Ma basta , avete veramente stufato
Se vogliamo vincere qualcosa, questi giocatori non li puoi perdere.. poi magari ci teniamo Pellegrini.. assurdo
Sono senza vergogna
Gazzettari schiavi delle strisciate.
Io ho annotato tutti gli articoli usciti sulla gazzetta e su repubblica quest’estate. Non ci hanno azzeccato neanche una volta, capisco l’importanza di avere materiale da pubblicare, ma sarebbe bello alzare il livello della qualità dell’informazione, riportando articoli solo da fonti più accreditate. Ne migliorerebbe sia la qualità del sito, sia i commenti sul forum che chi lo commenta
Gazzetta dello Sporc…..
La cessione di Zalewsky all”Atalanta alle cifre riportate, è palesemente un imbroglio, fiscalmente parlando: se poi dovesse concludersi la cessione di Lookman , dagli orobici all’Inter, beh, a questo punto ci sarebbe un bel po’ di materiale per l’ufficio inchieste: ammesso che ad agosto non siano chiusi per ferie ( cosa ci si inventa per non indagare…)
Thiaw è stato venduto a 40, chi decide che Zalewski a 16,5 è un imbroglio?
TM ne dà tuttora una quotazione di 12 mln, quindi è difficile se non impossible invocare l’intervento del fantomatico “ufficio inchieste”.
Andava invece bene quando Luca Pellegrini è stato quotato 20?
Cerchiamo di essere realisti…
Kone non è in vendita fatevene una ragione.da vendere Ndika se occorre fare mercato vendere o dare cartellino gratis a Dybala e pellegrini pure gratis sono ex giocatori
Io non credo alla cessione di Konè. Almeno non a quelle cifre.
Significherebbe partire con il piede sbagliato.
Il gap con chi ci sta davanti non si colma cedendo i “punti fermi”.
La Gazzetta dello Sport fa il suo mestiere, deve vendere il proprio prodotto soprattutto a tifosi dell’Inter e del Milan.
A sto punto perché non una bella shit storm su qualsiasi contatto o social di queste testate “giornalistiche”?
Più facile entri in k.lo che non in testa!!!
Scusate il francesismo ma rende chiara l’idea………
FORZA ROMA
il giornale delle strisciate continua a sparare cavolate peggio di Repubblica
Se lo vendono soprattutto all’ Inter poi voglio vedere cosa diranno i pro società a prescindere
Se vendete Kone è meglio che vendiate anche la Roma. Se non ve la potete permettere comprateve er Frosinone!
in realtà i Friedkin i soldi li hanno e nella Roma ne hanno messi tanti. Soltanto che adesso la società Roma è inguaiata con il Settlment agreement e non si possono fare spese pazze sul mercato. Hanno vinto un trofeo europeo e vogliono vincere ancora da proprietari della Roma.
All’ Everton hanno preso Grealish, quindi poveri o tirchi non lo sono affatto
5 giorni al campionato.rafforzi un avversaria,operazione geniale,da applausi,
Mo’ non ce ricasco! KONÉ RIMANE!
Falso
Con la plusvalenza fatta con zalewski l’inter prendera lookman
Non Kone
Hanno fatto l’impiccietto per mandare lookman all inter
daje Roma daje
…l differenza fra la Roma e gli strisciati (tutti e tre) è che questi hanno al loro servizio giornalai azzerbinati che gli tirano la volata…uno spettacolo penoso…daje Roma daje
Non mi sembra voglia andare via, pensa fondamentale. Quindi deve valere dai 65 mln in più, a volerlo vendere. Oltretutto, queste sono cifre che ti permettono di fare altro mercato. Con 30, che ci fai ?
I giocatori forti se li hai non li devi vendere mai soprattutto se sei una sqaudra che vuole migliorarsi . A che serve indeboliri di sicuro il centrocampo per rafforzare ma senza nessuna sicurezza di quanto l’attacco? Kine sappiamo cosa da al centrocampo della Roma, uno come Sancho non sappiamo cosa potrà dare di più all’attacco della Roma. E poi, nelle amichevoli estive si è visto quante imbucate prende la Roam con questo gioco tutto improntato all’attacco di gasperini, un rubapalloni che quando ha la palla non gliela togli mai come Kone è fondamentale per interrompere l’attacco degli avversari. Senza di lui sarà più facile per gli avversari arrivare a ridosso della porta di Svilar che inevitabilmente riceverà più tiri verso la sua porta. Per tirare noi di più in porta richiamo di prendere più gol. In conclusione : giusto rafforzare l’attacco ma non a questo prezzo.
Qua sfondiamo il tetto dei click….
Fuochi pirotecnici di ipotesi e condizionali…..
oltre le scemenze che continuano a scrivere a milano, ma che devono fare, è un lavoro pure quello, l’unica cosa sensata l’ha detta proprio Gasperini, il mercato non può chiudere la settimana dopo l’inizio del campionato, ma come si fa…
La cessione di Koné all’Inter per le cifre che ci hanno raccontato sarebbe un rischio troppo grosso per tecnico, dirigenza e proprietà stessa.
Se le cose non si mettessero subito bene, in troppi perderebbero la faccia.
Vendere a cifre da occasione per i prezzi che girano uno dei tuoi tre/quattro top player e restare con i Pellegrini, El Shaarawy, Dybala, Cristante, Baldanzi, tutta gente che per un motivo o per l’altro (o per entrambi) era ampiamente sacrificabile, molto più di Koné, e avrebbe liberato uno spazio importante se solo si fosse intervenuti con la necessaria dose di tempestività.
Sia Ranieri sia Gasperini erano consci delle difficoltà e dei conti, non regge nemmeno l’insediamento di Massara a giugno.
Soprattutto Pellegrini e Dybala (22 mln di ingaggio lordo in due) erano da liberare anche gratis poiché completamente ammortizzati.
Per chi avesse dei dubbi significava fare spazio quasi per due giocatori dal costo del cartellino di 30 mln e ingaggio netto di 3 (per 5 anni di contratto l’amortamento annuo sarebbe meno di 12 mln l’anno per ognuno).
Giovani, sani e fisicamente affidabili.
sarebbe la pietra tombale su questa proprietà
Se le fiamme gialle facessero il loro dovere andrebbero nelle sedi di Inter atalanta e gazzetta dello sport per fare luce sui 17 BOMBONI elargiti pe na sega come ZALEWSKY …. e certe idiozie su KONE’ non verrebbero riproposte come i cetrioli
Ancora… se sarà, io dico almeno 70 di base, a salire, e questo solo per sedersi al tavolo delle trattative. Insomma, servirebbe una cifra fuori mercato per privarci di un giocatore di questo tipo in questo momento, una cifra che ti permetterebbe non solo di sostituirlo degnamente ma di sistemare anche altre zone di campo con uno-due acquisti importanti.
Ripeto: in questo momento NON farei mai un’operazione del genere, ma se quelli ti ricoprono di denaro e se Massara dimostra di saper reinvestire i soldi meglio di Pinto, Monchi e compagnia bella, allora potrebbe anche avere un senso. Purtroppo, il “se” è grosso come una casa… e, onestamente, continuo a non essere entusiasta dell’idea di vederlo giocare in una rivale storica.
Riassumendo: troppi dubbi. Per me è NO.
se vendono KONE sono matti…e nn giustifico più nulla alla roma e alla dirigenza in primis Ranieri che si è assunto tutte le responsabilità verso la piazza essendo di fatto il ns garante nella società. qua servono acquisti non cessioni
Se non lo vendono sono Grandi e giustificherai tutto quello che fanno?
Vendere sotto prezzo Kone’ ad una diretta concorrente… lo immaginate che succede alla prima dell Olimpico????
lo dice agazzettadeosporteeee, che ci dice pure che zaleski, per due dribbling in 6 mesi di campionato, 17 milioni sono pure pochi…capito!!! l’atalanta ne diveva sborsare almeno 25 🤣🤣🤣🤣. Chissa se rientreranno dalle ferie gli ispettori della federazione
