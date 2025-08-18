Sancho-Roma, ultime ore di riflessione: Gasperini prova a convincerlo

Uno è già con la valigia pronta, l’altro ancora in bilico. Leon Bailey ha salutato l’Aston Villa ed è a un passo dal vestire di giallorosso, mentre Jadon Sancho prende tempo. Sul talento inglese, infatti, la Roma ha affondato il colpo, ma la risposta definitiva non è ancora arrivata.
Il contatto diretto con Gasperini
Per convincerlo, è sceso in campo anche Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso ha telefonato a Sancho, illustrandogli il ruolo centrale che avrebbe nel suo progetto: spazio, fiducia e la possibilità di tornare protagonista dopo gli anni complicati tra Manchester United e Chelsea. Gasp ha ricordato al giocatore come, nelle sue mani, gli attaccanti siano cresciuti e si siano rilanciati. Un discorso che Sancho ha apprezzato, pur chiedendo qualche giorno in più prima di sciogliere le riserve. Sullo sfondo resta il Borussia Dortmund, che sogna un clamoroso ritorno dell’ex idolo della Südtribune.
La trattativa con lo United
Intanto, Massara lavora senza sosta. Con lo United l’intesa è già stata raggiunta: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Restano da definire i dettagli con l’entourage dell’esterno, dalle commissioni al contratto che Sancho dovrà rinnovare per permettere l’operazione.
Una cosa però è chiara: il Manchester lo ha scaricato. Niente convocazione, niente numero di maglia, e la netta volontà di liberarsene già in questa finestra di mercato. Lo stesso Sancho ha mandato segnali inequivocabili, cancellando i post calcistici dai suoi social: ha bisogno di un reset e di una nuova avventura.
La Roma lo aspetta, ma non troppo. Perché il tempo stringe e il rischio di vedere inserimenti a sorpresa di altri club è concreto. Ora la palla passa a lui: Trigoria o un ritorno al passato? Tra poche ore la verità.
Io spero sempre che arrivi, nel nostro campionato anche se non tornasse quello di prima farebbe sempre la differenza, ci darebbe una marcia in più
Gasperini ha il telefono sotto controllo.
i sembra come pastore tanti soldi zero resa ,e su troppi c’è ne sono in giro
Se non è convinto e meglio che resti dove si trova, ce ne faremo una ragione.
Anche perchè parliamo di uno che delude da 2 anni,
non stiamo comprando Foden.
Sinceramente, senza farla troppo lunga, non vuole rinunciare ai soldi,
come Vlahovic alla Juve,
Per cui se deve accettare un contratto molto al ribasso vuole che il MU gli liquidi la differenza.
E se nel frattempo arriva un’offerta pari, fossero anche i Montezumas de Staceppao, vedi che ritrova le motivazioni…
a me “atleti” così non piacciono già in partenza.
Mercato fermo
Come Juve ,Inter e lazzie..
Io prenderei Nene Dorgeles tutta la vita. è più giovane e futuribile. Questo si deve rilanciare e non è convinto dalla Roma? E da chi pensa che si possa rilanciare dal Real? Non lo conosco ma non mi piace l’approccio. Credo sia stato scelto solo per la formula del prestito, pur di dare un nuovo attaccante a Gasp
Se arrivasse bailey non potrebbe arrivare anche Nene Dorgeles perché avremmo finito gli slot per i calciatori extracomunitari.
Dorgeles suggeriscilo a Massara. Telefonagli.
Sancho ok ma c’è ancora tanto per comletare la squadra.
Bisognerebbe denunciare all’ Autorità Giudiziaria queste continue false e destabilizzanti notizie in modo da verificare se possono arrecare danni, in qualche modo, alla Società Sportiva Roma
Prima 20 più bonus, con 4 Mil di ingaggio + bonus, ora siamo a 25, ingaggio vuole almeno 6 + bonus, pure Gasperini che non parla inglese ha telefonato, realtà o bufale, ma lasciate stare, ancora a perdere tempo, chiudete per chiunque altro, sotto i 22-23 anni giovane e pimpante e affamato soprattutto. Poi su Krstovic subito anzi ancora non avete concluso? Non abbiamo un centravanti decente qualcuno se ne è accorto? Lista gratuita agli esuberi via via smammare
sec me è stato scelto: primo xchè piace a gasp (era uno di quelli che preferiva x quel ruolo), secondo xchè la era uno degli arrivabili visto lo united lo ha scaricato ed è ufficialmente in cerca di squadra…. ingaggi pagamenti formule .. li si trova un accordo. non vuole venire?!? che rimanga dov’è, siamo in un mondo (apparentemente) libero
andare su altro, no su di uno che pare ci deve fare un favore
Non e convinto ora pensate come scendera in campo la convizione ci mette
Devi dare l’anima per il gioco di Gasp e per il tifo a Roma, questo manco mezzo si riesce a dire
Ma questo è quello che ci viene raccontato.
La verità è una sola al momento . SANCHO è fuori dai progetti del Manchester Utd.
è un crack assoluto!!! è giusto che rifletta d’altronde non siamo il real Madrid e gli stiamo offrendo un terzo del suo stipendio.
una telefonata pure da Dan non ci starebbe male e magari venisse…poi l’anno prima del mondiale
Si, come no, ce lo vedo Gasperini dirgli: vieni, io i rottami con te adesso li riciclo alla grande! Ma perché pensano che noi si abbia l’anello al naso?
Sarei curioso di sapere cosa abbia detto Gasp al calciatore con il suo fluente inglese al telefono !
Credo che veramente a noi tifosi ci prendano per scemi !
Va al Besiktas.Giocatore finito.
Nene Dorgeles
È la scelta migliore sotto ogni punto di vista. O comunque, se proprio lui non fosse possibile, dovremmo puntare tutto su un profilo simile al suo.
Lo so, è la terza volta che ripeto di prendere Nene Dorgeles, perdonatemi, ma è davvero lui l’occasione di questo mercato e sarebbe da folli lasciarselo sfuggire, dato che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per risolvere i nostri problemi in fase offensiva.
