Sancho-Roma, ultime ore di riflessione: Gasperini prova a convincerlo

Uno è già con la valigia pronta, l’altro ancora in bilico. Leon Bailey ha salutato l’Aston Villa ed è a un passo dal vestire di giallorosso, mentre Jadon Sancho prende tempo. Sul talento inglese, infatti, la Roma ha affondato il colpo, ma la risposta definitiva non è ancora arrivata.

Il contatto diretto con Gasperini

Per convincerlo, è sceso in campo anche Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso ha telefonato a Sancho, illustrandogli il ruolo centrale che avrebbe nel suo progetto: spazio, fiducia e la possibilità di tornare protagonista dopo gli anni complicati tra Manchester United e Chelsea. Gasp ha ricordato al giocatore come, nelle sue mani, gli attaccanti siano cresciuti e si siano rilanciati. Un discorso che Sancho ha apprezzato, pur chiedendo qualche giorno in più prima di sciogliere le riserve. Sullo sfondo resta il Borussia Dortmund, che sogna un clamoroso ritorno dell’ex idolo della Südtribune.

La trattativa con lo United

Intanto, Massara lavora senza sosta. Con lo United l’intesa è già stata raggiunta: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Restano da definire i dettagli con l’entourage dell’esterno, dalle commissioni al contratto che Sancho dovrà rinnovare per permettere l’operazione.

Una cosa però è chiara: il Manchester lo ha scaricato. Niente convocazione, niente numero di maglia, e la netta volontà di liberarsene già in questa finestra di mercato. Lo stesso Sancho ha mandato segnali inequivocabili, cancellando i post calcistici dai suoi social: ha bisogno di un reset e di una nuova avventura.

La Roma lo aspetta, ma non troppo. Perché il tempo stringe e il rischio di vedere inserimenti a sorpresa di altri club è concreto. Ora la palla passa a lui: Trigoria o un ritorno al passato? Tra poche ore la verità.

Fonte: Corriere dello Sport