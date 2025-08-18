Gasp non molla

Quando l’inquietudine si mescola all’ambizione, il risultato è un cocktail esplosivo difficile da contenere ma dalla sicura riuscita. Gian Piero Gasperini è un moto perpetuo senza pace, un martello costante che tiene alta la tensione di chi lavora a stretto contatto con lui, ma con un obiettivo ben preciso: lottare per vincere. Per questo il tecnico piemontese, scrive oggi Il Tempo (L. Pes), continua a chiedere rinforzi per la sua Roma.

“Siamo fermi da venti giorni sul mercato,” ha detto a margine dell’ultima amichevole giocata sabato a Frosinone. In effetti, l’ultimo arrivo è quello di Ghilardi, ufficializzato il 2 agosto prima della partenza per l’Inghilterra, poi il nulla. Almeno due arrivi in attacco, un esterno a sinistra e, semmai, anche un centrocampista oltre al difensore centrale. C’è ancora tanto da lavorare per Massara, che intanto è pronto a portare nella Capitale Bailey. L’esterno d’attacco giamaicano sbarcherà nelle prossime ore (forse già oggi) dopo che saranno sistemati gli ultimi dettagli contrattuali tra Roma e Aston Villa, che chiuderanno l’operazione con la formula del prestito (da circa 3 milioni) con diritto di riscatto (fissato attorno ai 20).

Più complesso, invece, il discorso legato a Sancho. La trattativa non è tramontata, ma i giallorossi attendono ancora la risposta dell’ala inglese, dopo che Massara ha trovato l’accordo con il Manchester United per un prestito con obbligo di riscatto da circa 20 milioni. Manca ancora l’ok dell’ex Chelsea, che sta riflettendo sulla proposta giallorossa. Diversi i fattori da valutare, soprattutto la sensibile riduzione dell’ingaggio, ma i Red Devils pressano per l’uscita. Nella lista presentata ieri nella gara contro l’Arsenal, Sancho (che ha rimosso tutti i contenuti social legati al Manchester) era senza numero. La sensazione è che l’attesa non si protrarrà a lungo, e le prossime ore restano decisive per capire se l’operazione andrà in porto o meno.

Nei dialoghi con gli inglesi, inoltre, alla Roma è stato proposto il terzino sinistro olandese Malacia, che prenderebbe il posto di Salah-Eddine in uscita. A Trigoria sono in corso dialoghi per valutare il profilo dell’ex Feyenoord, che negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi fisici.

Ancora non c’è accordo, invece, col Legia Varsavia per Ziolkowski, ma la volontà del club è quella di regalare il giovane difensore a Gasperini, che numericamente prende il posto di Kumbulla, sbarcato ieri a Mallorca dove giocherà questa stagione in prestito con diritto di riscatto. Lavori in corso, insomma, in attesa della prima vera prova della stagione.

Fonte: Il Tempo