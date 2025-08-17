Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Sancho non convinto dalla proposta economica e tecnica dei giallorossi. Massara può cambiare obiettivo

L’affare Jadon Sancho è tutt’altro che vicino alla chiusura. Il Manchester United ha accettato verbalmente l’offerta della Roma da 20 milioni di sterline, mentre manca ancora l’intesa con il giocatore e l’ostacolo maggiore è rappresentato dalle richieste di ingaggio.

Attualmente l’esterno inglese guadagna 250.000 sterline a settimana e non è convinto di abbassarsi lo stipendio. Inoltre ha dei dubbi sul trasferimento alla Roma, dato che la squadra non parteciperà alla Champions League.

Gian Piero Gasperini sta cercando personalmente di convincere Sancho, ma al momento il calciatore non sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio a differenza di quanto aveva fatto nei dialoghi con la Juventus. Prima di prendere una decisione definitiva, il classe 2000 vuole valutare tutte le proposte anche dal punto di vista economico.

La Roma non è disposta ad aspettare all’infinito e potrebbe presto prendere in considerazione altre opzioni. Nel frattempo Juventus, Borussia Dortmund, Besiktas e Atletico Madrid osservano interessate l’evoluzione della vicenda.

Fonte: TeamTalk