Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Sancho non convinto dalla proposta economica e tecnica dei giallorossi. Massara può cambiare obiettivo

L’affare Jadon Sancho è tutt’altro che vicino alla chiusura. Il Manchester United ha accettato verbalmente l’offerta della Roma da 20 milioni di sterline, mentre manca ancora l’intesa con il giocatore e l’ostacolo maggiore è rappresentato dalle richieste di ingaggio.
Attualmente l’esterno inglese guadagna 250.000 sterline a settimana e non è convinto di abbassarsi lo stipendio. Inoltre ha dei dubbi sul trasferimento alla Roma, dato che la squadra non parteciperà alla Champions League.
Gian Piero Gasperini sta cercando personalmente di convincere Sancho, ma al momento il calciatore non sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio a differenza di quanto aveva fatto nei dialoghi con la Juventus. Prima di prendere una decisione definitiva, il classe 2000 vuole valutare tutte le proposte anche dal punto di vista economico.
La Roma non è disposta ad aspettare all’infinito e potrebbe presto prendere in considerazione altre opzioni. Nel frattempo Juventus, Borussia Dortmund, Besiktas e Atletico Madrid osservano interessate l’evoluzione della vicenda.
Fonte: TeamTalk
Fino a che non cresceremo questi saranno i risultati Rios Sancho e &
Certo a giuve osserva ,da giugno..
Sicuramente l’assenza dalla massima competizione e la conseguente impossibilità di erogare ingaggi elevati ci taglia fuori parecchi giocatori che vogliono altri palcoscenici ed altri stipendi.
Quel che mi chiedo però, se le notizie sono vere, è perché perdiamo tempo con questi obiettivi fuori dalla nostra portata. A che serve illudere la piazza?
Ma se manco riesce a prendere un centrale polacco di 21 anni a 6 milioni, davvero pensavi potesse prendere Sancho??…
Alla Roma vogliamo condottieri non mercenari attaccati agli spicci!
meglio avere una due tre quattro alternative, per non aspettare all’ungo,, e dare anche un immagine di società importante.
si ma questo dopo 3 anni da similpippa mi sembra un po’ pretenzioso….si sente SC senza più esserlo…..e rifiuta..Bene ciao…..
Io aggiungerei tutti gli allocconi che gli danno 12M l’anno dopo due dribbling a 20 anni e a 25 non sanno dove piazzarli.
Poi lui se vuole giocare, viene da noi altrimenti continua a guadagnare grandi soldi scaldando la panca.
Poi potrei capire, anche a me se mi dicono, da questa stagione lavori di più (90 Min) e prendi di meno, gli dico di no.
ce ne faremo una ragione, non vuoi venire? ciaone
se non vuoi la maglia vai altrove
L unico problema sono i soldi….. è una cazzata la storia della Champions….se la Roma gli dà quello che vuole và benissimo anche L Europa League…..
certi giocatori dovrebbero fare un bagno di umiltà! intanto se non hai intenzione di venire non fai arrivare fino a sto punto con accordo fra le società poi non mi sembra che ci siano tutte sti top club che lo cercano perché tutti alla finestra ma tutti con portafoglio chiuso ridicolo
Ma non era meglio buttarsi a capofitto
su un calciatore come Nené?
Anche se ti costa qualche milione
in piú, di stipendio ne paghi tre volte
meno.
Con il rischio che é fisicamente mezzo rotto
e finisci per cacciare altri soldi inutilmente,
e sarebbe un grosso problema.
Ma Rios fino a 2 mesi fa ma chi ca… era
Rod mai sentito Massara,Ranieri o Gasperini parlare di sancho lo scorso anno per l’allenatore non te ricorda niente io credo che nessuno ti stia prendendo in giro…e ricordati la fonte di questo articolo
allora rimani dove stai ha fare la riserva
Questo è un errore de Massara se sta roba è vera. Hai perso tempo preziosissimo, offrendo ufficialmente una cifra che mo è scoperta. Se questo vuole 6 pali netti è inutile perde tempo. Personalmente mi dispiace perché penso che in Italia questo fa la differenza ma bisogna andare oltre.
Ma perché uno che guadagna 12MM all’anno e fa la champions e gioca nella Premier dovrebbe venire a guadagnare un terzo per fare la Europa league e giocare in Italia????
Ahhh va be’ dimenticavo Roma e bella…..se magna bene ….il tempo è’ buono….
Campamo bbene pure senza Sancho Panza
Tranquilli regà, Sancio ce viene eccome!
siamo allo sbando completo
La piazza già rompe gli zebedei dopo due amichevoli, figuriamoci se si illude di qualcosa.
kevin
forse non sai che vogliono 50 milioni
resta dove sei..se non sei contento
Bravo Caio! Chi non è convinto resti pure dov’è!
Cercare qualcuno più voglioso e senza spocchia. Tra l’altro guadagna tantissimo e non ha mai reso per ciò che prende. Su Massara su!!!
Si, ma i petali della margherita stanno finendo….
Bravo preoccupato dal portafoglio dei Friedkin che degli interesse della ROMA,questi non hanno i soldi per construire una grande squadra , non sono da grande Club.
chissene se fosse vero, ma la cosa bella che perdi tempo quando nn te devi manco avvicina se nn gli puoi offrire l ingaggio giusto…mo senza caccia soldi voglio vede chi prendi…
Meglio Così almeno ci teniamo Konè…… Aggiungendo Bailey (che può giocare anche a sx) alziamo il peso offensivo della squadra. A quel punto meglio un altro Centrocampista forte
Meglio così…non si intravedevano le condizioni per cui potesse funzionare. Avanti velocemente verso il prossimo, quello “vero” (e psicologicamente non logoro)
detto da chi ha cambiato piu squadre che mutande e’tutto dire. next
Vai altro giro altra corsa,non riusciamo a convincere un calciatore ad accettare la Roma mamma mia,forza sotto con un altro tormentone adesso,poi discutiamo Gasperini ,il Mister ha ragione al 100%
Secondo me sta tirando troppo la corda. Pretende cosa? Dopo due stagioni cantate? Se non è più che convinto stesse a Manchester o andasse altrove. Qui ci servono “giocatori” e non “pensionati”. Sta storia della champions è una presa per il c… per rasare ancora di più. A me sembra che la Roma abbia fatto anche troppo. Quanto vorrebbe 6/7 mln netti? Per quella cifra dovrebbe segnare 30 goals e sfornare assists decisivi ad pgni partita.
infatti DAN, un certo Roberto Baggio non voleva nemmeno incassare il stipendio dopo un anno fermo ai box. A questo ragazzo mi sa che manca l’umiltà e la voglia di ripartire. peccato, davvero un bel giocatore dalla tecnica sopraffina.
Ecco bravo resta al sole di Manchester.
Team Talk!
Vabbè
Perse due settimane per un obiettivo non raggiungibile….
ma sopratutto nn idoneo fisicamente e psicologicamente.
un molliccio come questo in mezzo ai lupi dura poco
Meno male!!! I tifosi del MU stanno festeggiando che se ne va…I divi non servono alla Roma. Ora alla ricerca di un paio di centrocampisti di gamba scelti dal Gasp (Pisilli troppo acerbo in prestito) un terzino titolare al posto di Angelino (riserva) e un centravanti tosto e con tigna tipo Krstovic. Dato per certo ll’arrivo del giamaicano e del difensore centrale polacco direi che poi siamo apposto
Ma che c’hanno da festeggià’ i tifosi dello Utd, solo le partenze di tanti presunti “bidoni” che poi appena fuori da là ricominciano a giocare a pallone.
Anche stasera, a 5 minuti dalla fine, stanno a scaja’ in casa contro l’Arsenal, gol di…proprio lui, Riccardo Calafiori!
Bravo!!! Serve gente “motivata”, gente che capisce un’opportunità quando la vede. Un allenatore come Gasp ti può trasformare una carriera e può rilasciarmi ad altissimi livelli. Non hanno il coraggio di scommettere su loro stessi, che poi sembra che qui vengano a gratis, invece 4.5 mln netti mi sembrano una esagerazione ma vabbè.
Giovani, affamati, sani, Costi contenuti e con pochi grilli per la testa.
A noi serve il Gasperini di Bergamo, altro che Sancho…..
Creata la base, un anno o due, allora vai a cercare un paio di elementi per sbancare!!!!
bailey non è un esterno sinistro!!! sono 6 anni che gioca a destra e tra l’altro anche lui mancino come dybala soule e baldanzi.
giusto per ricordare che manca sempre l’esterno sx.
se vuoi alzare il livello devi prendere giocatori “top” che guardacaso non si muovono per 2 spicci. ma voi passereste da uno stipendio di quasi 12 milioni a uno da 4.5? poi mettiamoci in testa che fuori dall’italia non abbiamo molto appeal cosa che invece oggettivamente hanno le strisciate in più la CL per non sono anni che è diventata una chimera e aggiungiamoci anche per chi cita gasperini che non è ancelotti guardiola mourinho klopp ecc.
più che chiamare lui lo dovrebbe fare il presidente e forse cambierebbe comunque poco.
Sì quelli scelti da gasp non vengono questo è il secondo ..
Aspetta la rubentus perché sa che gli danno 20 milioni a stagione
ma vai da Nenè o da Kevin paghi di più il cartellino ma assorbi la differenza con l ingaggio…in 2 anni..i costi li ammortizzi w prendi Qualcuno che viene con più entusiasmo
mah Rios ,Sanchez nomi che diventano famosi accostati alla Roma
personalmente non li conoscevo ,
comunque solita storia ,procuratori e club che intervengono nelle trattative
non saprei se alla Roma mantengono la promessa di cio’ che sono o scrive la stampa
E chissenefrega non ce lo metti?
A moody player and a lover of money stay away
vabè ma muoviamoci a trovare quello giusto….svejaaaaa
sti cavoli tutto su nusa futuro campione.
lo paghi 40 milioni ma non gli dai molto come stipendio.
Immaginavo che finiva in questo modo…senza champions e blasone non sei un attrativa per giocatori dep genere potenziali Top….adesso Koné va blindato assolutamente non si tocca facciamoci sentire sabato allo stadio io sarò al mio posto in curva…per completare la squadra trovassero le risorse in altro modo…comunque sono molto deluso per me era il giocatore perfetto da mettere a sinistra ancora giovane 25 anni …non per fare il disfattista ma attualmente siamo sempre al massimo dal 5 al 8 posto …gli do ancora 1 anno di tempo a sta proprietà per il termine del FFP poi dal 2026 non accetterò più alibi ….e scuse ..se non sarò soddisfatto dirotto i soldi in cose più utili
Forza Roma
Ma poi mi chiedo pure Gasperini sta cercando di convincere il giocatore, ma se non parla nemmeno l’inglese che convince, caso mai mi chiedo cosa faccia Ranieri è lui che dovrebbe esporsi per cercare di convincere il calciatore, se no cosa ci sta a fare
Se è così non ci siamo…non credo che abbia ben capito cosa è la Roma…meglio perderlo…tutti fenomeni sti calciatori
Forza Roma
Perdonami Marco, ma cosa dovrebbe capire un bamboccione di 25 anni, con 8 mln di stipendio annuo, che non gioca da tre stagioni?
Ti dirò, meglio così. Non è un profilo adatto.
Anzi, sta cosa assurda è andata avanti anche troppo, e infatti tra sei giorni inizia il campionato e ci manca mezza squadra.
Ma toglimi una curiosità, ti credi davvero che il grande calcio sappia cos’è la Roma?
ma cosa c’è da capire? a si che sono 24 anni che non vinci lo scudetto in Italia poi? che non so quanti anni che non giochi la CL poi? a va be ci stanno molti campioni in rosa tutti top strafamosi e straricercati poi?
ho 55 anni e sono 55 anni che tifo Roma ma non si può sentire più questa storiella che noi siamo la roma perché se parliamo della città ok ma ahimè la squadra di calcio è tutt’altra cosa. il psg era come noi poi a suon di milioni è diventato quello che è oggi e ricordo che l’ultima volta che abbiamo vinto un presidente spesso contestato allo stadio (bla bla bla) per vincere ha comprato batistuta (80 miliardi e ingaggio da 12 miliardi l’anno) samuel 40 miliardi e lasciato 6 mesi in Argentina emerson 35 miliardi e non 3/4 scommesse o giocatori futuribili
20 giorni appresso a questo maaa adesso vediamo chi prendono se sbrigassero perché il tempo stringe gasperini sarà avvelenato poi non diamogli la colpa al mister non mi sta simpatico ma stavolta ha ragione spero solo che massara o chi per lui abbiano le idee chiare e non voglio pensare che non abbiano le carte di riserva
perche leoni da tastiera sempre credete a pgni singola fonte, anche se si chiamasse asino nero credereste uguale alla notizia. basta, romano, moretto, biafora o ornstein cioe il the athletic, BASTA
lo do co anch’io, da tempo, che sono solo in cerca di protagonismo
lasciamolo nel suo mondo pidocchioso e cerchiamo chi ha fame ed è sano psicologicamente…..risparmiamo senza rischiare…..
Wesley Gassova con 20/25 mil te lo porti
Stammi bene e vedi de anna’ a……
Magna tranquillo Sancho. noi anche magnamo tranquilli il tempo dirà. la Roma ci sarà sempre.
Adesso prevale lo sconforto..però..si sapeva che doveva essere una sessione lacrime e sangue e manco lo è stata perché la Roma ha speso bei soldini..però…se decidi di prendere un allenatore come Gasperini tu la rosa SEI COSTRETTO a rivoltarla come un calzino altrimenti fa davvero la fine di juric. E quindi ci troviamo a due settimane dalla fine del mercato bloccati da settimane perché le risorse sono agli sgoccioli e ci sono da prendere ancora molte pedine. Io sono molto preoccupato.
Tranquillo, abbiamo un “magnifico presidente”. Il pesce profuma dalla testa. L’anno prossimo firmerà un altro settlement agreement per poi dire: ho le mani legate, non posso spendere più di tot.
speriamo.. questo è da 4 anni che segna 5 gol a stagione..se fa male anche da noi poi hai un altro stipendio faraonico sul groppone..
Ci andrei piano con Teamtalk e Rudi Galetti onestamente! Non certo la fonte più attendibile. Vediamo che succede
Sto vedendo Man United -Arsenal e mi chiedo come fanno a costare tutti sti soldi sti giocatori…in generale dico, 40/50/70 tutto fisico… e poca tecnica,
Forza Roma
infatti anche io sto vedendo la partita.
se è tanto forte da snobbare la Roma ,
perché non da una mano ai suoi compagni. hanno perso la prima in casa
e per giunta ha segnato un certo
calafiori ex giallorosso.
sfr. ❤️🧡💛
Vero, se guardi lo United e questo che appare, una squadra di calciatori scarsi.. Ma la realtà non è proprio questa..
E come se una volta arrivati li, i giocatori subiscono una regressione..
Prendiamo Smalling.. Lo mandarono in prestito da noi.. Lo consideravano finito, scarso.. Ed in serie A diventa uno dei migliori difensori centrali del campionato..
Un caso simile e capitato anche a Mikytharian.. Che all’epoca giocava come ala.. Il suo massimo di goal fatti con lo United in premier sono appena 4 goal.. Solo l’anno prima in bundesliga ne segnava il triplo..
Poi abbiamo visto Anthony.. Mc Tominay.. Grenwood.. Appena usciti da quel contesto hanno ricominciato a giocare..
La premier e complicata.. Devi essere adatto, e questo non vale per tutti.. E la maggior parte dei calciatori quando tornano in contesti a loro più appropriati tornano a brillare..
Anche gente del calibro di De Bruyne oppure Salah.. Nella loro prima esperienza in premier hanno fallito e sono stati bocciati.. Per poi tornare anni dopo è fare la fortuna di Liverpool e City..
Sarei curioso di vedere gente come Mbeumo, Mount, Mainoo in Italia.. Chissà quale sarebbe il loro rendimento in serie A.. Probabilmente molto più alto rispetto ad ora..
Anche Gyokeres alla sua prima ha avuto difficoltà oggi.. E probabilmente ne avrà anche Sesko.. Che secondo me ha scelto la squadra peggiore in assoluto per misurarsi ad alti livelli..
Forza Roma
commento assurdo. ma hai visto cunha del Manchester???? livello superiore, probabilmente tu ha i parametri della serie A impostati….
Francamente temo che siamo in alto mare con il mercato; poi, viste le formazioni ieri la possibile squadra titolare con il Bologna non avrà giocato un minuto insieme. Per sperare in una partenza bruciante bisogna avere una fede infinita.
la formazione la fa Gasperini, l’ unico problema è che alcune riserve non sono all’ altezza dei titolari. Chi gioca lo sceglie il mister, tanto abbiamo visto che fa tanti cambi durante le partite e che quindi c’è spazio per tutti.
Al momento la formazione migliore secondo me sarebbe:
Svilar
Ghilardi Mancini Ndicka
Wesley El aynaoui Kone Angelino
Soule’ El Shaarawy
Ferguson.
Anche se a centrocampo manca il filtro, comunque questi sono i migliori 11 che possiamo schierare ( Ferguson e Dovbyk sono due titolari che si giocano costantemente il posto) Sulla trequarti Dybala non è in forma e Soule’ giocherebbe fuori ruolo con Paulo in campo
Il Bologna non sta meglio.
bologna che nel frattempo, ieri ha preso 4 pappine in casa dal temibile Ofi Creta, uno squadrone a livello europeo…
ci sarà da preoccuparsi…
Bisogna sperare anche nelle mancanze degli altri. Non è mica il Bologna di 2 anni fa. Oddio noi siamo capaci di rivitalizzare pure i morti, quindi occhio a Immobile e Bernardeschi.
Meno male, una buona notizia.
questo e’ un altro Malcom, meglio cambiare subito obiettivo
meno male è finita pure questa…..rimanesse dove sta….sti caxxi
Meglio 100 volte Tzolis.
Boni ,che forse schivamo sta pallottola….
Fonte team tolk glielo avrebbe detto il cugino del padre del nonno de zio peppino che abita a sabaudia , ma va…..
Possibile che Gasperini che ha lavorato con illustri sconosciuti non suggerisce un nome nuovo e con tanta voglia di venire a Roma ,magari anche un Italiano
ah le telefonate di José quelli si che erano convincenti
Quindi arriva…
Prendere Sancho è roba da veri incompetenti, un acquisto pari solo a quello di Douglas Luiz alla Juve.
Gente che ha fatto due stagioni da fenomeno e poi sono scoppiati.
Un DS (ed una società) votato alla programmazione ed alla futuribilitá dei calciatori punterebbe profili più giovani, poco conosciuti, poco costosi e da campionati minori. Il problema è che bisogna conoscerli, invece di andarsi a umiliare elemosinando prestiti improbabili in premier.
A sto punto era meglio un Franculino qualsiasi invece di perdere 20 giorni appresso al nulla e ritrovarsi ancora a scoperti in 3 ruoli, ad una settimana dal campionato.
Per non parlare della storia ridicola di Echeverri.
Io non ce l’ho con Massara, sia chiaro, ma quando leggo gente che ancora insulta Pinto e Ghisolfi mi sale proprio l’istinto alla Patrick Bateman.
Tentenna pure, sono 3 anni che gioca a tratti. per fortuna non viene e speriamo che non venga. Altro mezzo giocatore
Se non è, convinto meglio così capace che gli dai un ingaggio da 5 mil per 5 anni e poi magari non rende ti rimane, sul groppone basta altri Ashlei Cole
A parte la fonte che non credo sappia nulla non vorrei che prima sancho era un fenomeno adesso una pippa vorrei ricordare che nel suo score ci sono pochi gol e pochi assist quindi io non mi strapperei i capelli “anche perché non ce l’ho “ per un giocatore che è forte solo nel nome e perché viene da una squadra blasonata oramai solo di nome che perde pure oggi. Sicuro arriva baily che alla fine è il doppione di sancho anzi baily gioca sia dx che a sx quindi anche meglio. Cmq calma un giorno alle stelle e un giorno alle stalle
Allora ricapitoliamo se la. Juve che sta lavorando acramemete alle cessioni riesce a piazzare douglas luiz All Forrest e nico all atletico sicuramente farà o Raley e Sancho già promesso da mesi noi invece avremo Jamaica boys Bayley. Dato dal grande monchi ma voi avete notato la cartella clinica del ex aston villa? Poi leggo se parte questo se parte quest altro se parte anche l altro ma vi rendete conto che qui non parte nessuno e non arriva nessuno mi chiedo come faccia Gasperini ancora a restare sulla panchina della Roma
Ecco bravo, cambia obiettivo caro Frederick e, magara, sbrigate pure che er campionato sta pe’ comincia’!
Senza Koné senza Sancho senza top player non vi preoccupati con i Friedkin avete la garanzia Pellegrini.
In fin dei conti, se il Manchester United se ne vuole liberare per soli 20 milioni di sterline (cifra ridicola per il campionato inglese), un motivo ci sarà… Andasse ad arricchirsi da qualche altra parte….
meno male, 25 de cartellino e 50 di stipendio lordi in 5 anni. Cò 75 milioni compri Nene Dorgeles e Nusa, altro che sancho panza e crema de wisky che te costa altri 50 milioni tra cartellino e ingaggio per un giocatore di 28 anni che segna 1 gol ogni 10 partite. Ma non abbiamo imparato nulla dal passato? Giovani e di prospettiva era la parola d’ordine. Sveja!!!!
come ieri qualcuno difenedeva de rossi e pellegrini sul rispetto del contratto, questo prende attualmente 15.000.000 di euro all’anno e la roma gliene offre circa 9.000.000. (uno sconto del 40%) non lo fanno le nostre bandiere uno sconto così mi pare pure giusto che ci pensi lui.
Claudio nostro era andato sul Cesc. Per un tiki-taka compassato ma efficace la squadra c’era, bastavano pochi ritocchi, ricordiamo che siamo arrivati Primi nel girone di ritorno. Cesc è umano e molto intelligente, avrebbe adattato il suo gioco alla rosa, avrebbe plasmato qualche giovane, è amico e ha contatti con il meglio del calcio iberico, soprattutto lato La Masia, qualche vecchia gloria adatta al nostro campionato sarebbe venuta per lui, per uno-due anni ancora di bel gioco. Invece poi è crollato tutto, virata repentina sul Gasp, altra scuola, altri metodi, altre necessità in un contesto che non può essere facilmente rivoluzionato.. questa di Claudio non l’ho proprio capita anche perché lui è di tutt’altra scuola. Adesso ci ritroviamo in questo guado.
ma invece Er polacchetto ndo sta? questo invece vuole tornare a Dortmund
appunto ..quando il livello del giocatore si alza …comincia a guardarci dal basso in alto …
Sti elefanti miliardari è gente che non merita andasse dove vuole! Massara cambia e prendi in fretta dell’altro!!
E fatti fan ….
Guadagna tantissimo e vuole squadre da Champion. Anche per una questione di atteggiamento, a mio avviso, non e’ un profilo giusto per la Roma
bah non sono convintissimo della fonte anche perché se il problema fosse la Champions non l’avrebbe giocata comunque neanche a Manchester visto che non si sono qualificati neanche in Europa . comunque vedremo se sarà sancho sarei contento altrimenti si troverà un’altra ala non c’é solo lui
Ma perché credete a tutto quello che dicono sto giornalisti, ora Sancho ha detto a loro i motivi perché nn è convinto, ma daiiii!
Con gli stessi soldi tra cartellini Ed ingaggi prendi krostovic e mikaudenze. Io non lo prenderei, gia l’avevo scritto. Troppo costoso
Spero vada alla juve che gioca la champions.
ma è possibile che da noi,vengono solo quelli che gli altri non vogliono?mai una volta che si batta la concorrenza,offrendo di più!
ah massara e datte na svegliata . prendi nene dorgeles e martinelli
Ma mandatelo a quel paese.
Chi si crede di essere.
250 mila a, settimana sarebbero 13 milioni l anno.. Ma che vi è svalvolato il cervello con il caldo, e chi è sto fenomeno? 🤦🤦🤦
paghi Pellegrini 6 milioni da anni per non fare nulla e fallire. giusto che li chieda anche lui
E’ un giocatore che non sposta niente e crea malumore nel gruppo. Sta bene fuori rosa a Manchester.
Non giustifico sta società del Fair play dico solo che sancho non è un MC tominay.
Bisogna prendere gente motivata e cattiva non le figurine.
ma si può sapere perché non si prende Echeverri in prestito secco??? il prossimo anno poi di vedrà
Stai a prega’ in ginocchio un altro divo che si screde stoka’ per dirla alla Zenone, ancora con questi tentativi patetici di diventare forti attraverso i nomi, c’è cascato pure Massara con l’esperienza che ha, mi stupiscono Gasperini e Ranieri che fanno questi errori di valutazione così marchiani. Andare su giovani e pimpanti, sostenibili, che è successo nel frattempo, Gasperini se la sta facendo sotto perché hai ancora in rosa Mancini, Hermoso, Cristante, Elsharawy, Pellegrini, Dovbyk, Delybala, Celik e poi Baldanzi, Salah Eddine, sono 11 giocatori con ingaggi quasi tutti strapagati di ingaggio e non adatti al suo gioco, benvenuto Giampiero, ma a 67 anni dovevi saperlo. Sarri senza innesti vedrete che squadra farà rendere, era il più adatto da prendere, ma noi sempre a cercare Maria per Roma.
Un giocatore che guarda prima l’ingaggio e poi tutto il resto, non fa per noi,farebbe bene la societa’ a cambiare obiettivo. Il problema è che su
4 aquisti faccio fatica a capire chi giocherà titolare, almeno 3 su 4 non i sembrano pronti….
Sono molto preoccupato, siamo a meno 6 dal campionato.
Per me ha ragione se contribuisce il M.U. allora uno si sposta … altrimenti perché deve rinunciare a soldi suoi
Se queste sn le premesse manco perdere tempo, già ha fatto capire che razza di mercenario sia
che se ne vada aff@@@@@o
noto con dispiacere che il tutto e’ proprio approssimativo. Partiti a giigno con un allenatore che gia sai che tipo di calciatori ricbiede ed il 17 agosto ancora non sai cbi prendere. ma come si fa. Sono molto preoccupato.
Se Sancho non viene l’eventuale altro arrivo dovrà essere comunitario perché Bailey è giamaicano.
contento del suo possibile arrivo, ma tempo 24h o ti decidi o si vira su un altro, resta cmq un investimento grosso e con una certa dose di rischio, ci manca che non ci sia convinzione da una delle parti
Dorgeles
secondo voi lo scoprono adesso che al giocatore non gli stà bene la proposta della roma
Per quale motivo Gasp potrebbe convincere Sancho? E che è Mou? Ahahahah
Finalmente e meno male: prendere Mikautadze
A questo nun je va da corre. S’era capito già dal borussia in poi.
lo dico da giorni che questo se la tira ed era un quaquaraqua
che serve solo gente convinta e che da il sangue per la Roma, no mercenari alla ricerca della laura paghetta assicurata per i prossimi 12 mesi…
daje Roma daje
Si meglio così.
Intanto terzo obiettivo fallito: Rios, Etcheverri e adesso questo.
All’orizzonte chissà che terza/quarta scelta.
Ziolkowsy (!) e Bailey un parto che chissà se vedrà mai luce.
Sabato si gioca e a sinistra se presentamo col faraone.
Ma va bene così.
Ok.
Questo è un vero colpo di Qiulo…ogni tanto anche noi siamo baciati dalla dea bendata.
Non capisco una cosa: Sancho guadagna annui al Manchester U. qualcosa come 11,6 mil. €. NETTI con i Bonus (che lordi fanno 21 e rotti), ma come si poteva pensare che fosse disposto a venire qua per la metà della somma o giù di lì?
Ma chi sano di mente farebbe una cosa del genere, passando inoltre dalla squadra con più seguito al mondo alla Roma?
Ogni tanto bisogna svejasse dai sogni, non è questa ancora la dimensione della Roma (e so’ oltre 1600 anni che Roma non è più “l’ombelico del mondo”), eppure pochi giorni fa c’è stata una gara con l’Aston Villa (6° in Premier) che dovrebbe far riflettere… ma niente!
però sarebbe andato al Milan che no fa manco la divano cup?
Il rischio è di aver sbagliato qualche acquisto e di avere un altro anno di transizione è alto. Speriamo che non sia così. Ci vogliono altri 3 acquisti di livello e azzeccati. Bailey, McKennie e Debast per me andrebbe bene. Eventualmente Scamacca in prestito se partisse Dovbyk. Mm si poteva fare meglio…
Al Manchester avanzano Hojlund, Zirkzee e Garnacho e noi stiamo da 20 giorni cercando di convincere questo eterno depresso che guadagna 15 milioni all’anno a venire a giocare con noi per 5 milioni. Portate il diablito gratis, siete a corto di idee, non avete la minima creatività. Se vendono Koné per prendere tutti questi scarti, dimostreranno che l’unica cosa scartabile è il NON programma di questa dirigenza. Il calciomercato dovrebbe durare 15 giorni in meno, la campagna abbonamenti dovrebbe iniziare alla fine del calciomercato. Dovrebbe esserci un responsabile della comunicazione per limitare questa follia di voci attorno alla nostra prima squadra e insisto che un allenatore serio, il secondo giorno, richiederebbe la Roma U23 per far crescere i giocatori, i nostri, e smettere di pagare Wesleys a 25 milioni o qualsiasi sconosciuto a 20 milioni. Non sono contrario agli algoritmi, ma da soli non servono a nulla. I veri scout hanno fino al nome della fidanzata dei possibili acquisti, i loro hobby, rapporti sulla famiglia e gli amici, etc. Noi siamo passati da Nusa, a Nene, a Sancho, a 10 giorni dall’inizio del campionato, senza parole.
però sarebbe andato al Milan che no fa manco la divano cup? chi non è convinto della Roma può stare dov’è io al posto di massara prendevo Echeverry in prestito secco entravo in Champions e poi coi soldi pio chi me pare
Ma seriamente ancora con questo ex-giocatore?
Ci sono 100 giocatori giovani e più forti e con stipendi 10 volte più bassi…
A prescindere da qualsiasi altro discorso mi chiedo perché gli ci voglia una settimana per capire che vuole giocare la Champions. Non sarebbe più semplice dire subito no e amen? Come detto quando uscì il nome, non mi pare un profilo a cui legare il proprio destino.
Assenza di una società competente.
sancho e’ costato allo UNITED una follia ed ha clamorosamente fallito. Meditare, tanti meglio di lui a costo pari.
Pensiamo a raggiungere una tranquilla salvezza. Tanto i friedkin hanno ottenuto i soliti 40.000 abbonati e si preparano a ottenere vari sold out. I tifosi a prescindere hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale visto che si sono abbonati. I soldi sono già finiti, le idee non ci sono mai state visto che abbiamo massara come ds e non c’è tempo per pensare al mercato visto che bisogna cercare un altro accordo con la uefa per il prossimo anno che consenta di avere vincoli più stringenti sul mercato, fingendo di fare la parte della squadra che vuole rispettare le regole e perciò non può vincere quando squadre come il napoli le rispettano più di noi, hanno un bilancio molto migliore del nostro ma vincono. Anche perché oltre ad avere una società di incompetenti e una rosa scarsa abbiamo anche una situazione economica/finanziaria disastrosa. Siamo il terzo mondo del calcio ma con lo stadio sempre pieno!
massara più che cambiare obiettivo dovrebbe cambiare lavoro. Potrebbe vendere fusaie insieme a pinto.
lasciamo perdere sia lui che badley du bidoni
Abbiamo detto che non c’erano soldi e ci siamo rafforzati rispetto la scorsa stagione in 3 reparti: terzino destro, centrocampo e seconda punta, senza mandare via nessun titolare. Io sinceramente farei ritocchi mirati magari con occasioni dell’ultima ora, dal momento che sarà una stagione di transizione con obiettivo quarto posto (onestamente non abbiamo i soldi e l’organico del Napoli e gli scudetti non se vincono per caso). Non capisco quindi la foga di dar via uno come Kone’ o Ndika che sono pienamente integrati per prendere uno che magari alla fine se non si ambienta ti fa 5 gol guadagnando come Dybala e pensando che e’ pure poco.. bho!
Ma perché cercare giocatori in Inghilterra?
I cartellini e gli ingaggi costano troppo.
Tra l’altro se vengono hanno sempre la spocchia di coloro che sembra che ti facciano pure il favore di giocare.
Il mondo è pieno di ottimi giocatori, basta solo saperli cercare.
Est europeo, Francia, Olanda. quanti ne vuoi di bravi…..
Questi personaggi arroganti e da Premier, abituati alla Perfida Albione non funzionano qui dove c’è sudore fame di giustizia e passione. Isse altrove ,dove sarà dimenticato da tutti, meglio altro.
le tempistiche di massara sembrano estenuanti, non si capisce bene se per colpa sua o per gravi limiti di bilancio imposto dalla priorità .
2 mesi dietro a un calciatore dove vai a trattare col club e non hai assenso del calciatore viziato a guadagni 2-3 volte quello
che gli può offrire la roma. Ha senso?
Ancora più grigia la situazione del polacco dove non chiudi per poche cebinataia di migliaia di euro una trattiva che doveva essere “cotta e mangiata”, invece durata mesi arrivando a farsi denigrare dai diregenti del misero leghia varsavia manco fosse il real.
Con tutti i loro limiti sia ghisolfi che pinto sono sembrati più tempestivi nei tempi e più pragmatici nella chiusura .
se aggiungiamo la telenovela per wesley pagato fino all ultimo centesimo e la brutta figura su Rios, è evidente che il modus operandi di questa annesima dirigenza sportiva ha qualcosa che non va.
si dice spesso che il pesce puzzi dall testa..
A parte Sabatini, che era l’eccezione che conferma la regola, anche un bravo ds deve fare sempre i conti con la dimensione economica dei proprietari del club per il quale lavora. Questi non vogliono spendere, ma sono bravi a buttare fumo negli occhi dei tifosi più allocchi, come con la presentazione di Dybala o il trasporto di quello lì, manco mi ricordo più come si chiama, con l’aereo personale, a Ciampino.
mikautadze
un calciatore finito che vuole tanti soldi e c’ha pure i dubbi meglio che resti lì, in panca…
addio, senza rancore. 🤷♂️
Fossi io il proprietario della Roma , manderei a Sancho un biglietto con scritto : resta pure dove sei , anzi vai dalla Rube visto che andando da loro ti saresti ridotto lo stipendio. E se ti capiterà di parlare della ROMA prima sciacquati la bocca.
Allo united ci sono così tanti giocatori buoni che potrebbero servirci e puntiamo quello che negli ultimi 5 anni ha fatto peggio. Potremmo chiedere Garnacho che è più giovane, più forte e più economico. Potremmo pure provare uno scambio tra dovbyk e hojlund, oppure potremmo chiederlo in prestito con diritto di riscatto come fatto con ferguson. Riscattando a fine anno solo quello che ha meritato di più. Oppure potremmo chiedere in prestito con diritto zirkzee, giusto per inserire un attaccante con caratteristiche diverse. Comunque il succo è che c’è tanta gente interessante e noi stiamo puntando quello più problematico
Bailey è extracomunitario, pertanto con lui finiscono gli slot, quindi niente Nené, Wesley Gassova, Echeverri etc..
Uno dei pregi di Sancho era lo status di comunitario, ma senza il suo acquisto forse possiamo evitare cessioni eccellenti e completare la rosa puntando ad un buon esterno di fascia sx.
È infatti evidente che con il FPF incombente uno tra Ndika e Kone sarebbe stato sacrificato.
Punterei El Karouani dell Utrecht come alternativa ad Angelino, eccellente crossatore/assistman, offrendo il cambio il prestito di Salah Eddine.
Il giocatore è in scadenza tra 10 mesi e con una manciata di milioni si compra.
Così sistemiamo al rosa.
Poi a gennaio si decide su Pellegrini.
Magari rientra alla grande e ci risolve il problema dell’alternativa a sinistra dietro la punta, oppure resta fuori dai piani ed a gennaio lo si cede per risparmiare l’ingaggio, creando spazio per qualche acquisto pesante.
Un colpo di fortuna che non viene, Elmas+Krstovic gente affamata altro che Sancho
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.