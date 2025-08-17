Calciomercato Roma, idea Pessina: opzione low cost per il centrocampo

La Roma ha messo nel mirino Matteo Pessina, capitano del Monza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista potrebbe diventare un’opportunità interessante per rinforzare la mediana a costi contenuti. La retrocessione del club brianzolo, infatti, ha abbassato sensibilmente la sua valutazione, che ora si aggira sotto i 10 milioni di euro.
Nei giorni scorsi anche il Bologna aveva chiesto informazioni, senza però spingersi oltre. La Roma, invece, ci sta riflettendo seriamente: il profilo è particolarmente apprezzato da Ricky Massara e soprattutto da Gian Piero Gasperini, che lo ha già allenato per tre stagioni all’Atalanta.
Resta da definire la formula: sul tavolo c’è l’ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Va ricordato però che l’ultima annata di Pessina è stata complicata, segnata da una lacerazione tendinea che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a ben 26 partite di stop complessive.
Idea Pessima!
ma per carità!
Ti rispondo qui Marco79.
A me non mi piacciono gli scarica barile e Gasperini in ogni intervista si lamenta del mercato.
Non farebbe meglio a sistemare la fase difensiva e fare bene con quello che ha disposizione?
I gol presi ieri o dall’arsenal sono robe da juric.
E dove è scritto che ripeta quanto fatto a Bergamo?
Ovviamente spero che questa sia l’annata buona per noi, ma sto mettere le mani in avanti mi puzza un pochino.
ma non si cercavano giocatori sani?
Pessina cacciato da Gasperini vabbè che e tuttomercato però neanche inventa ste cavolate
Per carità, pessima idea
Duro il mestiere del giornalista sportivo , Arrivati vicino alla chiusura del mercato , non sanno più cosa inventarsi . Con Pessina a quanti siamo ?
Eh se no, non lo quotavano, in ipotesi, una decina di milioni. Va pure detto che ha subito una certa parabola discendente dopo il mitico europeo ( in cui non era peraltro titolare fisso).
Ma l’esistenza stessa del rumor, ci dice che Pellegrini (meglio ancora se avesse iniziato ad allenarsi in gruppo), Cristante, lo stesso Dybala, e pure Dovbyk potrebbero essere piazzabili, se proprio si volesse rendere da subito più sostenibile il monte-ingaggi.
….Dimenticavo, però: Pessina guadagna 1,2 milioni lordi. Ed è questo che in concreto, lo rende negoziabile, sia pure in teoria, anche a dispetto dell’infortunio.
lo scorso girone d ritorno questa squadra con la difesa bassa è arrivata prima….perché siamo tornati al gioco di juric mi chiedo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.