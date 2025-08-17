Calciomercato Roma, idea Pessina: opzione low cost per il centrocampo

La Roma ha messo nel mirino Matteo Pessina, capitano del Monza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista potrebbe diventare un’opportunità interessante per rinforzare la mediana a costi contenuti. La retrocessione del club brianzolo, infatti, ha abbassato sensibilmente la sua valutazione, che ora si aggira sotto i 10 milioni di euro.

Nei giorni scorsi anche il Bologna aveva chiesto informazioni, senza però spingersi oltre. La Roma, invece, ci sta riflettendo seriamente: il profilo è particolarmente apprezzato da Ricky Massara e soprattutto da Gian Piero Gasperini, che lo ha già allenato per tre stagioni all’Atalanta.

Resta da definire la formula: sul tavolo c’è l’ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Va ricordato però che l’ultima annata di Pessina è stata complicata, segnata da una lacerazione tendinea che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a ben 26 partite di stop complessive.