Calciomercato, l’ex giallorosso Zalewski passa all’Atalanta per 17 milioni

L’Atalanta chiude il trasferimento di Nicola Zalewski. Come riportato da Fabrizio Romano in questi minuti, l’accordo è ormai fatto ed è arrivata la fumata bianca.
I bergamaschi infatti verseranno nelle casse dell’Inter la somma di 17 milioni di euro per avere l’esterno polacco 24enne. Una ricca e immediata plusvalenza per il club meneghino, visto che Zalewski era stato appena riscattato dalla Roma per 7 milioni di euro.
L’acquisto di Zalewski è stato caldeggiato da Ivan Juric, che nella sua breve esperienza in giallorosso aveva chiesto il suo reintegro in gruppo nel periodo vissuto da “separato in casa” dall’esterno polacco.
🚨⚫️🔵 Nicola Zalewski to Atalanta, here we go! Deal agreed for €17m fee as Polish LWB joins Ivan Juric’s project.
Inter receive €17m after signing Zalewski for €7m total fee in June following initial loan move.
Exclusive story, confirmed. ✅🇵🇱 pic.twitter.com/xd83LsWN6f
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
assurdo che in 1 mese e mezzo hanno fatto una plusvalenza di 10mln
se non si vosse rifiutato di partire l’anno scorso era quello che avrebbe fatto la Roma
sto coso invece di rinnovare con noi a fatto il gioco delle tre carte pensando di essere un fenomeno e pensando che all’Inter vinceva tutto e riuscito a non vincere na cippa all’Inter e
essere ceduto a una squadra in smantellamento e ritornare pure con juric un grande !!
Presidenza amiche. Forse rientra nel lodo Lookman per diminuire il suo cartellino?
Magari è l’operazione per sbloccare lookman…
Non è assurdo è che hanno gente più capace poi da noi Zalewsky ha giocato da cane. da loro si è rilanciato ed anche fisicamente sta molto meglio ma. il punto più importante è che loro hanno gente più capace della nostra: noi bravi a svendere (vedi la trattativa Konè) e pessimi a comprare (Wesley a 25 mln non si può proprio vedere) e speriamo di non prendere Sancho.
Ggggggggg assurdo è averlo venduto a 2 spicchi. Un terzino neopromosso sarebbe costato più di quanto ci ha dato l’ Inter. Siamo una squadretta che gioca a fare la grande. E le classifiche confermano.
La colpa è del polacchino, visto che non ha voluto rinnovare. Comunque è probabile che lo hanno ceduto con ricca plusvalenza per acquistare Lookman reinvestendo la cifra ottenuta, arrivando così a quanto chiesto per l’esterno avanzato. Quest’anno il polacchino farà la Champions, ma non so se nei prossimi anni il fato gli sarà favorevole, visto che non ritengo l’Atalanta da primi quattro posti della classifica. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
Di assurdo c’è che noi al ragazzo lo abbiamo schifato e fischiato tutte le volte che entrava in campo. Contratto da trecentomila euro che neanche un primavera prende. Con lui abbiamo vinto una coppa europea. E un giocatore giovane con tecnica e corsa e con esperienza internazionale essendo titolare in nazionale ed avendo giocato per anni le coppa europee.
Credo che il giornalidta abbia toppato da piu fonti ho letto oer 7 milioni e non 17
credo che questa operazione di mercato sia indicativa come valore di riferimento legato al caso Kone , se zalewski vale 17 mil kone ne vale almeno 60/ 65. Ricordo a tutti i romanisti il comportamento del polacchetto volto esclusivamente al soddisfacimento dei suoi interessi ed aggiungo che tutti i calciatori , nessuno escluso, mirano al maggior incasso possibile fregandosene della squadra e dei suoi tifosi, pertanto un salutare distacco affettivo nei loro confronti mi sembra del tutto giustificato, ormai vanno sostenuti solo in quanti strumenti utilizzabili per ottenere i risultati desiderati .
È assurdo pensare avesse potuto giocare nell Inter.. C han fatto un favore e lo hanno sbolognato subito
bah !!!!! certi giocatori sembrano solo bancomat di plusvalenze
bancomat per lookman???
ma infatti occhio a queste operazioni qui …
❤️🧡💛
gli auguro il peggio con la maglia dell’ Atalanta
@Adriano
Commento vile ed incivile
ma perché?
Non si capisce il perché… pure lui è stato tritato dalla valanga di cretinate sparate che qui alla Roma in tanci ci si beve alla grandissima dato che si tende sempre a incensare pseudo santoni e a demonizzare a casaccio chi rimane vittima delle chiacchiere… Ranieri non ha fatto in tempo a “salvarlo” dato che di mezzo c’era già il contratto in scadenza e la rottura con la tifoseria. Il giocatore vale quel che l’ Atalanta lo ha pagato.
I magheggi che fanno le squadre del nord sono sempre più noti. Giocatore che nessuno voleva a 6 milioni. In 6 mesi di sola panchina ,dove oltretutto hanno perso il campionato (non parlo della champions perché non ha mai giocato), ha triplicato il suo valore.
Bah, assurdo
Che ci sia il magheggio sotto e che sia legato alla cessione di Lookman è quasi una deduzione scontata. I Percassi non buttano mai via i soldi, gli servirà per salvare la faccia e vendere Lookman a quanto chiedevano senza sconti. Lo sconto però c’è ed è partita di giro. 40 non bastano, mi dai i 50 richiesti, però ti compro a 17 un giocatore e che vale si è no 7. E tutti salvano la faccia. Speriamo questo voglia dire che la questione Konè sia stata archiviata
Complimenti ai nostri dirigenti, dal primo all’ultimo.
noi lo abbiamo regalato a 6,5 questi dopo un mese lo vendono al doppio
Già, talmente forte , tutte , forte, che l’inter se lo è tenuto in squadra, e lui talmente pieno di orgoglio. ( cari smemorati di Collegno , ai tempi ha rifiutato diverse squadre che ci avrebbero dato un po’ di soldini in più , mi sembra 11 il Galatasaray??) che ha rifiutato la destinazione..ah no ci è andato di volata zitto e muto, e vabbè che sarai mai, ..
Pronto Attalanta , sono Marotta ,noi vogliamo a Lookma
Prego 50 mln…
No. 42+3..
Seeee
Lookman è latitante lo sai?
Non torna…
E quindi che dobbiamo fare.
Facciamo così ..vi diamo Il tifoso della Roma ( cit. Boniek) vi fate fare un ricca plusvalenza e noi vi prendiamo a Lookman a 50 mln..pagabili in tre rate .
Amen
Sicuramente è propedeutico al passaggio di Lookman all’inter cui rimarranno in cassa una 15 di mln da spendere/aggiungere sul prossimo obiettivo. Staremo a vedere.
No sicuramente. amico mio è così.
Mai fare sgarri agli amici ..( cit.Marlon Brando)
La Roma i suoi li regala
E costretta a regalarli, ricordo che era stato venduto a un nella sommetta in Turchia . Ma lui voleva rimanere alla Roma perché Grande tifoso della Roma…
Però noto con piacere che non viene considerato uno scarto dell'”Inter, solo quelli che prendiamo noi sono scarti.👍
sto coso invece di rinnovare con noi a fatto il gioco delle tre carte pensando di essere un fenomeno e pensando che all’Inter vinceva tutto e riuscito a non vincere na cippa all’Inter e
essere ceduto a una squadra in smantellamento e ritornare pure con juric un grande !!!
Grande Roma!
Eccezionale come fanno guadagnare altre società!
quando si dice che contano molto i dirigenti in una squadra, non solo i giocatori…A Roma mettono fuori rosa i giocatori, poi si regalano alle concorrenti che ci fanno le plusvalenze… mah
Romano e romanista. Ha rifiutato tutte le destinazioni per costringere la Roma ad accettare il taglieggiamento dell’Inter. Ora, dopo 6 mesi dalla sua scelta di vita, accetta di essere cacciato dall’Inter e procura una plusvalenza di 10 milioni a chi non lo ha cresciuto come un figlio. Fate il favore di smetterla con la retorica del romano e romanista, perchè a certi livelli contano solo i soldi e gli interessi individuali e di romani e romanisti ce ne sono stato davvero pochi nella storia…ma pocho pochi pochi
ma voleva solo l’inter? ha rifiutato tante destinazioni perché era l’unica squadra della sua vita? e la plusvalenza l’ha fatta fa a marotta? questo è l’uomo…e pensare che ci sono ancora le vedove
cioè questo fa i salti mortali per andare all’inter rifiutendo squadre comunque di livello per andare all’inter e quest’ultima alla prima occasione buona per farci soldi lo sf@cul@. A zalewski sinceramente vorrei tanto chiedergli il senso di tutto ciò
🤣🤣🤣 È da un pezzo che ho capito perché tutti criticano il plusvalenzaro…Semplice, perché i Friedkin non Sanno fare plusvalenze, non sanno valorizzare i propri giocatori, altro che FPF, 100 milioni tra Shomurodov Abraham e Dovbyk… e ci manca ancora l’attaccante per Gasperini !
Zalewski è l’ultimo esempio di come buttiamo i soldi, e Frattesi e Calafiori. E poi la colpa è del buco lasciato da Pallotta… 🤣
Durata tanto l’avventura all’Inter per Zalewski, questo per ricordarlo a chi era convinto che avessimo perso un campioncino.
Fa specie la sua quotazione, e anche questo dovrebbe suonare qualche campanellina d’allarme ai nostri dirigenti, quando e se stiano pensando di sacrificare un nostro top player.
guarda se questi tornano alla carica per kone….. con i soldi che hanno preso adesso
Questa non è da indagine federale?
ma perché?
Sono sempre più convinto che il mercato è drogato da rapporti preferenziali tra alcune squadre. Chi è fuori da questo “giro” fa fatica a comprare e vendere. E guarda caso la Roma quando si trova a dover gestire trattative in entrata ed uscita ne esce quasi sempre male. Sia che sia in Italia che all’estero. In passato abbiamo avuto trattative coerenti, ma da qualche anno facciamo fatica ad accreditarci a certi livelli.
Non si spiega altrimenti la valutazione del difensore del Milan con il nostro Indika, nessuna analisi oggettiva può giustificare quella valutazione da una parte e svalutazione dall’altra. Se non il non far parte del “giro” giusto.
Inter e Atalanta hanno trattative incrociate in corso, comunque il valore più o meno è quello, con noi era in scadenza
Gli auguro il meglio all’Atalanta
Complimenti. !!!!
È tutto una truffa…società, procuratori, calciatori…tutti mercenari hanno vinto loro alla grande. Questo è l’ennesimo esempio..giocatore che non ha mai inciso, ha fatto qualcosa di buono agli esordi, poi niente più, e adesso l’inter riesce a venderlo a questa cifra…all’atalanta, in mezzo a la farsa Lookman? E noi ancora qua a discutere… è tutto truccato..altro che mercato, pensamo a gioca’ che è mejo…
Forza Roma
La dimostrazione che la gestione finanziaria della nostra società è disastrosa.
L’Atalanta, ad esempio, propone sempre contratti con opzione di un altro anno che si può rinnovare unilateralmente a favore dell’Atalanta e questo consente loro di non perdere mai nessuno a zero.
Noi abbiamo svenduto un nazionale polacco con esperienze in Europa e serie A di 22/23 anni a 6.5 milioni, roba da improvvisati. Bastava fargli allungare il contratto e rivenderlo adesso, a quelle cifre
Sarebbe interessante conoscere il parere dei tanti commercialisti del forum.
Preciso che non parlo da vedova di Zalewski.
Sono curioso di queste “dinamiche “ del calciomercato e dei riflessi sui bilanci delle società….
Complimenti ai dirigenti passati che hanno gestito questa situazione contrattuale e hanno fatto rimettere alla società 10 milioni di euro..
altri Zaniolo crescono
Ovvio che è un “favore” e una quotazione “gonfiata”.
Veramente non capisco l’astio verso questo ragazzo. Comunque ennesima dimostrazione che fino all’arrivo di Massara la Toma non è stata capace a fare mercato.
strano questo acquisto tra queste 2 strisciate dopo la trattativa Lookman!!!
ora hanno i soldi per kone’
no, ora hanno i soldi per Lookman, Konè non è mai stato un loro obiettivo.
Va be’, ci sono dei giri poco chiari. Mi sa che gli unici fessi siamo noi.
Mah, c’è odore di bruciato. Con noi ha rifiutato ogni possibile destinazione, anche più blasonate dell’Atalanta, perché voleva a tutti i costi andare all’Inter e ora dopo 5 mesi se ne va a titolo definitivo senza dire nulla
Lo dicevo al tempo e continuo a dirlo. Zalewsky non è scarso, ha molta tecnica e deve solo migliorare nelle scelte, ma avendo w2 anni ha margine
Al tempo abbiamo fatto bene a venderlo, ma se ci avessimo creduto un po’ di più li avremmo fatti noi altri 10 M di plusvalenza
Ma quando mai ti avrebbero dato 16 k per questo mezzo giocatore
Mi pare di aver letto che l’atalanta pet Hermoso aveva chiesto alla Roma di partecipare al pagamento dell’ingaggio
Di cosa vogliamo parlare?
Ci hanno preso per deficienti del villaggio
Operazione che non mi piace per niente, mi sa tanto di favore all’Inter per risarcirli in qualche modo dell’impiccio Lookman. Spero che la cosa riguardi solo loro e che non tornino alla carica per Konè con questa nuova disponibilità economica.
se ne fanno pochi di favori li al nord…
Il Napoli però ha vinto 2 campionati in 3 anni…
Napoletani a Milano (cit.) ?
Begli impicci tra inter e atalanta ..So proprio la succursale.Pure gli stessi colori.
Questo sia di insegnamento, mai affari con Marotta e strisciate. Konè, semmai dovesse succedere, solo all’estero.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Sono certo che se avessimo prolungato il contratto, l’Atalanta mai e poi mai ci avrebbe dato 16,5 per acquistarlo.
Tutto a dimostrazione che la AS Roma è una società che quando deve vendere ha un cuore debole ma quando compra se lo fa mettere in tutti i modi,
in sintesi una società incapace che cambiassero mestiere tutti i dirigenti.
Giocatorie valido, ma dall’atteggiamento sbagliato.
Evidentemente se ne sono accorti anche a Milano.
Ora tocca a Bergamaschi.
Se Zalewski ora vale 16,5 milioni, Konè ne vale 80.
Comunque questa una operazione che dovrebbe far riflettere.
forse ci avrebbe ancora fatto comodo vista la scelta disastrosa successiva di salah-ed.
se lo vendevamo noi non ci davano nanco 5 milioni.
L’Inter ha creduto molto in questo ragazzo…….comunque incredibile pagarlo 16
Il danaro se lo condividono tra strisciate padane, non serve cercare altre spiegazioni…
Da ufficio inchieste.
Comunque deve essere bello “sentire da subito la fiducia della società”, come disse
il nostro a Febbraio.
Tanta fiducia.
Almeno si capisce perchè l’hanno riscattatto.
E immagino a breve passaggio di Lookman al’Inter per 60 ML dai….
La Roma deve trovare un dirigente inserito nella politica del calcio ….
vedere Thiaw venduti. 40 + bonus
Zalewsky a 17
significa che il Ds bravo conta poco …queste nn sono cessioni dovute a trattative classiche,, altrimenti nn si sarebbero concretizzare
l Atalanta ci vogliono fare credere che nn comunica con l Inter x 5 milioni di Lookman
poi in 5 minuti chiude una pippa ar sugo sempre con l Inter a 17 …..sti campionato è già falsato, come tutta la storia de sto paese
Però il Napoli non è una strisciata, 2 campionati in 3 anni…
Puzza di preludio per Lookman a 50.
questo dimostra purtroppo che lo abbiamo svenduto.
cioè se proviamo a venderlo noi ci ridono dietro e magari provano a chiederci pure io soldi per prenderselo , se lo vendono gli altri diventa un giocatore da 15 ml , quale è il problema? chiunque fa’ affari con noi ci odia , oppure se provano a pagarci i giocatori al giusto prezzo possono passare per fessi agli occhi delle alte squadre ??
Classicissima mossa sporca per arrivare a lookman scalando il prezzo…ormai son davvero ridicoli…
Da ufficio inchieste il comportamento del polacco e delle due società.
mi gioco un mmmilione di euri che dopo questo “magheggio” Lookman vada all’Inter…! Comunque stringi stringi, il valore di Zaleskino era da buona Squadra di provincia non certo da Inter
Stai a vedere che l’affare Lookman si sbloccherà a breve e quel qualcosina in più che l’Atalanta pretendeva dall’Inter, in termini di valore attribuito al calciatore, verrà magicamente risolto e superato… in pratica la differenza di prezzo la sta mettendo direttamente l’Atalanta… vediamo anche se (ammesso che il doppio scambio Atalanta-Inter andrà in porto), fra qualche anno ci sarà qualche magistrato che si interesserà alla doppia plusvalenza, tipo sulla scia delle accuse fatte alla Roma per la duplice cessione Spinazzola-Luca Pellegrini tra giallorossi e juventus.
Ragazzi nella vita ci vuole anche un po’ di fortuna, cosa che a noi romanisti manca da parecchi anni.
E c’è ancora chi nega l’influenza mafiosa delle “strisciate”… 🤷🤔
Tutto ok, presidenti “teste di legno”, debiti vorticosi, stipendi non pagati per un anno, plusvalenze, passaportopoli, corruzione federale, IL tutto supportato da mass media compiacenti…
L’ ho sempre sostenuto e sempre lo sosterrò, le “strisciate” sono il MALE di questo sport e non mi darò pace finché tutto questo finisca e finiscano anche loro…
Sarà la mia battaglia..!!!
E il Napoli?
Roba da inchiesta federale.
Non mi meraviglierei se fosse il prologo del passaggio di Lookman all’ inter
ma dai, è un trucco. Propedeutico alla cessione di Lookman che così, anziché a 40 viene venduto per 50 mln di euro.
Fosse rimasto alla Roma, lo avrebbe mai comprato qualcuno per 16,5 milioni? Poi pure dopo che inter e atalanta hanno litigato per lookman..certe notizie hanno veramente dello sbalorditivo…dai non può essere vero
Non si smentiscono mai……ci stanno tutti perculando e noi siamo bloccati dal FFP😳😡😡
Marotta grande dirigente e ds noi con questi morti di sonno ma dove vogliamo andare ..
vedrai che alla fine ci toglierà anche kone
ma lasciate perdere le polemiche…….un giocatore regalato viene pagato 16.5 milioni dopo mezzo campionato e non sempre titolare…….
fa parte dell’ affare Lookman
Fosse stato per me il polacchetto doveva rimanere fuori rosa per tutta la scorsa stagione e non fare l’ennesimo favore a questi odiosi bauscia
Spero vivamente che il suo procuratore non venga più fatto entrare a Trigoria
@Appio hai ragione da vendere,ne prendi uno lo metti fuori rosa ed un precedente per tutti bisogna avere gli attributi
loro l hanno pagato 6 a noi.. in meno di 2 mesi ha fatto così tanti progressi da valere 10 mln in più? questa operazione se non sarà oggetto di ufficio indagini sarà assurdo
ottima occasione per non fare brutta figura coi tifosi e vendere comunque Lookman a 50mln
Consentitemi una riflessione: adesso è chiaro perché l’inter l’ha preso. Un’opportunità di mercato per un calciatore che ha rifiutato il rinnovo e tutto ciò che la Roma gli proponeva come cessione. “Venduta” dai soliti media come un’upgrade nella breve carriera del ragazzo. Di sicuro, il suo, un comportamento poco consono a un vero romanista come si professava. Ora non ci resta che vedere quale sviluppo avrà la sua carriera
noi venduto a sei milioni…dopo un mese rivenduto dall’Inter per 16 milioni…non aggiungo altro
Tutti romanistoni, basta con questi prototipi di giocatori tifosi. Si fanno i caxxi loro e basta e noi come co..ni ancora abbocchiamo. Totti ha lasciato soldi e trofei sul tavolo per il bene della Roma, altri si sono arricchiti e continuano ad arricchirsi. FRS
Mhaaa ai prezzi che circolano ci può anche stare 16,5 milioni d Zalewski..:forse 6,5 erano un regalo.SEMPRE FORZA ROMA.
Ma come noi lo vendiamo a 6.5 e l’Inter lo vende a 16.5 milioni? Mi pare assurdo. Ma penso ci sia di mezzo affare Lookman.
Incredibile a noi danno due spicci e chiedono tanto….ma è tutto regolare????
non è un’operazione limpida.
Plusvalenza dell’ inter con un nostro ex. Siamo bravi a fare regali.
grazie Ghisolfi, peggior DS della nostra storia, forse anche peggio di Monchi!!!!
ha lo stesso ruolo di lookman
gli auguro il peggio
Noi al massimo lo vendevano a 10 /12 con diritto di riscatto e poi tornava, nn sono problemi tecnici
Kumbulla in Spagna ha fatti un campionato importante e lo riesci a fare solo in prestito Senza obbligo…..in Italia si gioca più fuori dal campo che dentro
zalewski nel calcio di oggi può anche valere 17 milioni, ma rimane un giocatore che non ha mai fatto 2 partite buone da titolare di fila. penso che questa operazione rientri in un giro di figurine non ancora terminato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.