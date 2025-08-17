Calciomercato Roma, Massara chiede anche Malacia al Manchester United

Nono solo Jadon Sancho. La Roma, infatti, sta tentando anche il colpo Tyrell Malacia dal Manchester United. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.
I giallorossi, in caso di addio di Salah-Eddine, si vorrebbero tutelare con un nuovo terzino sinistro e hanno chiesto ai Red Devilsi l terzino olandese classe 1999.
Sulle tracce dell’ex Feyenoord, c’è anche il Besiktas.
🚨🔴🟡 EXCL: AS Roma make contact for Tyrell Malacia as left back option.
During talks with Man United for Sancho (no green light yet from Jadon), AS Roma also ask for Malacia deal conditions.
Tyrell, keen on the move; Besiktas also interested in the Dutch left back. pic.twitter.com/GRa230BsDH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
daietutta
in tulipangeles
me fido
Angelino, Ndika e Baldanzi e terzino olandese da cedere per fare cassa
comunque sarebbe bello che Massare fosse calo scout e il francese ds per fortuna c’è il dt magico di Ranieri
SFMG
A sto giro champions
c’ha più infortuni lui che tutta la rosa della Roma
Più fracico di una macedonia al sole.Non scherziamo dai.
dai, nun è malacia
Ma Massara è il direttore sportivo anche del Besiktas? Perché mi sembra incredibile che ogni nostro obiettivo sia accostato anche a loro.
Magari fosse SOLO il DS del Besiktas….
Purtroppo non vale la massima evangelica Chiedi e ti sarà dato… Qui se non c’hai i soldi, ti rispondono picche.
uomo saggio.daje
non capisco perché prendere un terzino alto 1 69 quando hai anche Angelino che è alto uguale ..
i terzini all’Atalanta erano tutti 1 80 in su e infatti dominavano negli inserimenti aerei
Massara è sta roba qui, le sue trattative durano sempre un’errnità.
Ma dare la colpa sempre e solo al mercato lo trovo infantile
Ieri o contro l’Arsenal abbiamo preso gol perché avevamo la difesa a centrocampo e giochiamo sbilanciati e creiamo pochissimo.
Un bravo allenatore fa giocare la squadra nei migliori dei modi con quello che ha e non con quello che vorrebbe.
Gasperini a me ha già rotto.
E la possibile cessione di Kone mi è indifferente. L’unico intoccabile per me è Soulè
Gasperini ha fatto tutte le sue fortune con questo gioco..
Ha valorizzato calciatori pagati 1 o 2 mln.. Proprio giocando in questo modo..
Ranieri lo ha scelto, lo ha cercato, proprio per questo suo modo di fare calcio.. E sarebbe lui che deve cambiare?
La Roma ha cercato Gasperini, non il contrario.. Lui aveva una squadra che anche quest’anno a differenza nostra giocherà la Champions, ed in quella piazza era considerato un Re.. Ed è lui che deve cambiare?.. Non dobbiamo essere noi a cambiare che non vediamo la Champions da 8 anni..??? No giustamente chi ha raggiunto i traguardi deve cambiare.. Non chi non li ha raggiunti..
E già ti ha rotto?.. La prima cosa che è stata chiesta è il tempo.. Per assimilare un nuovo modo di fare calcio.. E sono bastate un paio di amichevoli.. Per farti dire.. “Ora basta”
Ma certo, ricominciamo da zero prima di iniziare.. Così buttiamo un altro anno..
Va bene tutto ma se non sapete aspettare neanche una decina di giornate di campionato il problema non è certamente Gasp, siete voi..
Forza Roma
concordo sul Gasp. non mi è mai piaciuto, nel mio mondo ideale avrei preso Cesc.
Massara Molto meglio dei suoi predecessori e meno chiassoso.Lo vedi ghisolfi a gestire tutte queste situazioni quando non e’ riuscito neanche con salaekemaker (fuori tempo massimo) e svilar che ormai era riuscito a perderlo.
Non c è due senza tre. Basta coi terzini in Olanda
Scusate se ancora non bastano non date assolutamente retta alle panzane di Fabrizio Romano; capisco che ha da campà ma c’è un limite a tutto. E’ assolutamente inattendibile.
In realtà è stato il primo a dire che la Roma aveva fatto un offerta per El Ayouoni.. E nello stesso tempo è stato uno dei pochi ad andarci piano con Rios..
E stato lui a tirare fuori il nome di Ziolkowski.. E parlare di offerta della Roma, mentre nessuno ne parlava..
Anche su Kone, mentre tutti lo davano all’Inter lui diceva che l’Inter era interessata.. Ma che non c’era stata nessuna offerta..
Romano spesso parla di interessamenti.. Che è molto diverso da “acquisto”.. Sono cose totalmente diverse.. Probabilmente anche su Malacia parlerà di richiesta di informazioni..
Poi anche lui prende le sue toppe.. In un mercato dove Malcom è diretto a Roma per fare le visite e cambia tutto per andare a Barcellona..
Direi che gli errori si fanno..
Ma se Romano è inaffidabile allora non bisogna credere a nessuno.. Ed è inutile seguire il mercato..
Forza Roma
non credo proprio sia inattendibile. La trattativa Kone non era un invenzione la Roma lo ha offerto ma la cifra proposta dall’Inter era oggettivamente ridicola sennò sarebbe stato ceduto
Invece è 𝑰𝑵 𝑨𝑺𝑺𝑶𝑳𝑼𝑻𝑶 l’esperto di mercato piu’ attendibile in circolazione (in Italia)!
Il problema è che voi – che ne parlate in questo modo – seguite soltanto le notizie riportate come “colpi fatti” o “trattative in chiusura”, da questo sito o da altri siti, che dal suo canale carpiscono notizie, e poi le riportano 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑜!
E questo te lo dico perché personalmente seguo sia il suo canale youtube (italiano e inglese – per dire che li seguo entrambi), ed il suo profilo su X, e posso assicurarti che le notizie che lui dà, sono decisamente messe in maniera 𝑫𝑰𝑭𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑻𝑬 da come poi vengono riportate, nella maggioranza delle occasioni!!
E non dico che sentite le sue notizie soltanto di secondo o terzo giro perché voglio essere saccente, ma perché seguendolo in prima persona, la cosa mi risulta palese (l’alternativa sarebbe che non capite l’Italiano, e non penso che sia così, no?!).
Poi è ovvio che ci può essere una trattativa che viene avviata, annunciata in quanto tale, ma non arrivi a dama per i piu’ disparati motivi, altrimenti non si chiamerebbero 𝙏𝙍𝘼𝙏𝙏𝘼𝙏𝙄𝙑𝙀, ma “𝑨𝑪𝑸𝑼𝑰𝑺𝑻𝑰, 𝑬 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶”! Ma sono veramente, veramente, un’esigua percentuale delle news che porta!!
E quello che mi fa piu’ ridere, comunque, è che riuscite a dire una cosa del genere di Romano, ma poi vi leggo arrovellarvi, avvelenarvi ed inveire contro qualsiasi operazione, dirigente, allenatore, proprietario – e via discorrendo – della Roma, ad ogni singolo articolo riportato qui da Gazzetta/Repubblica/CdS/𝗟𝗘𝗚𝗚𝗢🤦🏻♂️😂😂 etc, che se ‘nventano ‘na “stupibaggianata” al giorno; no, scusa, all’ora; no, scusa, al minuto!!
Insomma non è una “profezia di Malacìa” 😅 ma, in effetti, la notizia di un contatto.
Ed è vero: Fabrizio Romano va letto nei suoi post originali per cogliere con esattezza lo status e le fasi, fino alla conferma della conclusione, delle trattative che riporta. Ogni post chiarisce il punto/fase del percorso in cui si sta al momento del suo postarlo.
Talvolta, non spesso, può anticipare, sbagliando su un’avvenuta conclusione…ma corregge correttamente in modo immediato…
ma…qualcuno ha tenuto il conto di quanti
giocatori sono stati accostati alla Roma
dall’inizio del mercato? bufale? verità?
io vedo solamente che mancano 6 giorni all’inizio del campionato e siamo in pieno
altomare. fpf, monchi, pinto, ghisolfi e
infine massara. cambiando l’ordine degli
addendi, il risultato non cambia.
sfr. ❤️🧡💛
perchè l’idiozia è che il mercato finisce a campionato iniziato.
tumetti il mercato dal 1 al 30 giugno e dal primo gennaio al 31 gennaio e vedi come le trattative si accelerano.
ma poii giornalai che scrivono ?
Questo è anche colpa vostra. Perché, se la Roma avesse avuto la possibilità di vendere Kone, forse non si sarebbe ridotta ad andare a cercare e sperare in un giocatore con grandi potenzialità, sì, ma che non gioca da quasi due anni solo perché ha i soldi contati. Magari oggi, invece del post di Fabrizio Romano su Malasia, ci sarebbe stato un bel post su Gosens o su un altro calciatore molto più affidabile e integro fisicamente.
Malvasia, è molto meglio.
O’Rey.
con la malvasia ce famo er vino.
così se’mbriacamo e non ce pensamo più. 🤣🤣🤣
sfr. ❤️❤️💛
Io sarei andato su Valeri o Parisi ma non sono un DS. Malacia non è un fenomeno ma è un buon giocare che può fare bene in rotazione.
quello gli serve.
uno che sia pronto quando serve e non scassi quando è in panchina.
merce rara.
i campionati ed i tornei si vincono con i rincalzi.
specialmente quando giochi fino a 60 partite l’anno
Quello versamente forte che devi chiedere al Manchester United è il classe 2007 Harry Amass, un laterale sinistro tutto fascia che interessa a quanto pare anche al Newcastle ora, a diverse altre dj Premier League e di cui scrissi alcuni giorni fa essere uno dei laterali sinistri sotto i 19 anni più forti d’Europa. Amass ha potenzialità da TOP e può essere preso con una formula di prestito con diritto o obbligo di riscatto e può costare meno a livello di ingaggio ed al limite dai allo United una prelazione in caso di vendita.
Non dubito della tua valutazione Saverio, ma se il MU crede nel ragazzo e vuole darlo in prestito per farlo crescere, forse preferirà tenerlo monitorato e darlo ad un club di Championship dove può giocare con continuità piuttosto che darlo ad un club di serie A dove potrebbe scaldare spesso la panchina. L’unico fattore a nostro vantaggio potrebbe essere il fatto che Gasperini cambia spesso gli esterni nel corso della partita e questo potrebbe convincere gli inglesi. Detto questo noi a sinistra dobbiamo mettere una toppa e pertanto credo che anche un prestito con biglietto di ritorno incluso tipo Malacia sia più che sufficiente. In alternativa Reguilon a parametro zero con contratto biennale o annuale con nostra opzione sul secondo.
Seee vabbè, è una Storia già vista con Echeverry.
Vuoi fare da chioccia per un anno con prestito secco?
Ok, pigliati il giocatore.
Ah, vuoi il riscatto? Come, vorresti pure l’obbligo?
Ok, pigliati sto…
Amass da quello che ho compreso vorrebbe essere ceduto però lo United non lo vuole dare al Newcastle. Preferisco di gran lunga un giovane dal suo potenziale che ha già qualità tecniche per la sua età impressionanti come anche buone doti atletiche e fisicamente anche integro (mai infortunato) rispetto a Malacia su cui invece nutro tanti dubbi a livello fisico oltre che Malacia ti pesa non poco a livello di ingaggio (€2.5M netti dell’olandese mentre Amass ne prende 160mila netti l’anno ora). Devi abbassare il livello di ingaggio e con giovani come Amass, Lawrence ed ho scritto poco fa di Grgic, puoi abbassare di molto questa voce e per me il Gasp, è perfetto per sviluppare il potenziale di questi giovani tutti con potenzialità da TOP. Per me dobbiamo puntare più su profili come questi qua perché per me dopo la dipartita di Ghisolfi e l’insediamento di Massara con un tempismo terribile, questa sarà una stagione di transizione ed allora meglio prendere dei giovani che costano poco ma con alte potenzialità per farli crescere e maturare e puntare per la stagione prossima a qualcosa.
Se il budget era basso, andavano preso calciatori tra €1-5M ed i più costosi tra i €6-10M di base e non più. Utilizzare Kumbulla con l’Espanyol, unico club che aveva fatto un sondaggio di acquisto, offrirlo come contropartita tecnica per €7-8M di valore e pagare €7-8M per El Hilali come laterale destro (clausola da €15M) che ha rifiutato due volte il Barcellona ed anche lui ora con un ingaggio molto basso.
Fuffa dei giornalai, oltrettutto prende già uno stipendio elevato….quindi i profili che ci servono sono altri
bah
ma chi cavolo è?
i giocatori del Manchester united possono risultare delle occasioni in termini di mercato,ma allo stesso tempo ad oggi rappresentano scommesse e non certezze,quindi la dirigenza romanista può fare dei tentativi per portarli a Roma ma di certo non rischiare di compromettere i bilanci dei prossimi anni come già accaduto con tante zavorre che ancora oggi gravano con il loro ingaggio sul fpf.
Di sicuro c’è solo che ti accolli degli stipendi da top anche per giocatori franti. ma è una costante, da Pedro a Winaldum, da Matic a Sanches, Hummels. Degli affaroni.
Non tutte le ciambelle escono col buco, però non dimenticare Dzeko (che era un esubero del City e Sabatini lo pagò 2 spicci), Mkhytarian e Smalling portati dal vituperato Percassi.
Matic, se non fosse sparito da un giorno all’altro come un ladro, aveva fatto molto bene. Wijnaldum si è rotto la tibia a inizio campionato.
Ci sono tanti fattori che incidono: voglia del calciatore, preferenze dell’allenatore, velocità di ambientamento e altri fattori del tutto casuali (tra cui gli infortuni).
Non dimentichiamoci che anche McTominay l’anno scorso era uno scarto del MU.
Non andare appresso a Sancho, miliardario arrogante vai su kristovich Massara svejate! E per la futura rivendita di Zilkoswsky te lo fai scappare! Vendete 3 e prendete 1 e manco bono per giocare a carte!!
se la Roma deve sacrificare un giocatore sacrificasse Ndicka che prende un ingaggio alto e non è molto adatto a Gasperini. Ma vendere Kone’ pilastro della nazionale francese e fulcro del gioco di Gasperini è pazzia Totale
Anche io sacrificarsi Ndicka purtroppo però per vendere un giocatore occorre che ci sia un compratore e non mi sembra che per il centrale ivoriano ci sia la fila per acquistarlo anzi….
Penso che sarebbe meglio prendere Malachia ,il gatto di Paperino, é sicuramente piú veloce.
Di Paperoga, non Paperino.
dopo che ho avuto monchi pinto e ghisolfi mi fido di massara
Ndicka tra l’altro andrebbe all’ estero e invece Kone a una direttissima concorrente come l’ Inter. Il pro di Ndicka è che non salta mezza partita, ma ti garantirebbe plusvalenza piena, fine del problema plusvalenze da fare e riduzione del monte ingaggi
il profilo giusto è Aaron Martin secondo me
con la classifica avuta dal Manchester United non è che peschiamo chissà che cosa
Tempo fa avevo detto che dallo united ci farei la spesa, per motivi che in tanti conosciamo..
Però su Malacia farei un eccezione.. Il ragazzo ha avuto un problema nel 23/24 che lo ha tenuto fermo per 500 giorni..
Lo scorso anno tra 1000 competizioni, prestiti, e riuscito a giocare 1000 minuti circa.. Poco più di 10 partite..
Qualcuno parla dell’altezza.. Si è Bassino, ma aveva una potenza nelle gambe assurda, era forte addirittura a livello fisico, non c’entra nulla con Angelino che è sicuramente più tecnico.. Ma a livello di forza non esisteva paragone..
Il problema sta qui.. Lui faceva della velocità e della forza la sua arma migliore, ma dopo infortuni simili, reggerà ancora?.. Avere dei dubbi e il minimo..
Probabilmente in uno scambio “amichevole” con lo United durante la trattativa per Sancho, la Roma avrà chiesto Info su Malacia.. O almeno mi auguro che sia così..
Forza Roma
Grande Saverio, anche io dissi Amass come parlai del giovane mediano sempre del Manchester City poi andato in prestito, Toby Collier. Poi dico essendo i Friedkin americani, perché non puntare Benjamin Cremaschi? Invece della salsiccia della Juve? Io avessi una squadra punterei solo under 20/21, massima resa atletica, bassi stipendi e se deludono facilmente rivendibili. Boh. In attacco Weiper faceva schifo? Invece di scommettere su Ferguson?
A rega’, io oggi so’ depresso perché me so finite le ferie e so’ tornato a Milano!
Ma molti che abboccano me fanno più tristezza de me…..
De Kone’ ancora molti non c’hanno capito un casso perché nu vonno capi’: “..sarebbe una perdita”…
ma inteso come “che la perdita porta dolore” (che NESSUNO VORREBBE)” e non “perdita perché lo perderemo” (PERCHÉ LA SOCIETÀ LO VENDE)!!!
Nu ve fate ‘nfinocchia’!
Ve prego.
L’altro giorno ho scritto (una volta stroncata la vendita di Kone’): spero che TUTTI NOI si sia capito il giochino della stampa, da qui in avanti tappiamoci le orecchie (e l’occhi) e attendiamo ufficialità e comunicati!
E gnente………
FORZA ROMA
non dolo
Al Sassuolo c’è Doig mancino 1,89 bella gamba, 23 anni….io nn capisco si conosce già da 2 anni quando giocava al Verona….il mercato nn so fa perprendere i giocatori ..ma per i rapporti coni procuratori per intrallazzi, spendo che l Atalanta va a spendere 15 x Zalewsky….quindi Lookman è arrivato a 70?
Malachia er gatto de topolino…
Malacia è più basso di Angelino.
Già lo spagnolo per gli standard di Gasperini è un anomalia.
Tra l’altro Malacia è in scadenza 2026, quindi per prenderlo in prestito dovrebbe rinnovare col Man Utd.
Tutto questo per dire che ci credo poco, anche se la fonte è tra quelle meno inattendibili.
Massara quello che devi chiedere al Manchester è uno scambio Zirkzee Dovbyk, oppure un prestito con riscatto, ieri abbiamo visto che se li metti insieme, Ferguson e Dovbyk, non ne fanno uno di centravanti. Ferguson soffre dello stesso problema di Zaniolo dopo l’infortunio il fisico, con certe caratteristiche, non torna più come prima. Krstovic se si aspetta ancora finisce all’Atalanta che vuole fare il colpaccio last minute
@Paolo86
Scrissi anche anzitempo su Weiper come l’attaccante da prendere. Come esterno alto sinistro di piede destro l’ho scritto che per me il miglior affare è Lawrence del Manchester City dove non c’è spazio per lui e se a noi interessa, lui può chiedere di essere ceduto e questo ragazzo ha un potenziale da paura e ti può costare poco con anche un ingaggio basso pure. Se ci serve poi un giovane attaccante a poco come terza scelta, ci sarebbe la situazione ambigua di Leon Grgic (2006), attaccante austriaco-croato del Sturm Graz. Il precedente allenatore Ilzer che ha allenato che e lanciato prima Hojlund eppoi Biereth, fece di tutto per fare rinnovare il contratto di Grgic, intravisto come il miglior prodotto del vivaio dello Sturm e come un giovane attaccante su cui puntare e con potenzialità elevate. Il problema per Grgic è con l’insediamento lo scorso inverno dell’allenatore Saumel.
Ilhaz voleva puntare la scorsa stagione a lanciare Grgic. Con Saumel non trova spazio a discapito di altri attaccanti presi in prestito che non rendono affatto. Grgic pare vuole lasciare lo Sturm Graz e potrebbe essere preso forse anche per €3-4M più qualche bonus. È un attaccante sulle orme e caratteristiche simili a Hojlund e Biereth, quindi secondo me potrebbe crescere molto e Gasp in 2 anni svilupparlo nel modo giusto come fece per 1 anno con Hojlund ma in cui non riusci a completare il lavoro perché venduto precocemente al Manchester United.
Mannaggia, avevamo Samuel Dahl…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.