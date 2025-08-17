Salah-Eddine verso il ritorno in Olanda. Stallo Ziolkowski: Roma irritata col Legia

Non solo Sancho e Bailey. Massara è al lavoro per sistemare gli affari “minori”. Saluta la Roma Marash Kumbulla, pronto a lasciare la Capitale direzione Mallorca: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.
In uscita anche Salah-Eddine, escluso dai convocati del match di ieri: per lui è molto probabile un ritorno in Olanda, con PSV Eindhoven e Feyenoord interessate al terzino. Può salutare anche Baldanzi che piace a Udinese e Bologna.
Attesa per Jan Ziolkowski, difensore polacco che Massara ha in mano da tempo: l’affare sembrava in dirittura d’arrivo, poi la frenata. La Roma non ha gradito le parole del ds del Legia della settimana scorsa: l’accordo sulla percentuale di rivendita non è ancora stato trovato.
Fonte: Il Messaggero
è la seconda volta che lo scrivo,povero Gasperini ,un mercato confusionario e manca ancora la ciliegina sulla torta,la cessione di kone, ieri lo ha fatto capire il mister buona domenica a tutti il campionato è alle porte
Grande Ezio.hai capito tutto .ma anche noi
non è che era meglio il ds precedente
Ezietto ezietto ahahhahaha
Dai aspetta gennaio !!!! Forse
Come volevasi dimostrare……Società debole che nessuno considera!
Dopo che l’Inter si è opposta alla vendita di Frattesi ( il panchinaro ) rifiutando un’offerta di 35 milioni……noi che facciamo? Trattiamo la cessione di kone all’Inter per 40? Sono disgustato!
Di che parli? Sei in un’ altra stagione, magari precedente?
Attenzione a cadere nelle trappole dei giornalai, che fomentano una piazza notoriamente passionale con falsità pesanti. Nessuno ha voluto vendere Kone e nessuno ha bisogno di vendere. È stato tutto creato ad Hoc per destabilizzare la piazza e noi gli stiamo andando dietro. È partito qualcuno? No, quindi la versione a cui vuoi credere è quella che ti fa incazzare? attento alle trappole.
Gasp sa che il.progetto è triennale e che la società è salda
Sono anni oramai che la Roma non ha alcun tipo di “alleanza” a livello nazionale ed internazionale con altre squadre, pronte (dietro un successivo ricambio di favori) a fare un “favore” alla Roma. Vedi società come il Milan, riuscire a stravendere giocatori di medio valore a prezzi da top player, perchè magari in futuro quello stesso tipo di “scambio” verrà ripagato alla società acquirente. Per la Roma, quando compra, chiedono cifre elevate e la trattativa impiega sempre tantissimo tempo, quando vende, vengono proposte cifre ridicole e chi compra cerca di spuntare sempre le migliori condizioni per se stessa. Faccio un esempio: Kumbulla dato in prestito secco gratuito con diritto a 8ML. Non si poteva fare prestito oneroso a 2ML e diritto a 6ML… almeno incassavi i 2ML sicuri, senza modificare il valore complessivo stimato del giocatore. Che gli americani siano ricchi e potenti, nessuno lo mette in dubbio, ma che nel mondo sportivo siano finalmente arrivati a capirci qualcosa, ho i miei dubbi. E non parlo (in questo caso) di manager capaci messi al posto giusto (che forse per la prima volta hanno costituito un triumvirato molto buono), ma del fatto che a discapito delle tanto acclamate amicizie di Dan con il proprietario del PSG (per esempio) o del fatto che sia membro dell’ECA, non denota che sia addentro alle questioni sportive lui in prima persona, tanto da far valere il proprio “peso” per stringere affari, che tutti gli altri “potenti” invece fanno.
considera che l’Inter potrebbe pagare più koné di barella.
detto ciò, non mi sembra un fenomeno: spesso stacca la spina. A quella cifra sì può rivendere.
E niente. Gasperini ieri ha detto tanto, forse troppo, ma ha chiarito a noi tifosi come stanno le cose. Mi sorprendo piuttosto che ci siano in tante persone dei gravi problemi di comprensione non solo del “non detto” che attiene alla perspicacia di ognuno ma addirittura anche di semplici concetti espressi in maniera comprensibile.
Non sei disgustato…sei matto se pensi che Kone’ và all Inter per 40 milioni….
tutta robetta di contorno, e non si riesce a fare manco questa, per non parlare della sostanza vera, arriverà?….la squadra vista ieri non è da Champions
effettivamente il tempo corre e il 1 settembre arriva presto speriamo di piazzare gli esuberi prima possibile daje massara
è molto difficile sistemare in pochi mesi i danni fatti da 5 anni di dirigenti incapaci, direi di valutare il lavoro di Massara fra almeno 2 sessioni di mercato.
l esonerato ha fatto prendere giocatori maturi anche con ingaggi importanti lui voleva vincere 3 pellegrini vedi l ingaggio bloccando così l acquisto di giocatori anche in prospettiva.La coppa non è merito di mou ma dei giocatori.
Vedo che per molti la Roma è come il governo italiano, ogni volta che c’è un problema è sempre colpa di quelli che c’erano prima.
Siamo la solita rometta, non divenderemo mai grandi, ci prendono i giocatori migliori come se fossimo una squadra provinciale senza offesa per nessuno. Con Ranieri si pensava di essere tutelati invece di fronte ai capricci di Gasperini vendiamo Kone’ per rinfozare una grande squadra e noi romanisti ridimenzionati come sempre.
Ma i soldi almeno per Ziolkowsky ci sono?
Massara io l’ho detto all’inizio a m e non piace. E c’era molto di meglio. Ma si sa la piazza si influenza facilmente.
Anche a me non piace, lo giudico inferiore a Ghisolfi e anche a Pinto. Troppo lento …. e senza il “quid”. Lo scopriranno anche gli altri che ora lo osannano senza poi capire su quale presupposto. Spero ce la Redazione non mi censuri anche questo commento ….
Stiamo a fa’ le beghe con il Ds del Legia…nn ci si crede
Rispetto Massara ma prima la vicenda Rios e ora quella Ziocoso, manifestano una certa difficoltà a trattare, forse un atteggiamento poco negoziale, troppo rigido? Anche le questioni Bailey e Sancho mi sembra che stiano affondando nei dettagli mentre il tempo vola e si rischia anche quest’anno di presentarci al via con incognite e lacune. Forse sarà il caso di essere meno intransigenti, non è il caso vista la situazione.
Solah Eddine sarà il solito prestito last minute con ritorno a Trigoria il giugno prossimo.
“Ziolkowski, difensore polacco che Massara ha in mano da tempo” un iperbole non stop
gli affari non si fanno a chiacchiere, 2 settimane sprecare e il tempo stringe
senza lalleri non si lallera
Siete di un pessimismo ed un umoralità cosmici…incredibile…
Conta dove saremo all’inizio della prossima estate, non alla fine di questa.
La squadra è forte, se entra un buon esterno alto Sx ce la giochiamo con tutti.
Ci vorrà un po’ perche i nostri giocatori capiscano al 100% il gioco del Mister e poi romperemo molte ossa.
Già detto che saremo nelle prime 4. E sabato carichi all’Olimpico. Se siete cosi pessimisti, state a casa, a criticare dal divano
Quello è il buco più evidente, ma anche una brutta cosa in termini economici finanziari perché tu hai in teoria tre giocatori in rosa che potrebbero ricoprire quel ruolo: El Shaarawy, Pellegrini, Baldanzi e nessuno di questi convince l’allenatore.
Quindi ne stai cercando addirittura due, ma non hai i soldi per andare a dama.
Poi, dopo la bocciatura di S.E., manca l’alternativa ad Angelino che già di suo non è l’esterno di centrocampo dei sogni del Gasp.
Hai capito che Dybala e Soulé pestano la stessa mattonella e ti ritrovi con una riserva che prende 8 mln netti, perché penso non ci siano discussioni che il titolare sia Matias.
Anche in mediana siamo corti perché Pisilli lascia perplessi in quel ruolo e pure lui è difficile inquadrarlo proficuamente.
Troppi giocatori che non servono o ti serviranno a poco (alcuni a carissimo prezzo) e buchi vistosi, e questo ribadito dall’allenatore che ti dice che “sono 20 giorni che siamo fermi sul mercato”.
E forse per ripartire cederemo un pezzo grosso per tenerci le zavorre.
Speriamo di no ma il rischio esiste.
Wuse Publio tu invece sei un sognatore cosmico se pensi che questa squadra sia forte, te lo ha detto Ranieri e te lo sta dicendo Gasp, ma tranquillo giugno arriva ogni anno………..
Se non si fosse palesata una preoccupante situazione finanziaria che al momento blocca molte operazioni in entrata, mi sarei augurato l’arrivo di Sergio Reguilon a parametro zero per fare il vice Angelino.
Stiamo aspettando come il Messia Ziolkovsky, certo che se è come Ghirardi te lo raccomando… Sono due giovani che vanno istruiti e sono sicuramente un’investimento per il futuro, ma non vanno gettati nella mischia subito per non bruciarli… Ora non concepisco come si possa far giocare titolare Ghirardi contro il Bologna, fortunatamente il Rensch che ho visto contro il Neon, da ampie garanzie, anche come centrale…
al di là che io kumbulla non lo avrei dato via, visto poi che in difesa non siamo messi molto bene, ma mi domando perché i nostri giocatori valgono così poco a confronto con pippe straniere che ci offrono a soldoni.
Te lo spiego io il perché: la Roma è sotto regime di FPF e lo sanno tutti, quindi sapendo che la Roma ha bisogno di vendere o comunque abbassare il monte ingaggi la vanno a prendere per il collo, tanto sanno che alla fine devi cedere ed ottenere qualcosa. Come ho già detto, gli accordi tra società e FIFA dovrebbero essere secretati, proprio per mettere al riparo le società da questi veri e propri sciacallaggi.
Prima Pinto, poi Ghisolfi, poi Massara ma non viene il dubbio che il problema non sono i ds????
Anche perché qualcuno li ha scelti… 🤷
No io mi chiedo come si faccia a dare.via dahal che sarà anche l.ultima sega rimasta per prendere uno che paghi di più e non gioca con 3 allenatori sono i misteri di Roma
Massara sta da un mese ed è già da bocciare?se prende in prestito bayle e i’argentino del Manchester City avresti un attacco fortissimo senza spendere un euro con Bayle ,Ferguson e l’argentino promessa del calcio mondiale.
Appena è ufficiale kumbulla arriva Zio
Se riescono a piazzare anche in prestito Salah arriva in prestito un ricambio di Angelino
Nn è un problema solo di soldi Ma di ingaggi soggetti al controllo dell’ UEFA
Monchi Petrachi Pinto Ghisolfi…il poker dei disastri.
ogni anno una rivoluzione con ingaggi monstre
