Salah-Eddine verso il ritorno in Olanda. Stallo Ziolkowski: Roma irritata col Legia

Non solo Sancho e Bailey. Massara è al lavoro per sistemare gli affari “minori”. Saluta la Roma Marash Kumbulla, pronto a lasciare la Capitale direzione Mallorca: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

In uscita anche Salah-Eddine, escluso dai convocati del match di ieri: per lui è molto probabile un ritorno in Olanda, con PSV Eindhoven e Feyenoord interessate al terzino. Può salutare anche Baldanzi che piace a Udinese e Bologna.

Attesa per Jan Ziolkowski, difensore polacco che Massara ha in mano da tempo: l’affare sembrava in dirittura d’arrivo, poi la frenata. La Roma non ha gradito le parole del ds del Legia della settimana scorsa: l’accordo sulla percentuale di rivendita non è ancora stato trovato.

Fonte: Il Messaggero