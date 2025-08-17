Intrigo Konè: Gasperini non lo blinda, Massara ha pronto il sostituto

Il futuro di Manu Konè in giallorosso è tutt’altro che garantito. Anzi, dopo le parole di ieri di Gasperini, la possibilità che il centrocampista francese resti alla Roma calano nuovamente. “Sarebbe una grande perdita”, ha confessato il tecnico alla stampa, non chiudendo le porte a questa eventualità.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, Gasp vorrebbe tenere il francese e aggiungere rinforzi alla rosa, ma sa che fare tutto questo è molto difficile per via dei paletti del FPF, ancora limitanti in questo mercato (e nel prossimo di gennaio). Tradotto in soldoni: la speranza di prendere Baily e Sancho, oltre a un terzino sinistro (Salah-Eddine è fuori dai radar del tecnico), è una flebile speranza senza il sacrificio di Konè.

Davanti a una scelta, Gasperini è stato chiaro: ben venga la cessione del francese pur di avere quei rinforzi necessari per rinforzare la squadra, attacco in primis. Il tecnico infatti chiede altri acquisti, ed è infastidito dall’immobilismo di questi giorni sul mercato. Ancora più netto il Corriere dello Sport, che racconta come, davanti a una buona offerta, Manu verrà ceduto e che gli agenti di Koné stanno scandagliando il mercato alla ricerca di club interessati al centrocampista.

L’Inter potrebbe non essere l’unica squadra interessata. Specialmente dopo il concetto espresso da Gasperini. Se Marotta vorrà il giocatore dovrà inevitabilmente pensare all’investimento importante, alla Lookman. Altrimenti attenzione alle piste che portano in Premier League e perché no, anche a quelle francesi e tedesche. In Bundesliga ancora rimpiangono la sua cessione per 20 milioni, riportarlo alla base da una big sarebbe un segnale di forza.

Intanto Massara ha già individuato il sostituto di Konè, e questo è un altro segnale importante da considerare: si tratta di Soungoutou Magassa, 21 anni, centrocampista difensivo, anche lui francese, del Monaco.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport