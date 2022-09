Calciomercato chiuso in Italia, ma Pinto è ancora al lavoro: altre 4 ore per Kluivert al Valencia. E il difensore…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato in Italia è ufficialmente chiuso. La deadline delle ore 20 del 1 settembre, termine fissato per la conclusione degli affari, è appena scattata.

Ma per la Roma e per Tiago Pinto il lavoro è tutt’altro che finito. Il gm sta infatti per piazzare Justin Kluivert al Valencia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni (contratto prolungato fino al 2025) col giocatore già atterrato in Spagna per poter firmare con la squadra di Gattuso.

Il mercato in terra iberica infatti chiude alla mezzanotte di oggi, per cui restano ancora 4 ore per provare a chiudere ufficialmente l’affare.

Anche per quanto riguarda il difensore non è ancora detta l’ultima parola: Tiago Pinto può ancora guardare al mercato degli svincolati, con alcuni profili interessanti da valutare come Dan-Axel Zagadou e Jason Denayer, 27 anni, centrale belga ex Lione, ancora senza squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli