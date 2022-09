Kluivert al Valencia, è fatta: il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Justin Kluivert sta per diventare un giocatore del Valencia dopo essere stato a un passo dal Fulahm.

Il giocatore olandese in questi minuti sta voltando per la Spagna dove dovrebbe firmare per gli spagnoli prima delle 24 di oggi, orario di chiusura del calciomercato in terra iberica.

Fumata bianca dunque tra Roma e Valencia per il giocatore dopo che Gattuso ha spinto sulla proprietà per avere il giallorosso.

Adesso Kluivert svolgerà le visite mediche, poi firmerà per gli spagnoli, sempre se non ci saranno ulteriori sorprese.

AGGIRONAMENTO ORE 19:30 – E’ fatta: Justin Kluivert si trasferisce al Valencia. A darne notizia è il giornalista Filippo Biafora su Twitter. Il giocatore passa alla squadra spagnola in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Prima del prestito però il giocatore ha anche prolungato con la Roma fino al 2025.

* Piccola precisazione, il diritto di riscatto c’è ed è stato fissato a 15 milioni di euro — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 1, 2022

#Calciomercato #ASRoma | #Kluivert al @valenciacf in prestito gratuito (ma con bonus) e diritto di riscatto a 15 mln. Contestualmente l’olandese prolunga il contratto con la Roma fino al 2025. Curiosità: ok al Valencia perchè città dove ha vissuto con papà Patrick nel 2005-2006 pic.twitter.com/dhTj6MJ5Cq — Marco Juric (@MarcoJuric) September 1, 2022

Fonti: Sky Sport / Sportitalia