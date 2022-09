Shomurodov resta, ora in attacco Mou ha l’imbarazzo della scelta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato si chiude con la permanenza in rosa di Eldor Shomurodov, il centravanti acquistato lo scorso anno dal Genoa per quasi 20 milioni che nella Roma però ha trovato poco spazio.

Un destino strano quello dell’uzbeko, che nonostante lo scarso impiego da parte di Mourinho ha ricevuto parole di apprezzamento dal tecnico, che dopo la vittoria sul Monza aveva auspicato la permanenza in squadra del calciatore.

E così è stato. Dopo un’estate passata a parlare della sua probabile cessione, nessuna trattativa è riuscita a concretizzarsi: i tentativi last minute di Monza e Lecce si sono scontrati con la poca voglia di Pinto di cedere il giocatore a certe condizioni, specie l’ultimo giorno di mercato.

Ora Mou in attacco ha l’imbarazzo della scelta: oltre a Dybala e Abraham, coppia fissa e titolare al momento, c’è da considerare anche Andrea Belotti, uno che di certo non è venuto a Roma a scaldare la panchina. E quando Zaniolo sarà di nuovo a disposizione, il reparto avanzato sarà ricco di soluzioni. El Shaarawy darà brillantezza e velocità specie a partita in corso, Shomurodov rappresenterà una terza scelta di lusso.

Fonte: Gazzetta dello Sport