E’ sempre calciomercato: un difensore e Solbakken per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La sessione estiva si è appena conclusa, ma in realtà il calciomercato non va mai in vacanza. Tiago Pinto si regalerà qualche giorno di relax (oggi alle 14 parlerà alla stampa delle scelte fatte) e poi si rimetterà subito al lavoro.

Il mercato della Roma è stato eccellente, ma come succede sempre non è stato perfetto: complice il grave infortunio di Wijnaldum, il gm non ha potuto regalare il difensore chiesto da Mourinho per completare la rosa dei centrali.

Oggi sapremo dalla voce di Pinto se sarà possibile aspettarsi qualcosa dal mercato degli svincolati (Zagadou resta libero ed è stato nuovamente offerto ai giallorossi) o se bisognerà attendere gennaio per vedere colmata questa lacuna.

Intanto sembra molto probabile l’arrivo, sempre a gennaio, di un altro rinforzo per l’attacco: è stato raggiunto un accordo di massima con Ola Solbakken, esterno offensivo norvegese in scadenza di contratto il 31 dicembre col Bodo/Glimt. Nei prossimi giorni la Roma metterà nero su bianco il suo arrivo a parametro zero alla corte di Mourinho.

