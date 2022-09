Roma regina, mercato da nove

AS ROMA NEWS – Un mercato da applausi, che oggi strappa voti altissimi dai principali quotidiani, alle prese con le pagelle ai club dopo che il calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti.

La Roma è la regina di questa estate di contrattazioni, insieme a Juventus, abile a piazzare nel finale i suoi esuberi e ad aggiungere il colpo Paredes a quelli di Di Maria e Pogba, e a un Napoli che si è risollevato nella seconda parte del mercato. Questo è il verdetto oggi dei giornali.

Ma i giallorossi sono senza dubbio il club che vince questa particolare graduatoria: per gli addetti ai lavori è un mercato da nove, considerati gli acquisti fatti (Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti su tutti) ma anche le cessioni eccellenti evitate, con Zaniolo che alla fine è stato trattenuto a Trigoria. La Roma ha fatto cassa solo con Veretout, che però non era considerato un titolare da Mourinho. Per essere un mercato da dieci è mancato ìun difensore, destinato però ad arrivare da qui (occhio agli svincolati) al prossimo gennaio.

La Roma dunque si candida, almeno sulla carta, a essere protagonista di questo campionato. I complimenti si sprecano per Tiago Pinto, bravissimo a rinforzare la squadra spendendo poco o nulla per i cartellini, e per i Friedkin, silenziosi e pragmatici: con loro il futuro del club giallorosso è al sicuro e la Roma nei prossimi anni potrà solo crescere.

Per il campo invece, tocca a Mourinho dare risposte. E lo Special One ha già iniziato: lo scorso anno ha portato i giallorossi a vincere un trofeo europeo dopo anni e anni di astinenza. E anche la stagione appena cominciata è partita sotto i migliori auspici, con la Roma al momento è in testa alla classifica insieme all’Atalanta.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Tempo