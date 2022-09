Esuberi Roma, restano solo Coric e Bianda. Ma Pinto spera ancora di sistemarli

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto ha piazzato lo scatto decisivo nella serata di ieri, riuscendo a sistemare anche Justin Kluivert, finito al Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni poco prima che il mercato chiudesse anche in Spagna.

Un grande risultato per il gm, quasi perfetto anche sul fronte uscite: la Roma si è tolta di mezzo diversi stipendi ingombranti di calciatori che non rientravano ormai da tempo nel progetto tecnico che ha in mente Josè Mourinho.

Gli unici esuberi rimasti a Trigoria sono due vecchie conoscenze, nonostante si tratti di calciatori piuttosto giovani: il primo è William Bianda, difensore francese che ha faticato a imporsi anche nella serie B transalpina, il secondo è Ante Coric, centrocampista croato reduce da una stagione senza picchi allo Zurigo.

I due pallini di Monchi, che la Roma pagò a caro prezzo nell’ormai lontano 2018, potrebbero però trovare ancora una sistemazione nei prossimi giorni: in alcuni campionati esteri il mercato è ancora aperto. Altrimenti se ne riparlerà a gennaio.

Fonte: Il Tempo