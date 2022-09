“ON AIR!” – ROSSI: “Mercato da 8,5, con Zagadou diventerebbe da 9”, CORSI: “Pinto miglior ds d’Italia, ha fatto un miracolo”, AGRESTI: “La Roma ora ha cambiato status”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se Mourinho andasse via tra uno, due o cinque anni, la Roma non è che ripartirebbe da zero. Sia perchè sono state messe le basi, sia perchè la Roma sarebbe allettante anche per i grandi allenatori. Se la Roma continuasse a crescere, se i ricavi aumentassero, il giorno in cui va via Mourinho non è detto che arrivi Italiano, ma magari ne arriva un altro dell’orbita di Mourinho. Se la Roma crescesse e si affermasse, potremmo escludere uno tipo Klopp?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ma Zaniolo non era del Tottenham per 75 milioni? Il mercato della Roma, insieme a quello della Juventus, è stato il migliore. Il direttore ha fatto un miracolo: tra saldo e attivo, la Roma ha guadagnato 45 milioni. E ha venduto dei giocatori improponibili. E’ stato un capolavoro. Secondo me Pinto è stato il migliore direttore in Italia..”

David Rossi (Rete Sport): “Il mercato in Italia si è chiuso ieri, ma ci sono ancora gli svincolati. E se qualcuno ritenesse opportuno rimpolpare la rosa…questa risposta ce la darà Pinto. Il mio voto al mercato della Roma è 8,5. Quando si dà il voto al mercato si fa un errore: si pensa solo se la squadra si è rafforzata oppure no. Purtroppo già da molti anni gli obiettivi sono diventati molteplici: ci sono delle esigenze di bilancio che condizionano e sovrastano l’esigenza tecnica. Il mio voto sarebbe stato nove con un difensore, e se la Roma prende uno svincolato, lo Zagadou di turno, il voto salirebbe di mezzo punto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho aveva detto che avrebbe parlato il 13 agosto, e ha parlato il 13 agosto. Pinto ha sempre detto che avrebbe parlato il 2 settembre, e così sarà. Credo che Pinto sia il primo a sapere di aver fatto quasi un capolavoro di mercato. Se l’anno scorso si è dato 7,5 ma quest’anno quanto dovrebbe darsi, 75? Quello della Roma è stato davvero un gran mercato. Il voto è molto alto: al 2 settembre restano solo Coric e Bianda tra gli esuberi, e per come eravamo messi all’inizio è davvero un grande risultato…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Il discorso degli svincolati resta d’attualità. Ce ne sono alcuni che sono interessanti, vedremo cosa ci dirà Pinto oggi. C’è Zagadou, c’è Denayer, c’è Maksmimovic, c’è Edgar Ié…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La partita con l’Udinese di domenica è molto importante. Anche perchè mi sono andato a vedere il prossimo impegno dell’Atalanta, e va a giocare col Monza…una passeggiata. Non penso che Mourinho voglia passare alla difesa a 4, anche se in difesa sta corto. Magari per lui poi non sta così corto, ma pensa di poter contare eventualmente su Karsdorp e Vina come centrali…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dopo questo mercato la Juve, che avevo messo al quarto posto, la metto al secondo posto. La Roma oltre al grande acquisto di Dybala, aveva preso un altro fortissimo, ma ora si è infortunato. Il mercato della Roma è buono, come quello della Lazio, però i suoi acquisti non giocano… Quindi devo se alla Roma do sette, alla Lazio devo dare 6,5…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roam e Juve sono quelle che hanno fatto il mercato migliore. La Romaè quella che ha fatto il salto più evidente, ha proprio cambiato status: da squadra dietro alle grandi, senza possbilità di insidiarle, a squadra che deve lottare per lo scudetto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato della Roma merita un 7,5 pieno, ha alzato l’asticella in maniera clamorosa. Con Dybala e Wijnaldum sono grandi acquisti e poi non ha ceduto Zaniolo. Ora, dopo ‘infortunio all’olandese, potrebbe avere qualche problema a centrocampo, ma la squadra si è rinforzata…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Al mercato della Roma do 8, perché non ha ceduto grandi giocatori e ha fatto grandi acquisti spendendo pochissimo…”

