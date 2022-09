CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 1 settembre 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:15 – KLUIVERT IN VOLO PER VALENCIA – Justin Kluivert (23) sta volando in questi minuti per la Spagna per firmare col Valencia…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 16:25 – UFFICIALE: BOUAH ALLA REGGINA – E’ ufficiale la cessione di Devid Bouah (21) alla Reggina. La Roma, tramite un post sul proprio canale Twitter, ha salutato il classe 2001, augurandogli il meglio per il futuro con queste parole: “In bocca al lupo, Devid“.

Ore 15:50 – INTER PRENDE ACERBI, ZAGADOU RESTA LIBERO – L’Inter ha piazzato l’accelerata per Acerbi, che sta svolgendo le visite mediche per i nerazzurri, abbandonando la pista Zagadou (23). Il difensore francese, valutato anche dalla Roma, resta per il momento senza squadra.

Ore 14:10 – ESPANYOL E VALENCIA, KLUIVERT A CACCIA DI UNA SQUADRA – L’agente di Kluivert (23) è alla ricerca di una sistemazione last minute per il suo assistito: al momento Espanyol e Valencia sembrano le squadre interessate al giocatore. Ma il tempo stringe. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 13:00 – IL VALENCIA PENSA A KLUIVERT – Il Valencia pensa a Justin Kluivert (23) vista l’impossibilità di arrivare a Bryan Gill. L’olandese e Timothy Weah i giocatori chiesti da Gattuso.

Ore 12:45 – GRILLITSCH FIRMA PER L’AJAX – Florian Grillitsch (27), più volte accostato alla Roma, firma per l’Ajax. Il giocatore si trasferisce ai lancieri a parametro zero. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Ore 12:30 – KLUIVERT INSERITO NELLA ROSA SUL SITO DELLA LEGA – Un segnale importante arriva in questi minuti dal sito della Lega di Serie A: il nome di Justin Kluivert (23) compare nella rosa ufficiale della Roma. Fino a ieri il nome dell’olandese non era presente in lista.

Ore 11:00 – ROMA, PRESO MAJCHARZAK PER LA PRIMAVERA – La Roma annuncia l’acquisto di Jordan Aleksander Majchrzak (17), attaccante polacco di 17 anni prelevato dal Legia Varsavia che si unirà alla Primavera giallorossa.

Ore 10:30 – SHOMURODOV, ULTIMO TENTATIVO DEL MONZA – Oggi il Monza farà un ultimo tentativo per portare Shomurodov (28) alla corte di Stroppa. Lo rivela Stefano Carina de Il Messaggero a Radio Radio.

Ore 10:00 – UN DIFENSORE SOLO SE PARTE KLUIVERT – Il possibile arrivo di un difensore è strettamente legato alla partenza di Justin Kluivert. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna.

Ore 9:45 – MOU SPERA NEL DIFENSORE, TANGANGA O ZAGADOU – Da Trigoria dicono che il mercato in entrata è chiuso, ma Mou spera ancora: Zagadou (23) o Tanganga (23) i nomi del possibile ultimo rinforzo last minute…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – SOLBAKKEN A GENNAIO, SI LAVORA ALL’ACCORDO – Non è affatto sfumata la trattativa tra la Roma e Solbakken (23): il giocatore aspetta i giallorossi, si lavorerà nelle prossime settimane a un accordo per il trasferimento a parametro zero a gennaio…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:55 – KLUIVERT, CESSIONE O REINTEGRO – Dopo il fallimento della trattativa col Fulham, per Justin Kluivert (23) si profilano due strade: o una cessione last minute, o un reintegro in rosa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – VIA ALL’ULTIMO GIORNO DI MERCATO – Ultimo giorno di mercato in Italia, con le contrattazioni che si chiuderanno alle 20 di questa sera. Sarà possibile però cedere all’estero, in quei paesi in cui il calciomercato sarà ancora aperto, o acquistare calciatori svincolati.

