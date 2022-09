Pasticcio Kluivert: Pinto prova la cessione last minute, Mou spinge per il reintegro

AS ROMA NEWS – Un vero e proprio pasticcio che rischia di costare caro sia alla Roma che al giocatore stesso. Justin Kluivert doveva essere l’esubero più semplice da piazzare e invece può clamorosamente diventare l’unico fuori rosa che Pinto non riuscirà a sistemare prima del gong di stasera alle 20.

I fatti delle ultime ore sono ormai cosa nota: dopo una trattativa estenuante, Roma e Fulham erano riuscite ad accordarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un affare da 9,5 milioni. La burocrazia britannica e la distrazione dei dirigenti dei Cottagers però hanno fatto saltare tutto.

Durante lo scambio dei documenti tra le due società è successo l’impensabile. Il giocatore ha scoperto di non possedere alcuni requisiti indispensabili per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra, dettaglio di cui nessuno all’interno del club londinese era al corrente.

Secondo il Fulham infatti, per superare ogni ostacolo, sarebbe bastata una lettera della Roma alla FA con la quale spiegare i motivi che avevano spinto il club a farlo allenare nel gruppo dei fuori rosa. Lettera che da Trigoria è stata puntualmente inviata, senza ricevere obiezioni da parte della federazione inglese. Il documento prodotto dal club dei Friedkin però non si è rivelato sufficiente, e ieri pomeriggio il Fulham ha abbandonato la trattativa.

Ora le strade che restano alla Roma sono due: o Tiago Pinto riesce a trovare una sistemazione last minute per Kluivert (Galatasaray, Sassuolo, Sampdoria, Espanyol e Sporting Lisbona avevano manifestato interesse) che sia gradita anche al giocatore, oppure tutto verrà rinviato alla sessione di gennaio.

Se così fosse, non è escluso che il club possa decidere di reintegrare Kluivert in prima squadra fino al prossimo inverno. Una scelta che permetterebbe anche al giocatore di non deprezzarsi. Ma i rapporti tra il giocatore e la società al momento sono piuttosto tesi. Mourinho invece sembra intenzionato a percorrere questa strada.

