Roma, Pruzzo e Rizzitelli in coro: “Ma quale scudetto, andiamoci piano…”

NOTIZIE AS ROMA – Ruggiero Rizzitelli e Roberto Pruzzo, due attaccanti storici della Roma del passato, hanno parlato oggi alla Gazzetta dello Sport dei giallorossi, attualmente da soli in testa al campionato, ma soprattutto di Paulo Dybala.

Il Bomber ha le idee chiare: “Nonostante sia uno superiore tecnicamente è umile, disponibile, si dà da fare e si guadagna sempre la pagnotta. Uno così è un patrimonio, si merita tutto quello che e tutto questo affetto che gli sta dando la città di Roma e una tifoseria come quella giallorossa. Ma non avevo dubbi che sarebbe successo questo.

“Se starà bene , giocherà con continuità e continuerà a crescere fisicamente ci sarà da divertirsi. E tanto anche, per me la Roma non dipende da lui, la squadra c’è. Ma Paulo è una gemma“.

Gli fa eco Rizzi-gol: “La Juve l’ha scartato, lo davano per finito, e invece si è già preso la Roma. Vale lo stesso discorso di Mourinho: a Paulo serviva una piazza così e alla piazza serviva Paulo. Aveva solo bisogno di affetto. Ormai è già un idolo dei tifosi”.

Entrambi poi mettono le mani avanti alla parola scudetto. Pruzzo: “È presto per questo. Calma“. Ancora più netto Rizzitelli: “Non scherziamo… Da tifoso dico ‘magari ce casca’, ma è difficile…”.

Fonte: Gazzetta dello Sport