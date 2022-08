Serie A, stecca anche il Napoli: solo 1 a 1 col Lecce, la Roma resta da sola in testa. Ok la Juve, pari Lazio con la Samp

ALTRE NOTIZIE – Finisce 1-1 allo Stadio Comunale Luigi Ferraris tra Sampdoria e Lazio, dopo una partita equilibrata di cui il pareggio è probabilmente il risultato più giusto.

Ad aprire le marcature ci pensa al 21′ il solito Immobile, che poco dopo manca il raddoppio colpendo il palo a porta praticamente vuota. La Samp reagisce ma si vede negare un penalty dopo che l’arbitro Aureliano, richiamato dal Var per un fallo su Quagliarella, non lo giudica però come fallo da rigore.

Nel secondo tempo la Lazio cerca di controllare la partita ma non la chiude, e così arriva la beffa finale: al 92′ una bella verticalizzazione di Rincon pesca Gabbiadini, che controlla e calcia col sinistro beffando Provedel.

Stecca anche il Napoli, fermato in casa da un ottimo Lecce sull’1 a 1. I salentini sprecano un rigore con Colombo, parato da Meret. Poi sono gli azzurri a passare col gol di Elmas.

Ma gli ospiti reagiscono e trovano il pari con Colombo, che riscatta l’errore dagli 11 metri. I salentini reggono e portano a casa un ottimo pari che permette alla Roma di restare da sola in testa alla classifica, in attesa di Atalanta-Torino di domani.

Nell’altro match serale vittoria interna della Juventus sullo Spezia: in gol Vlahovic nel primo tempo e Milik nella ripresa.