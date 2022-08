UFFICIALE: Diawara ceduto a titolo definitivo all’Anderlecht (COMUNICATO STAMPA)

CALCIOMERCATO AS ROMA – Ora è ufficiale: Diawara passa all’Anderlecht a titolo definitivo. Questo il breve comunicato apparso sul sito ufficiale della A.S. Roma:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con l’Anderlecht per il trasferimento a titolo definitivo di Amadou Diawara. Nelle tre stagioni in giallorosso il centrocampista ha collezionato 66 presenze, segnando 2 gol. Il Club augura a Amadou il meglio per la nuova avventura nella Pro League belga.”

Il giocatore ha commentato il trasferimento con queste parole: “Sono convinto che questa scelta sia il passo ideale della mia carriera. Ho imparato molto in Serie A, ma era tempo di una nuova sfida. Sono molto felice di far parte di una squadra dove potrò condividere la mia esperienza e non vedo l’ora di mettermi alla prova”.