La Roma ha ancora Solbakken nel mirino: sarà un rinforzo per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ola Solbakken aspetta la Roma. E i giallorossi, senza fretta, continuano a seguire l’attaccante norvegese del Bodo/Glimt.

Un corteggiamento cominciato mesi fa che però non si è materializzato per via delle pretese eccessive del club scandinavo, che giocherà l’Europa League proprio come i giallorossi.

Stando a quanto racconta oggi Gianluca Di Marzio, la storia tra Solbakken e la Roma non è affatto finita. Anzi, il giocatore è ancora un obiettivo di Tiago Pinto, che però adesso sta lavorando per averlo a gennaio a parametro zero.

L’esterno norvegese dunque potrebbe essere uno dei rinforzi per Mourinho quando il campionato riprenderà dopo la pausa per il Mondiale. Su Solbakken c’era stato il forte interesse del Napoli, ma la Roma resta davanti a tutte.

Fonte: Gianlucadimarzio.com