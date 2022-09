Mou aspetta il difensore: Tanganga o Zagadou al fotofinish

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – José Mourinho non ha ancora perso tutte le speranze. L’ultimo desiderio espresso dallo Special One, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua) è quello di ottenere un nuovo difensore centrale dopo l’infortunio di Kumbulla.

L’albanese ha riportato una lesione bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori sin dopo la sosta. Straordinari, dunque, per Mancini, Smalling e Ibanez, a meno che nell’ultimo giorno di mercato Friedkin non decida di assecondare la richiesta.

Difficile, perchè da Trigoria fanno sapere che il mercato in entrata è chiuso, ma non impossibile: José conserva ancora una piccola speranza che da questo ultimo giorno di contrattazioni arrivi un ultimo regalo per la difesa.

Il sogno è Diallo in uscita dal Psg, ma i costi sono proibitivi. Allora è possibile che Pinto si rivolga a un parametro zero e contatti Zagadou (su cui sta riflettendo anche dall’Inter) che ancora non ha trovato squadra per via delle condizioni fisiche precarie.

L’altro nome da seguire è quello di Japhet Tanganga, anche lui 23enne, pupillo di Mourinho ai tempi del Tottenham. L’inglese può arrivare in prestito, ma su di lui c’è il pressing del Milan.

