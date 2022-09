L’Olimpico è un campo di patate, giocatori ko: è allarme

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il prato dell’Olimpico è un disastro. Il manto erboso appariva in perfette condizioni prima del fischio d’inizio di Roma-Cremonese, ma sono bastati 20 minuti di partita per trasformarlo in un campo di patate.

Mourinho è stato più volte critico con il terreno di gioco (“Sembra di giocare sulle spiagge portoghesi“), sottolineando come sia complicato, ma soprattutto pericoloso, per i calciatori giocare su un campo del genere.

E non è un caso se proprio contro il Monza, sul terreno malandato dell’Olimpico, sia Kumbulla che El Shaarawy siano usciti anzitempo dal campo per colpa di due infortuni muscolari.

I motivi di questo degrado sono facilmente spiegabili: il terreno dell’Olimpico è ancora troppo “giovane”, nel senso che dopo la vittoria della Conference League (e i relativi festeggiamenti), e la stagione estiva dei grandi concerti, è stato necessario rifare da capo il terreno di gioco, rizollandolo per intero.

Secondo la Uefa il terreno dell’Olimpico soddisfa in pieno i requisiti del Pitch Quality Program, ovvero i parametri tecnici, sportivi e agronomici ufficiali per le condizioni degli impianti di gioco. E allora l’unica cosa da fare è aspettare: col tempo il campo tornerà ad essere in buone condizioni. Nel frattempo bisogna incrociare le dita.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero