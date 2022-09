“ON AIR!” – CARINA: “Quella di Kluivert è una storia allucinante”, AGRESTI: “Ma la Roma non ha colpe”, ROSSI: “Al gol di Gabbiadini ho esultato come a quello di Dybala”, FERRETTI: “Zagadou? Tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tutti a dire: “Eh ma la Roma con chi ha vinto…con Monza e Cremonese…“. Ma perchè il Napoli con chi ha pareggiato? Col Lecce. E la Lazio con chi ha pareggiato? Con la Sampdoria…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Roma prima in classifica, gli altri si bloccano e noi andiamo avanti. Tra le cose più belle c’è senza dubbio Dybala, che ha fatto quel gol di forza, potenza e classe. Da come lo raccontavano me lo aspettavo fragilino, e invece ha fatto un gol che può fare giusto Haland. Ora andiamo a Udine, e l’Udinese è una squadra superiore a quelle piccole…”

David Rossi (Rete Sport): “Al gol di Gabbiadini ieri ho esultato come al gol di Dybala dell’altra sera, c’era gente in macchina che mi guardava come se fosse un pazzo… Udinese-Roma? E’ vero che le altre avranno un compito più difficile, ma sulla carta, questo non vuol dire che il nostro sia un compito facile in assoluto. Siamo alle prime giornate, le squadre devono ancora fare degli aggiustamenti, anche la Roma. Ma se nel frattempo fai più punti, è meglio. Questa prima vera settimana con partite ogni tre giorni era un banco di prova anche per la lunghezza delle rose, ieri ad esempio il Napoli fa il primo turnover importante e la risposta che ne ricava non è confortante…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vogliamo parlare del rigore che Aureliano non ha dato ieri alla Samp? Lui si conferma un arbitro scarso e presuntuoso, perchè pure richiamato al VAR conferma che quello non è rigore. Ogni episodio viene trattato in maniera diversa, e questo non va bene perchè ci deve essere la certezza della pena… Roma in testa al campionato? La prossima giornata offre tre scontri diretti che potrebbero darti ulteriore spinta, ma occhio perchè l’Udinese ha sette punti ed è una squadra da prendere con le molle. Ha delle caratteristiche che la Roma soffre, è una squadra fisica, e non va sottovalutata…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Kluivert? Ho qualche punto interrogativo su questa storia. Ci sono cose che non tornano: possibile che nessuno tra il Fulham, il procuratore o la Roma non si siano accorti prima di questo problema? Qualcuno non c’ha capito una mazza in tutta questa vicenda… Zagadou? Tutti lo vogliano ma nessuno se lo piglia. Ma ci sarà un motivo se nessuno se l’è preso…Se devo pensare che la Roma si rinforza con uno che appena starnutisce si infortuna, allora devo preoccuparmi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Grottesco…Nessuno sapeva, né la Roma né il Fulham, che il giocatore non aveva i requisiti per giocare in Premier. E’ allucinante. In una classifica di responsabili, la Roma è all’ultimo posto, ma anche lei ha delle colpe, perchè è più di un mese che sta trattando col Fulham. Ora bisogna capire se le squadre interessate prima saranno interessate anche adesso, e soprattutto a che prezzo… La Roma si è liberata di Diawara, ed è stata un’operazione brillante: il guineano guadagnava più di Zaniolo. Oggi potrebbe salutare anche Shomurodov, il Monza farà un ultimo tentativo, vediamo se parte anche l’uzbeko. Alla Roma manca un centrale, ma la rosa resta competitiva…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Kluivert? La cosa più grave è che il club del paese che vuole acquistare un calciatore non sappia quali sono le regole per prendere un giocatore. La Roma mi sembra incolpevole. Non è che la Roma deve conoscere le regole meglio della squadra del paese in questione…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Riccardi al Latina? Ripensavo alla rivolta dei tifosi della Roma di qualche anno fa perchè forse andava alla Juventus…La Roma si ritrova stranamente in testa alla classifica anche se non a punteggio pieno. Questa prima parte del campionato per me è del tutto inaffidabile…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!