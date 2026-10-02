CALCIOMERCATO | Endrick-Roma, D’Amico si rifà sotto: la sfida col Real l’occasione per riparlarne

La Roma ed Endrick sono stati davvero a un passo in estate. Le conferme arrivano anche dalla Gazzetta dello Sport: il ds Tony D’Amico aveva praticamente chiuso l’operazione con il Real Madrid sulla base di un prestito, prima del dietrofront del brasiliano dopo l’intervento diretto di José Mourinho.

Il tecnico portoghese aveva infatti chiamato Endrick chiedendogli di restare a Madrid e promettendogli maggiore spazio. Il giocatore aveva così deciso di aspettare e provare a convincerlo. Finora, però, la scelta non ha pagato: Endrick ha giocato appena quattro minuti dall’inizio della stagione, in una sola presenza contro l’Elche. La concorrenza nel reparto offensivo del Real resta altissima e le possibilità di trovare continuità continuano a essere ridotte.

Per questo la Roma mantiene caldo il contatto. D’Amico è pronto a tornare alla carica a gennaio se il minutaggio del brasiliano non dovesse cambiare nelle prossime settimane. La sfida di Champions contro il Real può essere l’occasione giusta per parlarne: l’entourage del giocatore starebbe rivalutando la possibilità di una nuova esperienza in prestito, sulla falsariga di quella vissuta nella scorsa stagione al Lione. A spingere Endrick verso una soluzione che gli garantisca maggiore continuità sono arrivate anche le parole del ct del Brasile Carlo Ancelotti, che ha sottolineato la necessità per i giovani talenti di giocare con regolarità per poter crescere.

Dal punto di vista tecnico, Gasperini vede Endrick come un elemento capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Non sarebbe il classico trequartista mancino cercato dalla Roma negli ultimi mesi, ma offrirebbe una caratteristica che oggi manca: strappo, velocità e capacità di attaccare la profondità. Proprio per questo il brasiliano resta uno dei profili più interessanti in vista di gennaio.

La situazione potrebbe quindi riaprirsi nelle prossime settimane. In estate il sì del Real e quello del giocatore erano già arrivati prima dell’intervento di Mourinho. Se lo spazio dovesse continuare a essere ridotto al minimo, stavolta convincere Endrick a partire potrebbe essere molto più semplice.

FONTE: La Gazzetta dello Sport