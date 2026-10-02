LO STOP | Cristante, problema al ginocchio: non solo il Como a rischio, si prepara De Roon

Nuovo contrattempo per Bryan Cristante a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Dopo la lombalgia che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione della Nazionale, il centrocampista della Roma deve ora fare i conti con una leggera infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico e la presenza nella sfida contro il Como, in programma domenica 11 ottobre, resta al momento in forte dubbio.

Le previsioni dei quotidiani oggi in edicola sono piuttosto contrastanti: per Leggo a Trigoria filtra ottimismo sulla possibilità di un recupero per la partita contro i ragazzi di Fabregas, mentre per il Corriere della Sera il centrocampista rischia di restare fermo addirittura tre settimane, mettendo a rischio anche la sua presenza contro Real Madrid e Genoa.

Per Gasperini sarebbe un’assenza pesante: Cristante è stato fin qui il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico. In caso di forfait, al fianco di Manu Koné potrebbe arrivare la prima occasione dal primo minuto per Marten De Roon. L’olandese ha sfruttato la lunga sosta per lavorare con continuità a Trigoria e sta fornendo buone risposte dal punto di vista atletico. Resta tra le alternative anche Niccolò Pisilli.

Dubbi anche sulla composizione dell’attacco, ma in questo caso per abbondanza. Malen e Dybala restano i punti fermi, mentre per l’altra maglia si profila un ballottaggio tra Rodrigo Mora, Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. Il portoghese arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo lo splendido gol in rovesciata realizzato con il Portogallo Under 21, Soulé attende l’esordio con l’Argentina, mentre Pellegrini ha sfruttato la sosta per completare una vera e propria mini-preparazione ed è ormai tornato al 100%.

Alla trasferta del Sinigaglia manca ancora più di una settimana e Gasperini avrà quindi tempo per vedere se sarà possibile provare a recuperare Cristante e valutare le condizioni dei nazionali al loro rientro. Ma le prime scelte per il Como iniziano già a prendere forma, con De Roon pronto a sfruttare l’eventuale occasione e tre candidati per completare il reparto offensivo.

FONTI: Il Tempo, Leggo, Gasport, la Repubblica, Il Tempo