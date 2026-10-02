LO STOP | Cristante, problema al ginocchio: non solo il Como a rischio, si prepara De Roon

Nuovo contrattempo per Bryan Cristante a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Dopo la lombalgia che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione della Nazionale, il centrocampista della Roma deve ora fare i conti con una leggera infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico e la presenza nella sfida contro il Como, in programma domenica 11 ottobre, resta al momento in forte dubbio.
Le previsioni dei quotidiani oggi in edicola sono piuttosto contrastanti: per Leggo a Trigoria filtra ottimismo sulla possibilità di un recupero per la partita contro i ragazzi di Fabregas, mentre per il Corriere della Sera il centrocampista rischia di restare fermo addirittura tre settimane, mettendo a rischio anche la sua presenza contro Real Madrid e Genoa.
Per Gasperini sarebbe un’assenza pesante: Cristante è stato fin qui il giocatore di movimento più utilizzato dal tecnico. In caso di forfait, al fianco di Manu Koné potrebbe arrivare la prima occasione dal primo minuto per Marten De Roon. L’olandese ha sfruttato la lunga sosta per lavorare con continuità a Trigoria e sta fornendo buone risposte dal punto di vista atletico. Resta tra le alternative anche Niccolò Pisilli.
Dubbi anche sulla composizione dell’attacco, ma in questo caso per abbondanza. Malen e Dybala restano i punti fermi, mentre per l’altra maglia si profila un ballottaggio tra Rodrigo Mora, Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. Il portoghese arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo lo splendido gol in rovesciata realizzato con il Portogallo Under 21, Soulé attende l’esordio con l’Argentina, mentre Pellegrini ha sfruttato la sosta per completare una vera e propria mini-preparazione ed è ormai tornato al 100%.
Alla trasferta del Sinigaglia manca ancora più di una settimana e Gasperini avrà quindi tempo per vedere se sarà possibile provare a recuperare Cristante e valutare le condizioni dei nazionali al loro rientro. Ma le prime scelte per il Como iniziano già a prendere forma, con De Roon pronto a sfruttare l’eventuale occasione e tre candidati per completare il reparto offensivo.
FONTI: Il Tempo, Leggo, Gasport, la Repubblica, Il Tempo
Formazione anti Como:
Svilar
Ndicka Balerdi Hermoso
Molina Koné Pisilli Wesley
Soulé
Dybala Malen
Assolutamente sballata. Va inserito DeRoon in mediana e Pisilli avanzato al posto dell’evanescente Soule’.
pisilli sta in under 21 no in nazionale maggiore
al momento ha meno gol e assit di Soulè, tu non guardi la Roma tu la vuoi con Pellegrini a prescindere, punto…io ci vedo i primi segni di demenza senile
Mi dispiace ma io direi Konè – De Roon tutta la vita… Mi dispiace per Bryan e spero recuperi presto… Comunque l’accoppiata più “discussa” dai romanisti “Cristante/Mancini” è vero… Quest’anno sembra che stiano perdendo un po’ di colpi ma li vorrei sempre in squadra. I cambi in difesa e a centrocampo non mancano e sono di assoluto valore. Forza Roma!
ho commesso un solo errore…
Brutta tegola,Cristante sempre super criticato ma è sempre quello che macina più chilometri di tutti i 22 player che entrano in campo…SEMPRE FORZA ROMA.
Non macina solo km. E’ SEMPRE (quasi) al posto giusto al momento giusto, quando c’è da rompere il gioco avversario (e non solo)
in quasi venti anni sono i primi acciacchi di Highlander Cristante
mini ciclo di cortisone e infiammazione svanita sperando che non ci sia un problema di cartilagine
PS
Kone e DeRoon/Pisilli. un solo cambio
ecco perché in estate insistevo a direi serve un 5to cc perche a trovarci con l’acqua alla gola é un attimo
speriamo che Bryan recuperi almeno per sedersi in panca
non essere blasfemo! Gasp ha detto che gliene bastano 4 di centrocampisti, e ora torna a battere le mani
Cavolo,
esami ad analisi oggi,
e i giornali già sanno da ieri, probabilmente avendolo visto in macchina mentre usciva da Trigoria, come sta messo il ginocchio!!
Ma questi sono dei professoroni! [cit]…
Daje Bryan.
ma il dubbio che i giornalisti abbiano le loro fonti dentro Trigoria, vi viene mai?
a pochi giorni … forse volevano dire ore …
8 partite in 23 giorni abbiamo 4 centrocampisti di ruolo di cui un centrocampista in infermeria e due impegnati con le nazionali e non si sa come torneranno, non è una bella situazione …Romano Romano dove sei!
Rientra Pellegrini
Spero sia nulla…
Mi aspettavo commenti di critica verso Cristante e invece sono felice di trovare parole di conforto, stima e speranza.
Spero tutto cio’ serva a farci vedere De Roon titolare in futuro, a centrocampo il livello va alzato parecchio, quando manca Kone i risultati parlano chiaro, quando e’ mancato Cristante con Ranieri 9 vittorie e un pareggio.
cmq deroon e pisilli più avanzato o pronto ad entrare. pisilli è da incursore non centrocampista basso recuperapalloni
Le soste sono sempre deleterie oltre che per le partite in naIonale anche solo perche spezzano i ritmi
Quando avevo detto che per 3 competizioni, 4 centrocampisti sono pochi , la gente rideva, immaginate se squalificano o si fa male un altro , ne restano 2 e impiegandoli non hai cambi, inter milan napoli juve hanno minimo 7/8 centrocampisti
Quando li hai visti ridere? vicino casa tua.
Brutta notizia l’assenza di Bryan Cristante, ma c’è De Roon quest’anno quindi mi sento tranquillo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.