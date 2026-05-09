Calciomercato, Giuntoli sarà il nuovo ds dell’Atalanta. D’Amico si libera: Roma o Milan?

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Colpo di scena sul valzer dei direttori sportivi. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta a partire dalla prossima stagione.

L’accordo tra le parti sarebbe stato definito nelle ultime ore dopo la chiusura degli ultimi dettagli contrattuali. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale del club bergamasco.

Una mossa che potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla Roma. L’arrivo di Giuntoli a Bergamo, infatti, spalancherebbe le porte all’addio di Tony D’Amico, attuale responsabile dell’area tecnica nerazzurra.

Il nome di D’Amico è stato accostato più volte ai giallorossi nelle ultime settimane come possibile erede di Frederic Massara, sempre più vicino all’uscita: al momento però Giovanni Manna resta il preferito in casa Roma. Su D’Amico resta forte anche l’interesse del Milan, dove il futuro di Igli Tare continua a essere in bilico.

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Redazione Giallorossi.net

 

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12 Commenti

    • Sta tranquillo che a noi non va mai l’acqua per l’orto. Quelli che cerchi si accasano da un’altra parte.

  2. Ma basta oh, 200 articoli sul DS e 2000 calciatori accostati. Siamo a 1 punto dal quarto posto!! Il presente conta di più
    Daje Roma Daje

  3. sono 14 anni che seguo la Roma. Ho capito tutti I problemi di questo club:

    1) non si da mai tempo all’allenatore anche se delude il primo anno.
    2) Gli allenatori forti si stanno rendendo conto che la Roma sarebbe da evitare (Luis Enrique, Mou etc)
    3) A Roma si parla tanto di fuffa e poco di calcio giocato.

    Tanta gente mi dice di tenere stretto il Gasp perché co sta rosa sta a fa miracoli. Poi se leggi certi commenti sembra che stiamo 10°

  5. D’Amico e Giuntoli, come tutti i DS, Massara compreso, hanno fatto cose buone ed altre meno.
    Tra i fiori all’occhiello di di D’Amico l’acquisto di Hojlund per poi rivenderlo a quasi 80 mln al Man Utd e lo scippo in saldo di De Ketelere al Milan.
    Però è anche quello che ha sborsato quasi 30 mln x EL Bilal Touré.
    Giuntoli ha fatto cose egregie al Napoli, ma anche più disastri della grandine alla Juve.
    Anche Monchi arrivò a Roma con le stigmate del n 1.
    Contano vari fattori, compreso quello “C”

  11. Le società che ottengono risultati sono quelle che danno stabilità e tempo ad un progetto sportivo.
    Il Milan ha vinto uno scudetto nonostante non avesse l’organico più forte, grazie alla continuità di una classe dirigenziale (Maldini-Massara) e tecnica (Pioli) che hanno avuto modo di lavorare insieme per 3 anni prima di conquistare lo scudo.
    Noi invece cambiano allenatori e dirigenti nemmeno fossero mutande. A questa società non serve un nuovo DS, piuttosto manca un DG con competenze sportive.

  12. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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