Koné-Pisilli, Gasp ha scelto il futuro

Ha visto abbastanza. Dopo la prestazione contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve: il centrocampo della Roma che verrà avrà Manu Koné e Niccolò Pisilli come asse portante.

Qualità, intensità, capacità di coprire il campo: i due hanno convinto il tecnico, che non a caso ha spostato Bryan Cristante sulla trequarti, liberando il centro per il tandem del futuro.

Giovani, nazionali e già nel pieno della loro maturità agonistica: Koné e Pisilli incarnano esattamente il calcio che Gasperini vuole sviluppare — aggressivo, dinamico, verticale. Una base solida su cui costruire, tanto che il tecnico, almeno per il momento, non avrebbe chiesto rinforzi specifici in mezzo al campo. Il reparto, nei suoi piani, è già coperto.

Il problema, però, potrebbe arrivare dall’esterno. Insieme a Mile Svilar, proprio Koné e Pisilli sono oggi tra i profili più appetiti dell’intera rosa giallorossa. La concorrenza sul mercato è reale — l’Inter ha già manifestato interesse per Pisilli — e tenere entrambi potrebbe trasformarsi nella sfida più complicata dell’estate. Gasperini ha individuato il suo centrocampo ideale. Ora tocca alla società blindarlo.

Fonte: Corriere della Sera