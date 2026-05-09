Koné-Pisilli, Gasp ha scelto il futuro

Ha visto abbastanza. Dopo la prestazione contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve: il centrocampo della Roma che verrà avrà Manu Koné e Niccolò Pisilli come asse portante.
Qualità, intensità, capacità di coprire il campo: i due hanno convinto il tecnico, che non a caso ha spostato Bryan Cristante sulla trequarti, liberando il centro per il tandem del futuro.
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Giovani, nazionali e già nel pieno della loro maturità agonistica: Koné e Pisilli incarnano esattamente il calcio che Gasperini vuole sviluppare — aggressivo, dinamico, verticale. Una base solida su cui costruire, tanto che il tecnico, almeno per il momento, non avrebbe chiesto rinforzi specifici in mezzo al campo. Il reparto, nei suoi piani, è già coperto.
Il problema, però, potrebbe arrivare dall’esterno. Insieme a Mile Svilar, proprio Koné e Pisilli sono oggi tra i profili più appetiti dell’intera rosa giallorossa. La concorrenza sul mercato è reale — l’Inter ha già manifestato interesse per Pisilli — e tenere entrambi potrebbe trasformarsi nella sfida più complicata dell’estate. Gasperini ha individuato il suo centrocampo ideale. Ora tocca alla società blindarlo.
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Fonte: Corriere della Sera
L’ Inter vuole tutti i giocatori della Roma
Pisilli e un diamante 💎 grezzo che con Gasperini può solo che crescere. Ha tutto per imporsi, corsa inserimenti e goal. Kone e più un rubapalloni box to box. Se Gasperini passasse a tre ed inserisse un regista tra i due sopracitati, avremmo il miglior centrocampo del campionato, oltre ad una difesa più protetta.
io mi domando se e’ vero.ma l inter ci vede come l Udinese o.il Sassuolo? perche sembra di si
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