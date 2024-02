Calciomercato, la Roma chiama gli agenti di Meret: si studia l’affare per giugno

NOTIZIE AS ROMA – La Roma comincia a muoversi per il portiere del prossimo anno. La scelta ricadrà su un numero uno giovane, ma al tempo stesso con una certa esperienza in Serie A.

Indicativi in tal senso i contatti che, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sono registrati nei giorni scorsi tra il club giallorosso e l’entourage di Alex Meret, 26 anni, estremo difensore del Napoli.

La Roma si è informata sulla sua posizione contrattuale, che prevede la scadenza a giugno con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70% delle presenze.

A oggi Meret, che guadagna 1,8 milioni netti, ha giocato 22 partite su 32, quindi è al 68%. La questione può diventare interessante per i giallorossi e per il direttore sportivo che verrà.

Fonte: Corriere dello Sport

