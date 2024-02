Ndicka il miglior difensore della Coppa d’Africa: torna a Roma e si riprende il posto da titolare

NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka torna a Roma da campione d’Africa con la sua Costa d’Avorio e un carico di fiducia extra nei propri mezzi. Dopo un inizio di stagione un po’ stentato, l’ex Eintracht, complice anche l’infortunio di Smalling, è diventato uno dei punti fermi della difesa a tre di Mourinho.

Con la maglia degli ivoriani Ndicka ha confermato la sua crescita esponenziale, vincendo non solo il torneo ma anche il titolo di miglior difensore della competizione. Forza fisica ma anche piede educato: i dati raccontano di ben 367 passaggi, con il 90% di precisione, miglior dato per un calciatore addirittura dal 2010 in un singolo torneo mondiale. Peraltro giocando nel modulo a quattro, che poi è quello preferito da De Rossi.

Il tecnico lo attende a braccia aperte in queste ore, perché Ndicka (al contrario di ciò che fece Gervinho) tornerà il prima possibile nella capitale e potrebbe essere a disposizione già giovedì col Feyenoord. Il difensore mancino vuole riprendersi subito una maglia da titolare, e a restare fuori sarà Llorente in attesa del recupero completo di Smalling.

Oltre a De Rossi sorridono anche i Friedkin, visto che il valore di mercato dell’ex Eintracht si è alzato a 20-25 milioni, tanto considerato che è stato preso a parametro zero ed è ancora un classe 1999.

Fonte: Leggo

