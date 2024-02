De Rossi cambia la Roma per il Feyenoord

AS ROMA NEWS – Turnover, anche massiccio. Daniele De Rossi pensa a una Roma tutta nuova per la gara di andata a Rotterdam contro il Feyenoord. Gli impegni ravvicinati tornano a essere numerosi e il tecnico sta ragionando su più di un cambio nella sua squadra.

Le novità potrebbero cominciare dai pali: Svilar ha bisogno di giocare per dimostrare il suo reale valore, soprattutto considerando le prestazioni non esaltanti di Rui Patricio. In difesa spazio a Llorente, che tornerà titolare al posto di Huijsen al fianco di Mancini.

Spinazzola giocherà a sinistra con Angelino che tornerà in panchina, mentre a destra Karsdorp dovrebbe essere confermato a discapito di Celik (Kristensen non è in lista Uefa). Cambi anche a centrocampo, con Bove che tornerà nell’undici titolare e Cristante, malconcio, che dovrebbe essere risparmiato.

Possibili novità anche in attacco: Lukaku ha bisogno di rifiatare e De Rossi sta valutando di concedergli un turno di riposo. A quel punto sarebbe Azmoun a partire dall’inizio. Non cambierà invece l’assetto della squadra, con il tecnico di Ostia che, nonostante la difficoltà della partita, sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 proposto fino a ora.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo

