Calciomercato, Lookman al Fenerbahce per 40 milioni: può complicare l’affare Sulemana-Roma

Trattativa in fase di chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Ademola Lookman. Le parti hanno trovato una base d’intesa attorno ai 40 milioni di euro, bonus inclusi, con gli ultimi dettagli legati alle garanzie bancarie.
Per l’esterno nigeriano è pronto un contratto da top player di quattro anni e mezzo da circa 7 milioni netti a stagione.
Un’operazione che complica la pista Sulemana per la Roma: l’Atalanta, infatti, non sembra intenzionata a privarsi di due esterni offensivi nello stesso mercato. Con Lookman destinato a salutare Bergamo, la Dea è orientata a trattenere il ghanese, rendendo molto più difficile qualsiasi affondo giallorosso nelle ore finali di mercato.
