ULTIMA ORA – Dybala, sospiro di sollievo: lieve infiammazione al ginocchio, escluse lesioni

7
135

Buone notizie da Trigoria per Paulo Dybala. Gli esami strumentali sostenuti in giornata dall’attaccante argentino hanno escluso la presenza di lesioni, allontanando così gli scenari più preoccupanti emersi nelle ultime ore.

Per la Joya si tratta di una lieve infiammazione della capsula laterale, un fastidio doloroso ma gestibile, che non comporta stop lunghi. Il numero 21 giallorosso ha già iniziato il percorso di fisioterapia e un programma di allenamento specifico, con l’obiettivo di tornare disponibile nel più breve tempo possibile: lo stop sarà di circa 1-2 settimane.

Lo staff medico monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico, ma filtra cauto ottimismo: nessun allarme rosso, solo prudenza. In una fase già segnata da diverse assenze, per Gasperini questa è una notizia che pesa.

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – ROSSI: “Partita alla ‘volemose bene’, ai greci non è dispiaciuto il gol del pari”, PIACENTINI: “Sulemana? Meglio di niente…”, CASANO: “Il voto al mercato passerebbe da 5 a 6”
Articolo successivoCalciomercato, Lookman al Fenerbahce per 40 milioni: può complicare l’affare Sulemana-Roma

7 Commenti

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome