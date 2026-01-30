ULTIMA ORA – Dybala, sospiro di sollievo: lieve infiammazione al ginocchio, escluse lesioni

Buone notizie da Trigoria per Paulo Dybala. Gli esami strumentali sostenuti in giornata dall’attaccante argentino hanno escluso la presenza di lesioni, allontanando così gli scenari più preoccupanti emersi nelle ultime ore.

Per la Joya si tratta di una lieve infiammazione della capsula laterale, un fastidio doloroso ma gestibile, che non comporta stop lunghi. Il numero 21 giallorosso ha già iniziato il percorso di fisioterapia e un programma di allenamento specifico, con l’obiettivo di tornare disponibile nel più breve tempo possibile: lo stop sarà di circa 1-2 settimane.

Lo staff medico monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico, ma filtra cauto ottimismo: nessun allarme rosso, solo prudenza. In una fase già segnata da diverse assenze, per Gasperini questa è una notizia che pesa.

Redazione GR.net