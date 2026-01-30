“ON AIR!” – ROSSI: “Partita alla ‘volemose bene’, ai greci non è dispiaciuto il gol del pari”, PIACENTINI: “Sulemana? Meglio di niente…”, CASANO: “Il voto al mercato passerebbe da 5 a 6”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dopo i primi 5 minuti ho pensato che sarebbe finita tanto a poco. C’è la sensazione che Mancini non abbia affrontato questa partita con la giusta concentrazione. Se Ghilardi non avesse fatto quella sciocchezza, la partita sarebbe finita tranquillamente zero a zero, in campo e fuori c’è stato un clima da volemose bene. Non voglio dire che c’hanno fatto segnare, ma non gli è dispiaciuto più di tanto quel gol. Mi è sembrato che le cose dovessero andare in un certo modo… Sulemana? Se lo prendono, immagino ci sia l’avallo di Gasperini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sulemana mi sembra un buon profilo, almeno rispetto al nulla… E’ necessario che arrivi qualcuno da mettere a disposizione di Gasp. E’ un giocatore che ha margini di crescita e miglioramento, non è uno fatto e finito, e penso che possa essere più utile di quelli che hai oggi a sinistra. Poi se stanno tutti bene, il tridente può essere comunque Dybala-Soulè-Malen, Sulemana può essere quell’innesto da ultima mezz’ora che può spaccarti la partita. Ma viste le condizioni di Dybala, tutto fa pensare che giocherà titolare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il Napoli non può acquistare nessuno se non in prestito e questo mette la Roma in una posizione di vantaggio per Sulemana. Come cambierebbe il mio voto al mercato se arrivasse lui? A me sinceramente il ghanese non fa impazzire, però il voto passerebbe da cinque a sei, almeno sulla carta…”

Mario Corsi (Tele Radio Sport): “Il Panathinaikos è una squadra vergognosa. Noi Sky lo paghiamo, e i romanisti che sono andati in Grecia hanno pagato, e sarebbe stato bello vedere 2-3 gol, e invece la prestazione della Roma è stata penosa. Gasperini ha fatto capire che se non hai i titolari la squadra fatica. Quella formazione di ieri senza big non arriva manco decima nel campionato italiano…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma c’ha messo tanto del suo per complicarsi la vita, ma alla fine ce l’ha fatta. Gasp mi ha sorpreso con quelle dichiarazioni: io due partite in più in quel momento del campionato, a cavallo tra le partite contro Napoli e Juve, me le sarei evitate volentieri e ora hai un buon vantaggio. Massara? Su Carrasco era tutta una questione di formula, gli arabi non hanno aperto al prestito. La Roma sta facendo ragionamenti su tanti giocatori, il problema è che mancano 5 giorni. Vedere la Roma chiudere la partita di ieri con Della Rocca e El Aynaoui ci fa capire che c’è assolutamente urgenza di fare un colpo. Sulemana? Tenderei a scartarlo, l’Atalanta non mi sembra voglia dare giocatori alla Roma di Gasperini…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Quella che abbiamo visto ieri non era certamente la Roma, che è andata in campo cercando di essere se stessa pur non essendolo. Mancini fa una sciocchezza enorme, ha sempre sto vizio di mettere le mani addosso all’avversario. Gollini mi è sembrato spaesato, se quella non è una papera poco ci manca. Il possibile derby agli ottavi mi infastidirebbe molto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ieri due sciocchezze di due difensori, la prima di Mancini e la seconda di Ghilardi. Alla fine per fortuna l’hai portata a casa e eviti due partite. La Roma ha fatto quello che doveva fare e va bene così. Bisogna capire la nuova coppia di centrocampo, non mi sembra tanto una coppia. Ora sento delle valutazioni per El Aynaoui ma il marocchino nel pulito giochicchia però quando la gara si fa sporca inevitabilmente sparisce o si mette nel suo rettangolino. Pisilli è interessante ma va molto in proiezione offensiva…non ci stanno proprio pensando a un altro centrocampista in questi ultimi giorni di mercato eh…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma agli ottavi di finale? Il percorso fatto era quello che mi aspettavo. La Roma secondo me è superiore a quasi tutte quelle che la precedono in Europa League, e pari a un paio di altre. Gollini? Secondo me non poteva farci niente sul gol, i tiri che passano sotto le gambe sono i più difficili da parare. Secondo me la colpa è del difensore, che si fa uccellare…Dybala? Siamo alle solite, non ci puoi mai contare per venti partite di seguito. Mi dispiace per il ragazzo, perché anche lui ci soffrirà. Averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “El Aynaoui sa giocare a pallone, quando ha la palla sa dove metterla e lo fa con cognizione. Secondo me dovrebbe avere attorno giocatori che gli ripuliscono il campo dagli avversari. Gollini? Non giocava da sei anni una partita seria, il ruolo di portiere è molto delicato…”

Redazione Giallorossi.net