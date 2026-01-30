Chi è Kamaldeen Sulemana: esterno tutto sprint con qualche incognita fisica (VIDEO)

Kamaldeen Sulemana, nato il 15 febbraio 2002 a Techiman (Ghana), è un’ala sinistra di piede destro che si è ritagliata spazio tra i profili offensivi più interessanti dell’ultima generazione. Attualmente di proprietà dell’Atalanta, il classe 2002 è sbarcato in Serie A nell’estate del 2025 dal Southampton per circa 17 milioni di euro, dopo un percorso che lo ha visto protagonista in Danimarca, Francia e Inghilterra.

Una carriera in crescendo

Cresciuto nella prestigiosa Right to Dream Academy, Sulemana muove i primi passi in Europa con il Nordsjælland, dove inizia a farsi notare con 43 presenze e 14 gol. Le prestazioni attirano l’attenzione del Rennes, club francese in cui colleziona 47 presenze e 6 reti, prima di compiere il salto in Premier League con il Southampton. Con i Saints vive esperienze di grande varietà: 74 partite e 4 gol, tra due retrocessioni e una promozione, in un contesto competitivo e formativo.

L’Atalanta lo accoglie nel 2025, e Sulemana esordisce in Serie A nel pareggio contro il Pisa, segna il suo primo gol bergamasco contro il Torino e debutta in Champions League nella sfida contro il Brugge. Anche sulla scena internazionale con il Ghana è ormai un volto noto: vanta 25 presenze e un gol, realizzato nel 2025 contro la Repubblica Centrafricana.

Caratteristiche tecniche

Sulemana è un’ala dalla velocità esplosiva, dotata di un dribbling secco e di un controllo palla di alto livello, che gli consentono di essere pericoloso negli uno contro uno e nelle transizioni offensive. Predilige partire da sinistra pur essendo destro naturale, sfruttando la possibilità di accendersi e accentrarsi per calciare con il piede forte o per creare superiorità numerica in zona di rifinitura.

Pregi e difetti

Tra i suoi principali punti di forza, Sulemana spicca per velocità e agilità, caratteristiche che gli permettono di superare con facilità gli avversari negli uno contro uno e di creare superiorità numerica sulle fasce. Il suo dribbling secco e il controllo palla lo rendono pericoloso sia negli spazi stretti sia nelle verticalizzazioni, mentre la capacità di accentrarsi e calciare di destro lo rende imprevedibile per le difese avversarie. La sua dinamicità costante e l’adattabilità su entrambe le fasce offensive lo rendono un’arma preziosa anche nei sistemi di gioco più fluidi.

Non mancano però degli aspetti su cui deve migliorare. La finalizzazione rimane ancora grezza: spesso le occasioni che crea o riceve non si traducono in gol, limitando il suo impatto offensivo. A volte mostra anche una certa discontinuità nelle scelte con la palla, prendendo decisioni non sempre ottimali in fase di rifinitura. Infine, la fragilità fisica rappresenta un piccolo limite: sebbene atleticamente dotato, in passato ha avuto qualche infortunio che ne ha condizionato la continuità.

Sulemana rappresenta un mix moderno di velocità, tecnica e istinto offensivo: un profilo che può crescere ulteriormente se inserito in un contesto tattico adatto e con fiducia. Resta, però, la sfida di trasformare queste qualità in continuità e produttività reale, soprattutto in campionati di alto livello.

