LIVE! Scatto Roma per Sulemana: offerta all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto

La Roma prova ad alzare il ritmo e accelera per Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club giallorosso ha presentato all’Atalanta una proposta concreta per l’esterno offensivo ghanese: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Una formula che testimonia la volontà della Roma di affondare il colpo, ma che si scontra con le strategie del club bergamasco. A Zingonia, infatti, il destino di Sulemana è strettamente intrecciato a quello di Ademola Lookman: l’Atalanta non intende privarsi di entrambi nello stesso mercato e qualsiasi apertura per il classe 2002 dipenderà da come si evolverà la situazione dell’attaccante nigeriano, sul quale ci sono Atletico Madrid e il Fenerbahce.
Il quadro resta quindi in divenire, con la Roma che ha fatto la sua mossa e ora attende segnali. Sulemana è un profilo che piace e che risponde alle richieste di Gasperini, ma la sensazione è che la partita si giochi soprattutto sugli incastri in casa Atalanta. Le prossime ore saranno decisive per capire se lo scatto giallorosso potrà trasformarsi in qualcosa di più.
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026
IN AGGIORNAMENTO…
come scritto da altri, ma è quello che vuole Gasperini?
Per ora è meglio lui che niente. A Giugno si deciderà cosa fare in base al suo rendimento oppure resterà come riserva, perchè andrà preso il titolare investendo su profili di maggiore qualità, che costano e che a gennaio non si muovono
Gasperini lo conosce, se dice che va bene per la Roma attuale bisogna fidarsi e andarglielo a prendere.
Jkc forse lo confondi con l’altro Sulemana che ora sta al Cagliari e che l’anno scorso c’ ha segnato.
Non lo ha mai allenato.
se intendi che lha allenato ti sbagli, quello è un altro sulemana che faceva il centrocampista e teneva sempre in panchina per giunta
****l’ha colpa della fretta
E chiudiamo st’affare su!
Da Zirkzee a Sulemana… che downgrade clamoroso
@Galactic
Zirkzee attaccante centrale;
Sulemana attaccante di sinistra;
Questo soltanto per dire che Zirkzee e Sulemana non sono alternativi,
Zirkzee il M.U. non lo ha venduto, quindi la Roma ha preso Malen (niente male, vero!!),
Sulemana forse si può prendere.
Pensavo che fosse semplice da capire ……….. e invece ogni volta mi stupisco
Se alla fine uno non lo cedono e l’altro si si va su questo altrimenti si chiude qui e non è quello che vorrebbe Gasp.
guarda che al posto di Zirkzee è arrivato Malen. ti va bene o preferivi Zirkzee? che peraltro non escludo possa arrivare prossimamente..
Improvvisamente un panchinaro dell’atalanta è candidato per fare il titolare nella Roma.
A quanto poi? I soliti 25 milioni?
Qualcosa non mi torna…ma roba di poco.
🤔
ha fatto pochissimi gol per carità
con un offerta superiore ai 30 milioni io venderei soule’ che è evanescente, non mostra segni di miglioramento, esistono esterni molto più concreti di lui , che danno sostanza ,cosa che invece spesso, troppo spesso difetta nel giocatore argentino
Soulè miglior dei nostri quest’anno tra assist e gol fatti…sputare sulla minestra
ma sapete solo criticare!? quando gioca e segna scrivi qualcosa di positivo perché vedo solo gente che si lamenta di questo, di quello e di quell’altro
“esisto molti de esterni boni, meglio di soule” ao vai e portacce il nuovo roben o ribery che pare è cosi facile
pensa se c’avevi rattokov
Caro Luis i pollici in giù dimostrano come i tifosi si innamorino dei propri beniamini e questo è del tutto comprensibile ma la tua analisi su Soule non fa una piega. Magari proprio evanescente no ma che difetta di concretezza assolutamente si.
fatti un giro a vedere le statistiche, la verità è che ora che è arrivato malen credete che il problema è magicamente risolto, ma fin ora la baracca la retta solo soule la davanti con dybala pellegrini bailey ferguson e dovbyk sempre ai box, elsha a liv bassi. europa league 8 pres 1 gol 3 assist, serie a 22p 6g 4a con attacco sterile. Abbiamo un attaccante buono e lo volete vendere per le vostre paturnie STUDIATE!!!!!!
non saprei…..affonderei più su lookman, che sulemana…….
Devi affondare 40mln fissi + bonus nelle tasche di Percassi per avere Lookman, oltre allo stipendio of course.
Se vuoi fare il salto di qualità è questo quello che serve ( lookman), se no meglio restare così allora, sulemana non sposta gli equilibri.
se bisogna prendere un panchinaro dell’ atalanta a sto punto meglio rimanere così
Ma a 2 giorni dalla chiusura ti butti su uno che non si sa manco se vendono..
Sull’esterno offensivo sinistro di piede destro, ormai assurto ad entità mitologica, Massara si gioca molta della sua credibilità, della sua reputazione e della fiducia del Gasp.
Era un ruolo richiesto dal tecnico con forza sin dalla scorsa estate.
Ha avuto a disposizione 4 mesi per individuare l’obiettivo n 1 ed eventuali piani B, C, D ……
Invece pronti via, all’inizio del mercato non è arrivato nessuno.
Manca ormai poco alla chiusura e ancora la casella è desolatamente vuota a meno che qualcuno pensi veramente che Venturino possa ricoprire il ruolo.
Sulemana non è un piano, sarebbe una mossa della disperazione, col rischio che l’Atalanta ti tenga a bagnomaria fino all’ultimo giorno e poi faccia dietrofront.
Sulemana io l’ho visto giocare e mi ha impressionato. Speriamo possa venire
FRS
SU LE MANA quanti di voi lo hanno visto giocare? e possono giudicare veramente se è forte o no? intanto io mi ricordo il gol che ci ha fatto a maggio dello scorso anno e ci è costato la champions….
souleimana è un 2003 (22 o 23 anni)
lookman 1997…. (quasi 30)
ma secondo voi il secondo , à 50 milioni , o anche 40 è un profilo da questa roma (giovani forti e pimpanti)? ma che ve bevete la mattina?
ma non vi ricordate quello la roma ripete da mesi.
ma magari venisse sulemana piuttosto che il nulla, che tanto lookman non ci viene. voglio vedere a 22 anni quello che aveva fatto lookman in carriera………….non ve li meritate i gasperini o i massara voi, ci cascate sempre, tutte vedove dei giocatori figurine, col nome che spara…
Boh io temo che non prendiamo nessuno e che rimaniamo come al solito col cerino in mano.
Sul concetto “panchinaro dell’Atalanta” ci andrei cauto, visto il livello che hanno raggiunto negli ultimi anni, in cui ci hanno quasi sempre battuto nettamente, arrivandoci sempre avanti in classifica, partecipando in maniera dignitosa a varie Champions, e vincendo un’ Europa League sbriciolando in finale quel Leverkusen che ci aveva eliminati in semifinale. Detto ciò, dopo aver accarezzato il sogno di acquisire un talento vero tipo Tzolis, Godts, Zirkzee, ecc., Sulemana sembra proprio il piano D come Disperazione. Poi se Gasp pensa che sia l’acquisto giusto, allora va bene.
Da Zirkzee a Sulemana, wow…
Ciao a tutti, sono un tifoso atalantino e mi sento di commentare perchè il giocatore lo conosco bene.
Per chi dice che non gioca, semplicemente ha davanti Lookman, Pasalic (intoccabile per certe partite a livello tattico), zalewski che in molte partite è fondamentale perchè non dà riferimenti, raspadori che è stato pagato tanto e deve giocare.
Sulemana, ad inizio campionato, ha giocato titolare 4/5 partite ed ha fatto veramente molto bene, con la juve si è inventato un bel goal.
E’ un giocatore estremamente abile nel dribbling, velocità impressionante e grande resistenza. Pecca in fase di finalizzazione perchè deve diventare molto più preciso e cinico.
Considerata l’ età, vi garantisco che è molto più forte di lookman appena approdato molti anni fa; quel lookman non vedeva la porta nemmeno per sbaglio e falliva la maggior parte dei dribbbling.
Sulemana, con Gasperini, può esplodere perchè ha tutti i mezzi per fare bene e lui sa come forgiare questo tipo di giocatori.
Vi auguro una buona giornata, ci vediamo al ritorno e che vinca il migliore. Viva il calcio, quello sano.
Mi sembra giusto, andiamo a prendere uno che che a 23 anni ha nelle ultime 3 stagione è sceso in campo per un totale di circa 3000 minuti.
Mi sembra giusto, andiamo a prendere uno che dal 2021/22 ha saltato 299 giorni per infortunio e 61 partite totali.
Ma veramente AL MONDO andiamo a prendere uno che probabilmente ha gia la carriera compromessa da anni?
Già il solo fatto che viene accostato alla roma e a quanto pare ci sia un interessamente vuol dire che massara e a questo punto penso anche gasperini, non hanno imparato dal recente passato.
Mi tengo pellegrini ed el sharawy a questo punto.
SU LE MANA chi ha conosce questo giocatore, lo ha visto giocare e parla veramente per conoscenza?
sulemana è un 2003, ha 22 o 23 anni
lookman 1997 quindi quasi 30 anni, costo 50 o 40 milioni…
e secondo voi lookman è il profilo per questa roma, quella dei giovani forti e pimpanti?
ma che ve bevete la mattina?
ma non ricordate quello che la roma ripete da mesi? il progetto che vuole fare?
ma ben venga sulemana se non si sono altre alternative piuttosto che niente. di sicuro gasperini ci saprà lavorare
alcuni di voi non si meritano i gasperini o i massara..
