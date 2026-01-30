LIVE! Scatto Roma per Sulemana: offerta all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto

La Roma prova ad alzare il ritmo e accelera per Kamaldeen Sulemana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club giallorosso ha presentato all’Atalanta una proposta concreta per l’esterno offensivo ghanese: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Una formula che testimonia la volontà della Roma di affondare il colpo, ma che si scontra con le strategie del club bergamasco. A Zingonia, infatti, il destino di Sulemana è strettamente intrecciato a quello di Ademola Lookman: l’Atalanta non intende privarsi di entrambi nello stesso mercato e qualsiasi apertura per il classe 2002 dipenderà da come si evolverà la situazione dell’attaccante nigeriano, sul quale ci sono Atletico Madrid e il Fenerbahce.

Il quadro resta quindi in divenire, con la Roma che ha fatto la sua mossa e ora attende segnali. Sulemana è un profilo che piace e che risponde alle richieste di Gasperini, ma la sensazione è che la partita si giochi soprattutto sugli incastri in casa Atalanta. Le prossime ore saranno decisive per capire se lo scatto giallorosso potrà trasformarsi in qualcosa di più.

Scatto della Roma per Sulemana: proposto all’Atalanta un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il futuro dell’ex Southampton è legato a quello di Lookman: i nerazzurri non vogliono privarsi di entrambi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026

IN AGGIORNAMENTO…