FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 30 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 – Angelino smentisce le voci su gravi problemi di salute

Dopo mesi di assenza, Angelino è rientrato nei minuti finali contro il Panathinaikos. Il terzino spagnolo ha commentato le voci su presunti gravi problemi di salute scrivendo su X: “Gravi problemi di salute? Non crediamo a tutto quello che dice la gente…”, corredando il messaggio con l’emoji di una risata.

Ore 10:00 – Panathinaikos-Roma, i voti dei quotidiani

La Roma pareggia 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos e centra gli ottavi di Europa League. Migliori in campo: Jan Ziolkowski (7.0), decisivo con gol e salvataggio finale, e El Aynaoui (6.14), solido e propositivo a centrocampo. Prestazione positiva anche di Pisilli (6.14) e Cristante (6.21). Tra i peggiori spicca Gianluca Mancini (3.93), espulso per un’ingenuità che complica la gara e lo farà saltare l’andata degli ottavi. Da segnalare anche la prova negativa di Daniele Ghilardi (5.14) e qualche difficoltà di Soulé (5.71) e Pellegrini (5.57).

Ore 9:30 – Mancini salta l’andata degli ottavi

Disattenzione fatale per Gianluca Mancini, che costerà cara alla Roma. Il difensore giallorosso sarà infatti squalificato per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, un’assenza pesante in una fase delicata della competizione. Un errore evitabile che priva Gasperini di uno dei leader difensivi. (Il Messaggero)

Ore 09:25 – Europa League, rischio derby col Bologna

Nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, oltre a Genk, Dinamo Zagabria e Brann, spunta anche l’ipotesi Bologna, che darebbe vita a un incrocio tutto italiano dal sapore di spareggio ad alta tensione. Un’eventualità che complicherebbe il cammino europeo della Roma, già alle prese con l’emergenza difensiva. Meglio evitare, ma l’urna non fa sconti. (Gasport)

IN AGGIORNAMENTO…