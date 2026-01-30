CALCIOMERCATO ROMA – Massara tra Nkunku e Sulemana: la situazione

Ultima chiamata. Mancano quattro giorni al gong del 2 febbraio e la Roma è ancora a caccia dell’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini da mesi. Una corsa contro il tempo, con poche piste concrete e margini sempre più stretti.
La prima porta a Kamaldeen Sulemana, 23 anni, ghanese dell’Atalanta. Il profilo piace molto a Trigoria: giovane, esplosivo, già abituato a ritmi europei. La Roma è pronta a ragionare su un prestito con obbligo di riscatto, ma l’operazione resta in salita. A Bergamo sono a un passo dalla cessione di Lookman al Fenerbahçe e difficilmente accetteranno di perdere anche Sulemana nello stesso mercato.
Per questo Ricky Massara tiene viva anche una seconda pista che passa da Milano. Il Milan sta lavorando per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace: affare impostato per l’estate, ma con il tentativo di anticiparlo già a gennaio. In caso di accelerata rossonera, qualcuno dovrebbe uscire. Il nome è quello di Christopher Nkunku, 28 anni, seconda punta arrivata in estate dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus.
Ed è qui che la Roma prova a inserirsi. Nkunku piace e Massara sta sondando la fattibilità di un incastro last minute con una diretta concorrente per la Champions. Operazione complessa, da equilibri sottilissimi, ma il tempo stringe e le alternative si assottigliano.
Non deve essere bello…stare fra nkunku e sulemana.
Ripeto, io rimango cosi se devo spendere soldi per giocatori del genere che chi per una cosa, chi per un altra sono di livello medio basso.
Si rischia di trovarsi a giugno con giocatori senza mercato o peggio che hanno deluso le aspettative e che devi riscattare.
Comprare tanto per farlo, poi fai la fine dei vari bailey, tsimikas etc.
“Christopher Nkunku, 28 anni, seconda punta arrivata in estate dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus.”
-Pensa che sola….
“Ed è qui che la Roma prova a inserirsi. Nkunku piace e Massara sta sondando la fattibilità di un incastro last minute con una diretta concorrente per la Champions.”
-Siii avoja, poi magari gli ritocchiamo anche un po’ verso l’alto l’ingaggio.
Per quel poco che ne posso capire io Sulemana non mi dispiace, invece non sono un fan di Nkunku
piace a Massara… deve piace’ a Gasperiniiii!!
A Roma sise dice tra Anna e Cecca Maria Francesca. Ovvero non arriverà nessuno dei due , per cui o in terzo nome ben nascosto o nessuno. Propenderei per quest’ultima ipotesi.
Massara si è di nuovo incartato come nel mercato estivo ed invece di operare in tempi leciti adesso rincorre i “fantasmi”. A mio avviso non ha in Piedi nessuna trattativa ed alla fine ci diranno come è successo a settembre che comprare tanto per compare è inutile e che la squadra è già forte così. Questa in realtà è una mezza verità perché la squadra c’è ma grazie all’ allenatore che sta facendo pentole e coperchi, però lo stesso ha chiesto aiuto più volte… purtroppo però è arrivato il solo male con 25 mln spesi per Vaz inutilmente (al momento) prima di badare al sodo ovvero un esterno alto a sinistra e forse un terzino sinistro (un centrocampista sarebbe stato chiedere la luna vista l’ attualità) . Un ds chiamato ormai “cerino” incapace di sfruttare anche l’ extra budget messo a disposizione dalla proprietà di 25 mln operando con una lentezza sesquipedale ed addirittura riducendo dal punto di vista dell’ usabilità i protagonisti del reparto offensivo. Dovbyk Baldanzi Bailey fuori Malen e due 20enni ovvero Vaz a venturino al posto dei già citati Bailey e Baldanzi. Se questo vuol dire rinforzare non credo che il mr sarà felice. Infatti la battuta sulla primavera già è andata in scena. Qui siamo appesi al fatto che lookman non deve andare in Turchia e che il Milan si rinforzi con Mateta per cercare di avviare una trattativa per sulemana o NKUNKU a poco più di 3 giorni dalla fine del mercato? Tra l’ altro che l’ Atalanta dia una giocatore al Gasp è tosta poi per carità i soldi fanno miracoli, anche che nkunku accetti la Roma è tutta da vedere. Non pensavo lo avrei mai detto ma Massara oltre a pinto mi fa rimpiangere persino Ghisolfi. Poi per il bene della Roma sempre felice di essere smentito specie nelle riflessioni estremante personali quando sono negative.
a sto punto lookman
Come ho scritto in un altro commento bisogna capirci perché si fa il mercato di gennaio..
Lo facciamo per correggere le lacune del mercato estivo e per dare a Gasperini giocatori pronti per le prossime partite di campionato e EL fino a giugno 2026 oppure per programmare? perché per questa seconda opzione c’è il mercato estivo.
Mi spiegate quale apporto per le prossime partite dovrebbero dare i due citati giocatori?
Uno è mediocre e l’altro soffre diversi infortuni.
Se serve solo per pagare gli agenti senza rafforzare la squadra meglio astenersi (e pensare seriamente a cambiare DS se questo riesce a portare a casa dopo 6 mesi)
Sono perplesso!
l’atalanta sta bleffando ….. al milan fai un favore …. massara, massara ……
“il tempo stringe e le alternative si assottigliano”
Ma esattamente l’alternativa a cosa?
Voglio dire, uno considera l’alternativa a fronte di una trattativa avviata ma poi fallita.
Qua è un mese che si parla di sondaggi, proposte, colloqui farlocchi con procuratori, ma alla fine non ce n’è stato manco uno che fosse davvero vicino.
Solo timide richieste di prestito a cui sono seguite risate in faccia, poi è stato tutto un si dice, forse, ci piacerebbe, se a voi non ve serve…
E anche per gennaio l’esterno arriva a giugno. Forse.
