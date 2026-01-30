CALCIOMERCATO ROMA – Massara tra Nkunku e Sulemana: la situazione

Ultima chiamata. Mancano quattro giorni al gong del 2 febbraio e la Roma è ancora a caccia dell’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini da mesi. Una corsa contro il tempo, con poche piste concrete e margini sempre più stretti.

La prima porta a Kamaldeen Sulemana, 23 anni, ghanese dell’Atalanta. Il profilo piace molto a Trigoria: giovane, esplosivo, già abituato a ritmi europei. La Roma è pronta a ragionare su un prestito con obbligo di riscatto, ma l’operazione resta in salita. A Bergamo sono a un passo dalla cessione di Lookman al Fenerbahçe e difficilmente accetteranno di perdere anche Sulemana nello stesso mercato.

Per questo Ricky Massara tiene viva anche una seconda pista che passa da Milano. Il Milan sta lavorando per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace: affare impostato per l’estate, ma con il tentativo di anticiparlo già a gennaio. In caso di accelerata rossonera, qualcuno dovrebbe uscire. Il nome è quello di Christopher Nkunku, 28 anni, seconda punta arrivata in estate dal Chelsea per 37 milioni più 5 di bonus.

Ed è qui che la Roma prova a inserirsi. Nkunku piace e Massara sta sondando la fattibilità di un incastro last minute con una diretta concorrente per la Champions. Operazione complessa, da equilibri sottilissimi, ma il tempo stringe e le alternative si assottigliano.

Redazione GR.net