CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 30 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:10 – Sondato anche Nkunku del Milan

Come riportato da Alfredo Pedullà su X, la Roma avrebbe effettuato un sondaggio per Nkunku (28) del Milan. Sull’attaccante ci sarebbero anche Fenerbahce (che sta trattando anche Lookman) e Atletico Madrid. Da verificare la disponibilità dei rossoneri alla cessione, visto il poco tempo per trovare un eventuale sostituto.

Ore 10:20 – Da monitorare la pista Fortini

Resta da monitorare la pista Fortini (19). Il giovane laterale non vuole rinnovare e la Fiorentina continua a chiedere 15 milioni per liberarlo, anche se nelle ultime ore potrebbe cedere. Massara pensa a un rilancio da circa 12 milioni di euro.

Ore 8:45 – Incastro Sulemana, ma il Napoli è avanti

Il futuro di Sulemana (23) dipende dalle mosse dell’Atalanta. Se parte Lookman (tornato nel mirino del Fenerbahce), il ghanese resta a Bergamo. In caso contrario, è possibile il via libera alla cessione. Sul ghanese però oltre alla Roma c’è anche il Napoli, che ha offerto di più ma in prestito con diritto di riscatto, formula poco gradita dalle parti di Zingonia. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – Celik incontra la Juventus

Se fa sempre più complicato il rinnovo di Zeki Celik (28) con la Roma , il cui contratto con i giallorossi scadrà a giugno. Come scrive Nicolò Schira, c’è già stato un incontro tra gli agenti del difensore turco e la Juventus , che vorrebbe prenderlo a parametro zero. Possibile accordo fino al 2029 più opzione fino al 2030.

IN AGGIORNAMENTO…