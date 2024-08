Calciomercato Roma, a breve la decisione di Mario Hermoso: Galatasaray ancora in corsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora qualche ora di riflessione, poi Mario Hermoso scioglierà i suoi dubbi e deciderà quale maglietta indossare e in quale campionato giocare.

Nelle ultime ore la Roma ha tentato un inserimento sul calciatore, con De Rossi che ha cercato di convincere lo spagnolo a sposare la causa romanista. La proposta del Galatasaray, club che era già forte sul calciatore, resta valida.

Il centrale mancino, 29 anni, prenderà a breve una decisione: il suo futuro sarà giallorosso, resta da capire se sarà quello della Roma o del Galatasaray.

🔴🟡 Galatasaray proposal to Mario Hermoso remains valid on the table while AS Roma are also in the race.

Roma, negotiating for Hermoso after Tiago Djaló and Danso deals collapsed.

Hermoso will make his decision soon. pic.twitter.com/JqCcnWoZwJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024