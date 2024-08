CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 30 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:45 – BOVE RIFLETTE, TRASFERIMENTO IN BILICO – Edoardo Bove (22) non sarebbe ancora convinto di lasciare la Roma, la destinazione Eintracht Francoforte non lo convince così come quella del Nottingham Forest. Ore di riflessione, il trasferimento non è più scontato. Lo riferisce Roberto Maida del Corriere dello Sport su X.

Ore 12:35 – KONE’ IN ARRIVO A ROMA – Ci siamo: Manu Konè (23) arriverà a Roma nel primo pomeriggio, con volo per la Capitale già prenotato. Il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli con il Borussia Monchengladbach. VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 11:25 – FATTA PER DJALO, SONDAGGIO PER HUMMELS – Tiago Djalò (24) è a Roma, pronto a svolgere le visite mediche per i giallorossi. Ma Ghisolfi starebbe cercando un altro rinforzo in difesa: sondaggio per Mats Hummels (34) ancora libero a parametro zero. VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 10:00 – SPUNTA SKRINIAR PER LA DIFESA – Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica Rete Sport, per la difesa la Roma starebbe lavorando al nome di Milan Skriniar (29) del PSG. Tiago Dhjalò è stato messo in standby, De Rossi non è convinto del giocatore. (Rete Sport)

Ore 9:45 – TESTA A TESTA COL MILAN PER KONE’ – Roma e Milan duelleranno in queste ultime ore di mercato per acquistare Manu Konè (23) dal Borussia Monchengladbach. I rossoneri stanno per piazzare Bennacer e sono pronti a rifarsi sotto col francese. VAI AL LIVE CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 9:10 – SAELEMAEKERS ARRIVATO A ROMA – Alexis Saelemaekers (25) è arrivato a Fiumicino, ed è pronto a iniziare la sua avventura alla Roma. Percorso inverso per Abraham (26) che alle 10:30 è atteso a Milano. Sarà uno scambio di prestiti.

Ore 8:45 – DANSO SALTA, CACCIA AL DIFENSORE – Saltato a sorpresa l’acquisto di Danso (non ha superato le visite mediche) la Roma starebbe tornando con forza su Tiago Djalò (24) della Juventus. Per Di Marzio l’affare è fatto, ma da Roma c’è più cautela: il rinforzo potrebbe essere un altro.,

Ore 8:00 – BOVE ALL’EINTRACHT, SI ASPETTA IL VIA LIBERA – Edoardo Bove (22) dovrebbe lasciare la Roma in prestito per passare all’Eintracht Francoforte. Si attende però il via libera definitivo.

