LIVE! È FATTA PER KONÈ ALLA ROMA: il giocatore in arrivo nella Capitale alle 13:45. Accordo raggiunto con il Borussia M’Gladbach

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Perso Danso, che non ha superato le visite mediche, la Roma prova a consolarsi con un ultimo acquisto, quello di Manu Konè, centrocampista 23enne del Borussia Monchengladbach.

La trattativa con i tedeschi è serrata: la richiesta è di 20 milioni, Ghisolfi si è spinto fino a 15, forte di un accordo già raggiunto con il calciatore. In mezzo c’è il Milan, che però non è riuscito a piazzare Bennacer e dunque deve prima cercare una sistemazione last minute per il suo giocatore.

Nonostante le ultime ore convulse in casa giallorossa, la Roma sta provando a chiudere quest’ultimo acquisto e regalare a De Rossi il centrocampista di gamba a lui gradito: Konè infatti è una espressa richiesta dell’allenatore. Ma c’è tempo solo fino alla mezzanotte di oggi per concludere l’acquisto.

AGGIORNAMENTO ORE 13:05 – E’ fatta per Manu Konè: lo scrive Fabrizio Romano su X. Accordo raggiunto con il Borussia M’Gladbach, il giocatore è in arrivo a Roma per svolgere le visite mediche.

🚨🟡🔴 Manu Koné to AS Roma, here we go! Deal in place with Gladbach for French midfielder.

Travel today as planned with Koné to sign long term deal as Roma player, all done.

Medical this afternoon already booked. pic.twitter.com/Byc9pr17Jx

