Italia, i convocati di Spalletti: out Cristante e Mancini, c’è Pellegrini

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo la terza giornata di campionato in programma in questo weekend, va in scena la prima sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati che parteciperanno al doppio impegno di Nations League contro Francia (il 6 settembre) e Israele (il 9 settembre).

Non convocati i giallorossi Cristante, Mancini ed El Shaarawy, l’unico romanista in rosa è Lorenzo Pellegrini.

Per quanto riguarda invece l’U21 azzurra di Nunziata, chiamati i romanisti Baldanzi e Pisilli, oltre a Edoardo Bove, che però sta per passare alla Fiorentina.