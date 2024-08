LIVE! Bove alla Fiorentina, cifre e modalità: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al 60% delle presenze

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con l’arrivo di Manu Konè alla Roma si avvicina la cessione di Edoardo Bove. Ma non in direzione estera, come si pensava fino a qualche ora fa.

La Fiorentina, da sempre interessata al calciatore, ha tentato un blitz in questi ultimi minuti che sembra destinato ad andare a buon fine.

Il centrocampista giallorosso, 22 anni, una volta capito che alla Roma avrebbe avuto poco spazio, ha messo al primo posto un trasferimento in un club di Serie A. La Fiorentina è tornata a bussare alla porta di Ghisolfi, e ora le due società stanno trattando la cessione last minute del calciatore.

AGGIORNAMENTO ORE 16:35 – Si sta per chiudere il trasferimento di Edoardo Bove dalla Roma alla Fiorentina: affare in prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 10,5 che diventa obbligo al raggiungimento del 60% delle sue presenze in maglia viola. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

#Calciomercato | #Fiorentina–#Bove: affare in prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni che diventa obbligo in caso del 60% delle presenze — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2024

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

