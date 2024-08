ULTIME DA TRIGORIA – Clima disteso a due giorni da Juventus-Roma. In gruppo Abdulhamid

AS ROMA NEWS – Due giorni a Juventus-Roma, terza giornata di campionato e sfida molto delicata per i giallorossi, fermi a un punto in classifica dopo il passo falso di Cagliari e il ko con l’Empoli.

Clima più disteso a Trigoria dopo gli screzi dei giorni scorsi: in gruppo l’ultimo arrivato, il saudita Abdulhamid. Il terzino dovrebbe essere convocato, ma a partire titolare contro i bianconeri sarà ancora Celik.

Ok tutti gli altri, l’unico assente è Enzo Le Fee che ha accusato un problema muscolare nel corso del match perso contro l’Empoli: il francese sfrutterà la sosta per tornare a disposizione di De Rossi in vista del Genoa.

Contro la Juventus mister De Rossi dovrebbe puntare ancora su Cristante e Pellegrini a centrocampo, visto che Bove sembra destinato a cambiare casacca nelle ultime ore di mercato. Manu Konè, in arrivo dal Borussia Monchengladbach, potrebbe strappare una convocazione e andare in panchina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!