LIVE! Quasi fatta per Tiago Djalò: il difensore è nella Capitale, visite mediche approfondite (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Danso, poi dopo il colpo di scena con l’austriaco (visite mediche non superate) veniva data per conclusa l’operazione Tiago Djalò con la Juventus.

Anche stavolta però le sorprese sono dietro l’angolo: nelle ultime ore ci sono state frenate sull’operazione con i bianconeri per il centrale ex Lille.

Stando a quanto riferisce Rete Sport il giocatore francese non convince De Rossi, che chiede altro: il nome che la Roma starebbe trattando in questi minuti, riferisce l’emittente radiofonica, sarebbe Milan Skriniar del PSG.

I rallentamenti per Djalò vengono confermati da più fronti, con Ghisolfi che ora si starebbe guardando intorno per rintracciare un altro difensore da regalare a De Rossi prima del gong della mezzanotte di oggi: un profilo che potrebbe tornare d’attualità potrebbe essere Mats Hummels, ancora libero a parametro zero. Dalla Spagna invece parlano di un nuovo tentativo per Loic Badè del Siviglia, con il calciatore che però avrebbe ormai deciso di non muoversi dal club spagnolo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:35 – La Roma vuole andarci cauta con Djalò dopo quanto accaduto con Danso e il club vuole effettuare visite mediche approfondite prima di dare il via libera all’operazione. Il difensore francese è reduce da un infortunio e i giallorossi vogliono vederci chiaro.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 – Tutto fatto per Tiago Djalò alla Roma: lo conferma Gianluca Di Marzio. Il calciatore francese è già nella Capitale, pronto a svolgere le visite mediche. I giallorossi però potrebbero non fermarsi qui e prendere anche un altro centrale: nuovo sondaggio per Mats Hummels, ancora senza squadra.

Tiago #Djalò è già a #Roma: a breve le visite. Ma i giallorossi potrebbero prendere anche un altro difensore: sondaggio per #Hummels — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2024

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!