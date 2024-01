Calciomercato Roma, accordo di massima raggiunto per la cessione di Viña al Flamengo

AS ROMA NEWS – Matias Viña si appresta a diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Il terzino del Sassuolo, in prestito dalla Roma, sta infatti per passare al club brasiliano.

Nella giornata di oggi i vertici del Flamengo hanno incontrato i dirigenti giallorossi per definire il trasferimento dell’esterno uruguaiano in Sudamerica.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport su Twitter, l’incontro è stato positivo, tanto da raggiungere un’intesa di massima. Nelle prossime ore si definiranno i dettagli dell’affare, si va verso la fumata bianca.

Incontro positivo tra @OfficialASRoma e @Flamengo per #Viña: raggiunto un accordo di massima che va definito nei dettagli. Resta da sistemare la questione con il #Sassuolo che ha richiesto un indennizzo per aver autorizzato la conclusione del prestito @SkySport #Calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 18, 2024

